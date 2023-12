Das war der Handelstag, 27.12.2023 🔴 Gold nähert sich Rekordhoch 📌

Die Indizes der Wall Street notieren heute höher. Der Nasdaq ist um 0,2 % gestiegen, der S&P 500 hat über 0,13 % zugelegt und der Russell 2000 Benchmark hat über 0,58 % zugelegt.

In Europa war der polnische WIG20 mit einem Plus von über 1,05% der Markt mit der besten Wertentwicklung. Der DAX stieg nur um 0,21 %.

Die Renditen der 10-jährigen US-Anleihen fielen unter die 3,8 %-Marke. Dieses Niveau wurde seit Juli dieses Jahres nicht mehr erreicht.

Der Rückgang der Renditen und die etwas schlechteren Daten aus Richmond lösten einen breiten Ausverkauf des US-Dollars aus. Am Devisenmarkt verliert das Paar Schweizer Franken USDCHF derzeit 1,21% und das Paar EURUSD gewinnt 0,6%.

Fitch Ratings prognostiziert, dass erhöhte Zinskosten weiterhin eine Herausforderung für stark fremdfinanzierte Unternehmen mit spekulativem Rating in den USA und Europa darstellen werden, was im Jahr 2024 zu erhöhten Ausfallraten bei hochverzinslichen Anleihen und fremdfinanzierten Krediten führen wird.

Wie der türkische Minister für Arbeit und Sozialpolitik, Vedat Işıkhan, ankündigte, wird die Türkei den monatlichen Mindestlohn um 49 % auf 17.002 Türkische Lira erhöhen.

Die US-Erdgaspreise ( NATGAS ) stiegen heute um über 3 %. Neue Wetterprognosen deuten darauf hin, dass die Periode überdurchschnittlicher Temperaturen in den Vereinigten Staaten zu Ende gehen könnte. Mit dem Beginn der Börsensitzung an der Wall Street begann sich das Ausmaß dieses Anstiegs jedoch zu verringern. Derzeit gewinnt der Rohstoff 1,05 %. Rohöl hingegen verliert über 1,5 % (sowohl BRENT als auch WTI ).

Ethereum stieg um 5,70% auf 2360$ und nähert sich damit den diesjährigen Höchstständen um 2400$. Derzeit liegt der Preis von Ethereum bereits über dem höchsten Tagesschlusskurs des Jahres.

Derzeit legt Gold um über 0,5 % zu und handelt über den höchsten historischen Schlusskursen. Wenn es den Bullen gelingt, die Zuwächse zu halten, könnte GOLD diese Zuwächse oberhalb dieser Schwelle verzeichnen. Die höchsten Werte wurden jedoch im Bereich von 2143 $ pro Unze verzeichnet.

