Das war der Handelstag, 30.11.2023 🔴 Öl stürzt nach OPEC+-Treffen ab, GOLD im Blick auf den Monatsschluss über 2.000 $

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages Tops & Flops and den Börsen Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages Wall Street-Indizes handeln gemischt während der letzten Sitzung im November. Der S&P 500 fällt um 0,2%, der Nasdaq handelt 0,8% niedriger, der Dow Jones legt um 0,8% zu und der Small-Cap Russell 2000 fügt 0,2% hinzu. Gold steht kurz davor, den ersten monatlichen Abschluss über 2.000 US-Dollar pro Unze in der Geschichte zu verzeichnen. Kryptowährungen handeln heute gemischt - Bitcoin fällt um 0,1%, Ethereum gewinnt 0,6%, Dogecoin steigt um 3,7% und Ripple fällt um 0,7%. CAD und NZD sind die besten G10-Währungen, während JPY und EUR am meisten zurückbleiben. Die europäischen Börsenindizes beendeten das heutige Handeln höher und verbuchten den besten Monat seit Januar. Der deutsche DAX gewann 0,3%, der britische FTSE 100 und der niederländische AEX stiegen um 0,4%, der französische CAC40 legte um 0,6% zu, während der italienische FTSE MIB fast 0,2% gewann. OPEC+ einigte sich darauf, die Produktion um weitere eine Million Barrel pro Tag zu kürzen. Saudi-Arabien wird auch seine freiwillige Produktionssenkung von einer Million Barrel pro Tag verlängern. Die neuen Kürzungen sind für das erste Quartal 2024 angekündigt. Die Ölpreise sanken jedoch nach der Ankündigung von OPEC+ über zusätzliche Produktionskürzungen, da sie freiwillig sein werden und von den Ländern individuell angekündigt werden, was Bedenken aufkommen lässt, dass das Kartell in Bezug auf etwas Wesentliches keine Einigung erzielt hat. Laut einem Bericht von Energy Intel wird Brasilien ab Januar 2024 der OPEC+-Gruppe beitreten. Brasilianische Beamte sagten, dass das Land eine Mitgliedschaft in Betracht zieht. Notenbanker Talk Fed Daly sagte, es sei noch zu früh zu wissen, ob die Fed mit der Zinserhöhung fertig ist. Fed Williams sagte, dass die Fed bei oder nahe dem Höhepunkt des Zinsziels steht, warnte jedoch, dass die Fed erneut erhöhen könnte, wenn der Inflationsdruck anhält. BoE Greene sagte, sie sei besorgt, dass eine weiche Landung in Großbritannien schief gehen könnte, und dass die Politik weniger restriktiv sei, als die Bank of England dachte. EZB Nagel sagte, es sei viel zu früh, um über Zinssenkungen zu diskutieren. Laut der US Energy Information Administration stieg die US-Ölproduktion im September um 1,7% und erreichte einen neuen monatlichen Rekord von 13,24 Millionen Barrel pro Tag. Die US-PCE-Inflation verlangsamte sich im Oktober von 3,4 auf 3,0% YoY (Exp. 3,0% YoY), während die Kern-PCE-Inflation von 3,7 auf 3,5% YoY verlangsamte (Exp. 3,5% YoY im Jahresvergleich)

Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe betrugen 218.000 (Exp. 220.000), während die fortgesetzten Anträge bei 1.927.000 lagen (Exp. 1.865.000).

Die vorläufige CPI-Inflation im Euroraum verlangsamte sich im November von 2,9 auf 2,4% YoY (Exp. 2,7% YoY), während die Kern-CPI von 4,2 auf 3,6% YoY verlangsamte (Exp. 3,9% YoY).

Der Chicago PMI stieg im November von 44,0 auf 55,8 (Exp. 45,5).

Die US-Pending-Home-Sales gingen im Oktober um 1,5% MoM zurück (Exp. -2,0% MoM).

Der EIA-Bericht zeigte einen unerwarteten Aufbau von 10 Milliarden Kubikfuß in den US-Naturgaslagerbeständen (Exp. -8 Mrd. Kubikfuß). Die Atlanta Fed GDPNow-Prognose für das vierte Quartal 2023 sank von 2,1% auf 1,8%. WTI (OIL.WTI) hat die täglichen Gewinne gelöscht, da die Ankündigung der Produktionskürzung von OPEC+ keine Details enthielt. Öl handelt nun niedriger am Tag, aber nicht auf den täglichen Tiefstständen. Quelle: xStation5 HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.