Das war der Handelstag, 28.11.24: Europäische Indizes mit Gewinnen trotz geschlossener Wall Street

Die europäischen Indizes beendeten den Tag im Plus, wobei der deutsche DAX um 0,71 % und der französische CAC40 um 0,42 % zulegten, trotz defizitorientierter politischer Turbulenzen. Auch der österreichische ATX20 stach mit einem Anstieg von 0,54 % positiv hervor, während der italienische FTSE MIB einen Zuwachs von 0,50 % verzeichnete. Heute blieb der US-Aktienmarkt aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Die US-Futures setzten jedoch die optimistische Stimmung in Europa fort und verzeichneten Gewinne von rund 0,3 %. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die VPI-Inflation in Deutschland lag unter den Erwartungen (2,2 % im Jahresvergleich, Prognose: 2,3 %). Im Monatsvergleich gingen die Preise um 0,2 % zurück (zuvor: +0,4 %), was auf eine anhaltende Abkühlung der deutschen Wirtschaft hindeutet. Der kanadische Dollar erwies sich heute als die stärkste Währung und legte gegenüber dem USD um 0,13 % zu, was auf Gewinnmitnahmen hindeutet, nachdem der USDCAD ein Vierjahreshoch erreicht hatte. Auch der mexikanische Peso erholte sich und legte gegenüber dem USD um 0,9 % zu, nachdem er aufgrund einer Ankündigung der neuen Trump-Regierung über Pläne zur Erhöhung der Zölle auf den Handel mit diesen Ländern starke Verluste erlitten hatte. Das britische Pfund legte gegenüber dem USD um 0,06 % zu, obwohl es knapp unter einem wichtigen Widerstandsniveau von etwa 1,27 blieb. Der Yen gab unterdessen einen Teil seiner Gewinne zum Wochenende auf und verlor gegenüber dem USD 0,3 %. Der USD-Index-Spot schnitt mit einem Plus von 0,06 % relativ gut ab Der Euro schwächte sich gegenüber dem USD leicht ab, nachdem die EZB-Präsidentin Villeroy sich zurückhaltend geäußert hatte. Sie erwähnte, dass es starke Argumente für eine Zinssenkung im Dezember gebe, und schloss nicht aus, dass der neutrale Zinssatz in Zukunft unterschritten werden könnte. Auf dem Rohstoffmarkt überwogen die Gewinne. Die Erdgaspreise stiegen um über 3 %, während Gold und Silber um 0,2 % bzw. 0,6 % zulegten. Die Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit des kürzlich unterzeichneten Waffenstillstandsabkommens zwischen Israel und der Hisbollah hat die Ölpreise leicht in die Höhe getrieben. WTI verzeichnet derzeit einen Anstieg von etwa 0,35 %. Die Märkte für Kryptowährungen zeigten heute eine gemischte Stimmung. Bitcoin ist um fast 1,1 % gefallen und wird bei fast 95.000 US-Dollar gehandelt. Ethereum steht jedoch unter größerem Verkaufsdruck, mit Rückgängen von mehr als 2,65 %.

