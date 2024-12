Das war der Handelstag, 30.12.24: Technologie-Ausverkauf führt zu Marktrückgang, Energierohstoffe erholen sich

Die US-Märkte verzeichnen heute eine breite Schwäche, insbesondere im Technologiesektor. Der Dow Jones ist um 1,1 % (42.525) gefallen, wobei frühere Verluste von bis zu 700 Punkten teilweise wieder aufgeholt wurden. Führend beim Rückgang sind die großen Technologieaktien, wobei Broadcom (-3,31 %), Microsoft (-1,68 %) und Salesforce (-1,74 %) erhebliche Verluste verzeichnen.

NYSE und Nasdaq werden am 9. Januar geschlossen, um Jimmy Carter zu ehren. Der ehemalige US-Präsident ist gestern im Alter von 100 Jahren verstorben.

Bei den Wirtschaftsdaten lag der US-amerikanische Chicago-Einkaufsmanagerindex mit 36,9 deutlich unter den Erwartungen (Prognose: 42,7), während die anstehenden Hausverkäufe unerwartet stark zulegten und im Monatsvergleich um 2,2 % stiegen, gegenüber einer Prognose von 0,9 %.

Die europäischen Märkte befinden sich größtenteils im negativen Bereich, wobei wichtige Indizes wie CAC 40 (-0,35 %), FTSE 100 (+0,04 %) und DAX (-0,40 %) eine gemischte Performance aufweisen. Die spanischen Inflationsdaten fielen mit 2,8 % im Jahresvergleich höher aus als erwartet (Prognose: 2,6 %).

Stournaras von der EZB sagte, dass „größere Kürzungen nicht ausgeschlossen werden sollten“, da die mittelfristige Inflation in der Eurozone unter das 2-Prozent-Ziel fallen könnte.

EZB-Direktor Holzmann sagte am Wochenende hingegen, dass Zinssenkungen im Falle eines erhöhten Inflationsdrucks durch Energiepreise und einer noch stärkeren Abwertung des Euro verschoben werden könnten.

Die Marktbreite verschlechtert sich weiter, da weniger als 60 % der S&P-500-Unternehmen über ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt handeln – das ist der schwächste Stand seit 2024. Die Aktien der Magnificent Seven zeigen ungewöhnliche Schwäche: Apple ist um 1,68 % gefallen, Meta um über 2 % und NVIDIA um 0,31 %.

Die Aktien von Boeing (BA.US) sind nach der Nachricht von einem tragischen Absturz einer Boeing 737-800 in Südkorea, bei dem 179 Menschen ums Leben kamen, um fast 2 % gefallen.

Energierohstoffe zeigen heute eine starke Performance. Erdgas ( NATGAS ) steigt um 17,09 %, nachdem die NOAA in ihren aktualisierten Prognosen deutlich kühlere Temperaturen in den USA vorhergesagt hat. Auch die Rohölpreise gewinnen an Fahrt: WTI steigt um 1,50 % auf 71,25 $ und Brent um 1,20 % auf 74,28 $.

Edelmetalle stehen auf breiter Front unter Druck, wobei Platin den Rückgang anführt (-1,44 %), gefolgt von Silber (-1,40 %), Palladium (-1,21 %) und Gold (-0,42 %).

Im Bereich der Kryptowährungen zeigen die meisten wichtigen Token eine positive Dynamik, wobei sich Bitcoin von den anfänglichen Verlusten erholt (+0,65 %). Ethereum ist um über 1,88 % gestiegen, während Solana um 1 % zulegte. MicroStrategy gab die Übernahme von 2.138 Bitcoin-Token zu einem Durchschnittspreis von 97.837 US-Dollar bekannt.

