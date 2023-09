Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen

Aktien,¬†Indizes¬†&¬†Rohstoffe des Tages Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Stimmung an den Finanzm√§rkten in Europa war heute gemischt: Der britische FTSE schloss fast unver√§ndert, w√§hrend der deutsche DAX um 0,7% zulegte. Die deutliche gefallenen Inflationsraten im Jahresvergleich gaben m√§chtig Schub! Die Indizes an der Wall Street verbuchten Gewinne: der S&P 500 stieg um 0,52%, w√§hrend der Nasdaq100 um 0,75% und der Dow Jones um 0,26 % zulegte. Zum Ende der Sitzung treten die Verk√§ufer langsam in den Vordergrund. Die Aktien von Micron und Accenture verlieren am meisten, da beide Unternehmen entt√§uschende Ergebnisse und Prognosen f√ľr den Rest des Jahres vorgelegt haben. Die Aktien beider Unternehmen fallen um fast 5%. Austan Goolbsee von der US-Notenbank deutete an, dass eine weiche Landung in den USA immer noch m√∂glich sei und er sich noch nicht f√ľr eine Entscheidung auf der Novembersitzung entschieden habe, was H√§ndler als eine potenziell h√∂here Chance f√ľr eine unver√§nderte Beibehaltung der Fed-Zinsen werteten

Das Makrodatenpaket aus der US-Wirtschaft √ľberraschte positiv: Das endg√ľltige dritte BIP-Ergebnis f√ľr das zweite Quartal lag bei 2,1% und entsprach damit den Prognosen und dem fr√ľheren Wert. Gleichzeitig lag der BIP-Deflator bei 1,7%, obwohl ein Wert von 2 erwartet worden war, w√§hrend der vorherige Wert bei 4,1% lag. Der private Verbrauch ging stark zur√ľck und stieg im Jahresvergleich um 0,8% gegen√ľber den Erwartungen von 1,7% und 4,2% zuvor.¬†

Die Erstantr√§ge auf Arbeitslosenunterst√ľtzung in den USA lagen mit 204.000 erneut unter den Prognosen, w√§hrend 215.000 erwartet und 201.000 gemeldet worden waren. Platin und Palladium entwickeln sich gut, w√§hrend Gold um 0,7% f√§llt.

Das Wachstum der Industriemetalle wurde heute von Zink angef√ľhrt, das durch Informationen der Londoner Metallb√∂rse (LME) gest√ľtzt wurde, die darauf hinwiesen, dass die Zinklagerbest√§nde aufgrund der h√∂heren Nachfrage in Asien schneller abgebaut werden; Der amerikanische Dollar ist heute eine der schw√§chsten W√§hrungen. Der EURUSD legt um etwa 0,45% zu, und die h√∂chste Volatilit√§t am Devisenmarkt verzeichnet der AUDUSD, der gegen√ľber dem Greenback um √ľber 1,0% zulegt. Der √Ėlpreis ist heute r√ľckl√§ufig, mit einem R√ľckgang von ca. 1,5 % bei Brent und einem R√ľckgang von 2,3 % bei WTI. Gleichzeitig zeigen die Futures-Notierungen im Verh√§ltnis zu den Kassapreisen die so genannte Backwardation, die auf eine starke aktuelle Nachfrage hinweist, aber die Markterwartungen deuten auf einen stetigen R√ľckgang in der Zukunft hin.

Die Erdgasvorr√§te waren laut EIA etwas h√∂her als prognostiziert und beliefen sich auf 90 bcf gegen√ľber den erwarteten 88 bcf und den vorherigen 64 bcf. NATGAS gewinnt 1,66%. Kryptow√§hrungen sind heute im Aufwind. Bitcoin wird √ľber 27.000 $ gehandelt und gewinnt fast 3% - unterst√ľtzt durch den schw√§cheren US-Dollar (USDIDX). Die Kryptow√§hrung AAVE legt um √ľber 10 % zu, Ethereum gewinnt 4 %. EURUSD hat den SMA100 (schwarze Linie) erreicht, wo er auf das erste Versorgungsniveau treffen k√∂nnte, aber der gr√∂√üere Test scheint der SMA200 (rote Linie) bei 1,063 zu sein. Wird er durchbrochen, k√∂nnen die Eurodollar-Bullen von einer mittelfristigen Trendwende tr√§umen.¬†

Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND¬† niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

niedriger Zielspread von nur 0,8 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr... Ohne zus√§tzliche Orderkommission!

Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten

Hier informieren!

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.