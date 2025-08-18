Börse aktuell – US-Indizes nahezu unverändert Die Börse heute zeigte ein gemischtes Bild: S&P 500 : -0,11 % bei 6.464 Punkten

Nasdaq : -0,18 % bei 23.760 Punkten

Russell 2000: +0,35 % bei 2.300 Punkten Die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich am Abend auf das Gespräch zwischen Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj. Trotz der Ankündigung, dass der Krieg enden werde, gab es keine konkreten Fortschritte. Trump deutete an, dass mögliche Friedensgespräche auch ohne Waffenstillstand stattfinden könnten – eine Bedingung, die die Ukraine bisher gestellt hatte. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Viele Marktbeobachter sehen deshalb keine schnelle Lösung im Konflikt, da die Positionen von Russland und der Ukraine weiterhin schwer vereinbar sind. Anleger warten nun auf weitere diplomatische Signale von NATO und EU. Börse aktuell: Währungen, Aktien und Kryptowährungen Forex-Markt: Der US-Dollar und der kanadische Dollar gehören weiterhin zu den stärksten G10-Währungen. Der Euro und der japanische Yen schwächeln. EURUSD fiel um -0,45 % auf 1,16630. US-Dollar-Index (DXY): +0,28 % auf 97,990.

Einzelaktien: Intel Aktie : -4,70 % nach Berichten über eine mögliche 10-%-Beteiligung der US-Regierung. Applied Digital (APLD.US): +15 % auf 16,35 USD nach Start des 3-Milliarden-USD-Polaris-Forge-2-Projekts. United Healthcare: +14 % am Freitag, heute +2,65 %, nachdem Warren Buffett seine Beteiligung öffentlich machte.

Kryptowährungen: Bitcoin: -0,75 % bei 116.600 USD (nach zuvor -2,3 % auf 114.900 USD). Ethereum: -2,80 % auf 4.350 USD. BTC-Dominanz: 59,70 % der gesamten Marktkapitalisierung.

Rohstoffe: Erdgas (NATGAS): Kursrückgang nach Wetterprognosen mit unterdurchschnittlichen Temperaturen Ende August, die die Nachfrage dämpfen könnten.

Fazit zur Börse heute Die Börse aktuell bleibt trotz geopolitischer Unsicherheiten stabil. Während sich die US-Indizes kaum bewegen, sorgen Unternehmensnachrichten (Intel, Applied Digital, United Healthcare) und Bewegungen am Devisen- und Kryptomarkt für Dynamik. Anleger sollten die politischen Entwicklungen rund um die Ukraine und weitere Signale aus Washington und Brüssel genau beobachten. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.