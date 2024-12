Das war der Handelstag, 27.12.24: Ausverkauf an der Wall Street nach Weihnachten, Renditen erreichen Halbjahreshoch, USD unverändert

Der US-Aktienmarkt zeigt sich heute nach den Feiertagen schwach, wobei bei allen wichtigen Indizes größere Verluste zu verzeichnen sind. Der S&P 500 ist um 1,5 % gefallen, der Dow Jones um 1 % und der Nasdaq 100 um etwa 1,8 %.

Die Schwäche ist besonders bei den Magnificent Seven sichtbar. Alle sieben Big-Tech-Aktien sind rückläufig, wobei Tesla mit einem Rückgang von fast 5 % den größten Schlag einstecken muss. Apple , das sich der Schwelle von 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung nähert, ist ebenfalls rückläufig und verliert 1,6 %.

Aktien im Zusammenhang mit Quantencomputer-Technologien setzen ihre Rallye fort. Rigetti Computing führt die Gewinne an, steigt um mehr als 14 % und erreicht ein neues Allzeithoch.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen haben die 4,6 %-Marke überschritten. Die Renditebewegung hat die Anleihekurse auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gedrückt. Wenn die Renditen 4,62 % übersteigen, nähern sie sich den Höchstständen seit den Höchstständen im April, die auch die höchsten in diesem Jahr waren.

Auf den europäischen Märkten herrscht etwas mehr Optimismus. Die Erholung nach den Feiertagen ist im CAC40 , der um 1 % gestiegen ist, im Schweizer SMI , der um 0,9 % gestiegen ist, und im deutschen DAX , der um 0,7 % gestiegen ist, sichtbar.

Spanien meldete im November ein deutlich schwächeres Einzelhandelswachstum als erwartet. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1 % (Prognose: 3 %, zuvor: 3,5 %).

Der Markt für Kryptowährungen entwickelte sich uneinheitlich. Bitcoin fiel unter 94.500 (-1,15 %), trotz erneuter positiver Zuflüsse in Bitcoin-ETFs (+469 Mio. $). Auch Solana fiel (-1,25 %), während Ethereum Gewinne verbuchen konnte (+0,8 %).

Unter den G10-Währungen sind die schwedische Krone (SEK-Kassakurs: +0,4 %) und das britische Pfund (GBP-Kassakurs: +0,32 %) heute am stärksten. Der US-Dollar verzeichnet nur leichte Korrekturen (USDIDX: -0,09 %), während der kanadische Dollar um 0,15 % nachgibt, unter dem Druck der jüngsten Äußerungen von Donald Trump, Kanada könne ein US-Bundesstaat werden, um Zölle zu vermeiden.

Auf dem Rohstoffmarkt überwiegen die Gewinne , wobei die Volatilität hauptsächlich durch die Veröffentlichung des EIA-Berichts verursacht wird. NATGAS ist um 0,8 % gestiegen, OIL.WTI um 1,3 % und OIL-Kontrakte werden um 1,2 % höher gehandelt.

Die Rohöllagerbestände sind letzte Woche viel stärker gesunken als erwartet (-4,24 Millionen Barrel; Prognose: -600.000; zuvor: -934.000).

Die wöchentlichen Veränderungen der Erdgasvorräte lagen unter den Prognosen (-93 Milliarden Kubikfuß; Prognose: -99 Milliarden; zuvor: -125 Milliarden).

Die japanischen Wirtschaftsdaten deuten auf ein Umfeld hin, das ein Szenario mit potenziellen Zinserhöhungen unterstützt. Die VPI-Inflation stieg auf 2,4 % (gegenüber 2,2 % im Vormonat), während die Arbeitslosenquote unverändert bei 2,5 % blieb.

