Das war der Handelstag, 27.11.24: EURUSD gewinnt 0,8 %, Nasdaq 100 verliert 1,1 % im Zuge des Dell-Ausverkaufs. Bitcoin erholt sich über 96.000 $

Die Stimmung an den europäischen Aktienmärkten war heute gemischt. Der DAX verlor 0,2 %, während der FTSE 0,2 % zulegte. Der französische CAC40 schnitt mit einem Minus von 0,7 % am schlechtesten ab. Die SAP-Aktie verlor 1,5 %, während Henkel nach einer neuen Empfehlung der Analysten von J.P. Morgan über 2 % zulegte.

Der S&P 500 und der Nasdaq 100 sind um 0,4 % gefallen, und der DJIA rutschte um 0,3 % ab. Die Nasdaq-Futures fielen um über 1 %, was auf einen Ausverkauf von Technologieaktien, insbesondere im Halbleiter- und Softwaresektor, zurückzuführen ist. Die Nvidia-Aktie fiel um fast 3 %, und CrowdStrike rutschte um mehr als 6 % ab, nachdem der Quartalsausblick hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb.

Auch die Dell-Aktie fiel nach einem überraschenden Rückgang der Quartalsumsätze mit KI-Servern um 9 %, wodurch die Umsatzprognosen verfehlt wurden. Die Gewinne pro Aktie übertrafen zwar die Markterwartungen, konnten die Stimmung jedoch nicht heben. Dell erwartet die Markteinführung der Blackwell-KI-Chips in diesem Quartal und führte einen Teil der Quartalsschwäche auf Verzögerungen bei der Auslieferung zurück.

Der US-Dollar schwächte sich heute deutlich ab, wobei die Anleiherenditen um 7 Basispunkte auf 4,23 % zurückgingen und der EUR/USD um über 0,8 % stieg. Die Verkaufsdaten für US-Wohnimmobilien überraschten mit einem Anstieg um 2 % (erwartet: -2 %) positiv, nachdem sie im Vormonat um 7 % gestiegen waren. Wichtige makroökonomische Daten aus den USA heute:

Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 213.000 (Prognose: 215.000; zuvor: 213.000)

Bestellungen langlebiger Güter: +0,2 % m/m (Prognose: +0,5 % m/m; zuvor: -0,8 % m/m)

BIP (Q3): +2,8 % q/q (Prognose: +2,8 % q/q; zuvor: +3,0 % q/q)

BIP-Preisindex (Q3): +1,9 % q/q (Prognose: +1,8 % q/q; zuvor: +2,5 % q/q)

PCE-Inflation (Oktober): +2,3 % J/J (Prognose: +2,3 % J/J; zuvor: +2,1 % J/J)

Kern-PCE-Inflation:

Monatlich: +0,3 % M/M (Prognose: +0,3 % M/M; zuvor: +0,3 % M/M)

Jährlich: +2,8 % J/J (Prognose: +2,8 % J/J; zuvor: +2,7 % J/J)

Einkommen der amerikanischen Haushalte: +0,6 % M/M (Prognose: +0,3 % M/M; zuvor: +0,3 % M/M)

Ausgaben der amerikanischen Haushalte: +0,4 % m/m (Prognose: +0,3 % m/m; zuvor: +0,5 % m/m)

Ölpreise fielen heute um fast 1 %:

DOE-Rohöllagerbestände: -1,8 Millionen Barrel (Prognose: -1,0 Millionen Barrel; zuvor: +0,5 Millionen Barrel) Benzinvorräte: +3,3 Millionen Barrel (Prognose: -0,1 Millionen Barrel; zuvor: +2,0 Millionen Barrel) Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Destillatvorräte: +0,4 Millionen Barrel (Prognose: +0,05 Millionen Barrel; zuvor: -0,1 Millionen Barrel)

Erdgas fiel um fast 8 %, wobei die Vorräte in der letzten Woche nur um 2 Mrd. Kubikfuß sanken und damit die Prognose von 3 Mrd. Kubikfuß verfehlten. Es wird jedoch erwartet, dass Anfang Dezember ein Wintersturm den Mittleren Westen und die Ostküste treffen wird.

Kryptowährungen erholten sich; Bitcoin: Anstieg um fast 5 %, Handel bei 96.500 $ und Ethereum: Anstieg um fast 8 %, Erreichen von 3.600 $.

Der Leiter des deutschen Auslandsnachrichtendienstes gab bekannt, dass Russland begonnen hat, kinetische Maßnahmen gegen den Westen einzusetzen, darunter die Sabotage von Infrastruktur. Deutschland rechnet mit einer weiteren Eskalation der Lage.

