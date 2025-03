Das war der Handelstag, 27.03.2025: US-Märkte reagieren mit Kursverlusten auf Trumps Ankündigung von Autozöllen und Wirtschaftsdaten

Die US-Indizes geben in der heutigen Sitzung nach, als Reaktion auf Trumps Ankündigung von Zöllen auf Autos und Autoteile sowie auf die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten. Der S&P 500 ist um 0,1 % gesunken, der Nasdaq 100 verliert 0,2 % und der Dow Jones korrigiert um 0,3 %. Der S&P 500 steuert auf die schlechteste Quartalsleistung seit dem dritten Quartal 2023 zu.

Präsident Trump unterzeichnete eine Proklamation zur Einführung eines 25-prozentigen Zolls auf alle im Ausland hergestellten Autos und leichten Nutzfahrzeuge mit Wirkung zum 3. April, was die Aktien von General Motors, Stellantis und Ford nach unten drückte. Trump drohte auch mit einer „härteren Bestrafung“ gegen die EU und Kanada, falls diese sich gegen die USA verbünden sollten. Darüber hinaus gelten die neuen Zölle auch für Autoteile, obwohl frühere Berichte darauf hindeuteten, dass nur fertige Fahrzeuge betroffen sein würden.

Tesla erwies sich als seltener Lichtblick auf dem Markt, da die Aktien aufgrund der dominierenden Produktionspräsenz des Unternehmens in den USA um 2 % stiegen. CEO Elon Musk warnte jedoch, dass Tesla „NICHT unversehrt“ sei, da importierte Teile weiterhin Zöllen unterliegen werden, und bezeichnete die Auswirkungen auf die Kosten als „nicht unerheblich“.

Das BIP-Wachstum der USA im vierten Quartal wurde auf 2,4 % (annualisiert) nach oben korrigiert, von der vorherigen Schätzung von 2,3 %, was die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit zeigt, obwohl es sich gegenüber dem Tempo von 3,1 % im dritten Quartal verlangsamt hat. Ein wichtiges Inflationsmaß im Bericht wurde ebenfalls nach unten korrigiert.

Die Renditen für Staatsanleihen stiegen, wobei zehnjährige Anleihen um 2 Basispunkte auf 4,37 % zulegten. Ein Verkauf von siebenjährigen Schuldverschreibungen im Wert von 44 Milliarden US-Dollar war schwach. Der Anleihenmarkt signalisiert Bedenken hinsichtlich der inflationären Auswirkungen von Zöllen, wobei kurzfristige Staatsanleihen längerfristige übertreffen.

Die US-Hausverkaufsdaten zeigten einen höher als erwarteten monatlichen Anstieg. Im Februar stiegen die Hausverkäufe in den USA um 2 %, verglichen mit Prognosen von 1 %.

Der wöchentliche Bericht über die Arbeitslosenanträge erfüllte die Erwartungen, wobei die Zahl der Anträge um 224.000 stieg, gegenüber den erwarteten 225.000.

Gold-Futures erreichten heute ihr 17. Rekordhoch des Jahres und stiegen um 1,2 % auf 3.056 $, da sich die Angst vor einem Handelskrieg verstärkte. Die Bank of America erhöhte ihr Kursziel von 3.000 $ auf 3.500 $, während JPMorgan-Analysten über einen möglichen Anstieg auf 4.000 $ spekulieren.

Die Aktien von Advanced Micro Devices (AMD) fielen um über 3 %, nachdem Jefferies die Aktie von „Kaufen“ auf „Halten“ herabgestuft hatte und dabei Bedenken hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Nvidia bei den technologischen Fähigkeiten anführte.

GameStop kündigte Pläne zum Verkauf von Wandelanleihen im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar an, um Bitcoin-Käufe zu finanzieren, nachdem der Vorstand zugestimmt hatte, Bitcoin als Treasury-Reserve-Asset hinzuzufügen.

Der US-Dollar-Index ist heute um 0,2 % gesunken, während der Euro um 0,4 % zulegte und seinen Gewinn seit Jahresbeginn auf über 4 % ausbaute. Die Bank of America stellte fest, dass die „selektive Umsetzung wachstumsfreundlicher US-Politiken zu einer erheblichen Unterschätzung wachstumspositiver Faktoren für EUR/USD geführt hat“.

CoreWeave , ein Anbieter von KI-Cloud-Diensten und Partner von Nvidia , hat mit seinem Börsengang (IPO) zu kämpfen und senkte seinen Aktienkurs auf 40 US-Dollar, gegenüber der ursprünglichen Spanne von 47 bis 55 US-Dollar. Nvidia unterstützt den Börsengang mit einem Auftrag über 250 Millionen US-Dollar.

Hedgefonds erhöhen ihre Short-Positionen in Aktien, wobei Nvidia, AMD und Tesla die drei wichtigsten Ziele sind, so Morgan Stanley. Am Mittwoch fand der drittgrößte Einzelverkaufstag von Hedgefonds in diesem Jahr statt, angeführt vom Technologie-Sektor.

Die Aktien von Novo Nordisk sind im März um 25 % gefallen und verzeichneten damit den größten monatlichen Rückgang seit 2002, da die Anleger befürchten, dass der Pionier auf dem Markt für Adipositas-Medikamente seinen Vorsprung an den US-Konkurrenten Eli Lilly verliert, dessen Zepbound-Verschreibungen nun die Verkäufe von Wegovy übertreffen.

Der EIA-Erdgasspeicherbericht zeigte einen unerwartet starken Anstieg der Lagerbestände mit einem wöchentlichen Aufbau von 37 Milliarden Kubikfuß gegenüber der Prognose von 25 Milliarden Kubikfuß. Die Gasvorräte begannen in der zweiten Märzhälfte entgegen dem Fünfjahrestrend zu steigen. Trotzdem versuchen Erdgas-Futures, aus dem Abwärtstrend auszubrechen, und stiegen heute um mehr als 2 %.

Die Ölpreise bleiben relativ stabil, wobei Brent-Rohöl bei etwa 73 $ pro Barrel liegt. Analysten der Citigroup empfehlen, „sich schrittweise gegen Abwärtsrisiken abzusichern“, und prognostizieren, dass sich die Handelsspanne bis 2025 auf 60 bis 75 $ nach unten verschieben wird. WTI-Rohöl-Futures sind um 0,3 % gestiegen und werden bei etwa 70 $ pro Barrel gehandelt.

Kryptowährungen fehlt es heute an starkem Aufwärtstrend – Bitcoin liegt weiterhin bei etwa 86.800 US-Dollar, während Ethereum bei etwa 2.000 US-Dollar pro Coin gehandelt wird. Quellen: xStation5 von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.