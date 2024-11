Das war der Handelstag, 29.10.24: Gold und Nasdaq 100 legen 1 % zu, Bitcoin visiert Allzeithoch an

Die US-Aktienindizes verzeichnen heute eine gemischte Sitzung, aber der Technologiesektor legt zu, unterstützt durch Aktien von Software- und Halbleiterunternehmen. Der Markt wartet auf die Ergebnisse von AMD, Visa und vor allem Alphabet, die nach der heutigen US-Sitzung bekannt gegeben werden. Die AMD-Aktie legt vor dem Bericht um mehr als 3 % zu, die Alphabet-Aktie um 1,5 %

Derzeit legt der US100 um 0,8 % zu, während andere US-Benchmarks wie der US30 und der US500 leicht verlieren. Der Rückgang des Dollars nach den schwächer als prognostizierten JOLTS-Daten unterstützte die Gewinne bei Gold, das heute um fast 1 % zulegte und mit 2770 $ pro Unze ein neues Allzeithoch erreichte.

Die PayPal-Aktie verlor heute 3,5 %, trotz besser als erwarteter Gewinne pro Aktie und eines Umsatzwachstums von 6 % im Jahresvergleich, was den Erwartungen entsprach. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie von 1,20 $, was über den an der Wall Street erwarteten 1,07 $ lag. Der Anstieg der Rentabilität (und der Margen) wurde jedoch durch etwas gemischtere Prognosen ausgeglichen, was auf Druck bei der Gewinnrealisierung hindeutet.

Die McDonald's-Aktie verlor nach den Ergebnissen des dritten Quartals mehr als 3,5 %. Der vergleichbare Umsatz fiel im dritten Quartal stärker als erwartet, und zwar um -1,5 % gegenüber -0,67 % Erwartung. Der Betriebsgewinn sank im Jahresvergleich um 1 %.

Die Pfizer-Aktie verlor trotz der starken Ergebnisse 1,5 %, nachdem Wall-Street-Analysten erklärten, der Hauptgrund für die besseren Ergebnisse sei der Verkauf der nächsten Tranche von Covid-Impfstoffen gewesen, aber andere Aspekte des Unternehmensgeschäfts seien weiterhin ungewiss.

Die Zahl der offenen Stellen (JOLTS) in den USA lag im Oktober bei 7,443 Millionen, gegenüber 8 Millionen prognostizierten und 8,040 Millionen zuvor. Die Renditen 10-jähriger US-Anleihen fielen heute auf 4,28 %, nachdem sie vor der Veröffentlichung der JOLTS-Daten bei über 4,31 % gelegen hatten. EURUSD gewinnt 0,07 %

Der US-Hauspreisindex stieg um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, gegenüber erwarteten 0,1 % und 0,1 % zuvor (4,2 % im Jahresvergleich gegenüber 4,5 % zuvor).

Der 20-jährige Case/Schiller-Index der USA lag bei 5,2 % im Jahresvergleich gegenüber 5,1 % im Jahresvergleich und 5,9 % im Jahresvergleich zuvor

Der US-Redbook-Index (Umsatzwachstum in großen Einzelhandelsgeschäften in den USA) lag bei 5,6 % im Jahresvergleich gegenüber 4,6 % zuvor.

Die US-Großhandelsbestände lagen bei -0,1 % gegenüber 0,1 % und 0,1 % zuvor

Die US-Einzelhandelsbestände ohne Automobile lagen bei 0,1 % m/m gegenüber 0,5 % erwartet und 0,5 % zuvor.

Die Gesamtdaten deuten trotz schwächerer JOLTS auf eine stärkere Verbrauchernachfrage hin, mit sinkenden Großhandelsbeständen, einem höheren Tempo des vergleichbaren Umsatzwachstums im US-Redbook und einem über den Erwartungen liegenden durchschnittlichen Hauspreisindex.

Agrarrohstoffe an der Chicago Stock Exchange legten heute leicht zu, unterstützt durch einen schwächeren Dollar. Weizen an der CBOT stieg um mehr als 2 %, während Baumwollkontrakte an der ICE bei fast 70,70 $ pro Ballen stoppten. Kakaokontrakte stiegen am stärksten, um über 4 %.

Gold zieht die Hauptaufmerksamkeit des Edelmetallmarktes auf sich, aber auch Silber legte heute um mehr als 2 % zu. Aluminium und Platin werden ebenfalls deutlich höher gehandelt. Industriemetalle hingegen verzeichneten eine schwache Performance, trotz anfänglicher Gewinne am chinesischen Aktienmarkt

Die Aussicht auf ein zusätzliches Konjunkturpaket in Höhe von 1,2 Billionen US-Dollar in China stützte zunächst die Stimmung der Anleger, doch die chinesischen Benchmark-Kontrakte haben die anfänglichen Gewinne nun vollständig zunichte gemacht. Letztendlich wird erwartet, dass China auf einer Sitzung des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses Anfang November eine Entscheidung über zusätzliche Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft bekannt gibt.

Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt war sehr erfolgreich. Bitcoin hat fast 4 % zugelegt und nähert sich heute der 73.000-Dollar-Marke, wo sich der ATH vom Frühjahr dieses Jahres befindet.

Dogecoin legt um mehr als 12 % zu, unterstützt durch die positive Stimmung rund um Memcoin sowie Tesla und Elon Musk, indirekt vor dem Hintergrund des wachsenden Vorsprungs von Donald Trump in den Umfragen vor der US-Wahl Der Software- und Halbleitersektor hebt sich heute von dem breiten Aktienmarkt ab, der gemischte Ergebnisse verzeichnet. Quelle: xStation5 von XTB

