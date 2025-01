In der zur√ľckliegenden Handelswoche erklomm der DAX Index neue All-time-highs, und die Wahrscheinlichkeit is gro√ü, dass auch die 21.000-Punkte-Marke bald genommen worden ist! Das Tageschart ist aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 21.000/15 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 21.235/55 Punkte sein.

‚áí geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 19.01.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔎 DAX Handelsideen 🔎 DAX Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Das BIP in Deutschland ist 2024 erneut, um 0,2 Prozent, gefallen. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die wirtschaftliche Leistung gesunken ist. 2023 schrumpfte das Sozialprodukt um 0,3 Prozent. Damit befindet sich Deutschland in einer Rezession. Zwei Rezessionsjahre in Folge gab es zuletzt 2002/03. Die meisten √Ėkonomen rechnen f√ľr das laufende Jahr maximal mit einem leichten Wachstum - die Prognose liegt bei 0,1 %. Damit wird Deutschland den Erwartungen nach so langsam wachsen wie keine andere Industrienation.

Das chinesische BIP im 4. Quartal 2024 ist nach offiziellen Angaben um 5,4 Prozent gewachsen. Damit erreicht China das selbst gesteckte Ziel von 5 Prozent punktgenau. Experten gehen jedoch davon aus, dass China weiterhin mit anspruchsvollen und schwierigen Rahmenbedingungen zu k√§mpfen hat. Die Krise auf dem Immobilienmarkt ist alles andere als gel√∂st, der Konsum ist nach wie vor schwach und das Land hat mit einer hohen Arbeitslosigkeit, insbesondere bei jungen Menschen, zu k√§mpfen. Die Regierung in Peking hat in der Vergangenheit einiges versucht die Konjunktur anzukurbeln, die Ergebnisse waren bisher √ľberschaubar. Die Aktienm√§rkte haben die Daten aber dankbar aufgenommen und haben auch den DAX angetrieben. Der Index ist in dieser Woche gut 3,4 Prozent gestiegen, in diesem Jahr bereits um 5 Prozent.

In der kommenden Woche wird Donald Trump als n√§chster Pr√§sident vereidigt. Der designierte US-Pr√§sident hat bereits angek√ľndigt, wie seine Haltung zu chinesischen, bzw. zu Exporten generell ist. Sollten diese Ank√ľndigungen umgesetzt werden, so k√∂nnte die Globalisierung, zumindest zum Teil wieder zur√ľckgedreht werden, Handelsbeschr√§nkungen k√∂nnten die wirtschaftliche Dynamik reduzieren.

DAX R√ľckblick: (13.01.2025 -17.01.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 20.184 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 187 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 70 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montagvormittag zun√§chst nach und rutschte im Zuge der Schw√§che bis knapp an die 20.000 Punkte-Marke. Nach einer kleineren Konsolidierung konnte sich der Index bis zum Abend etwas erholen. Der Dienstag war von einem abwartenden Handel gepr√§gt, erst am Mittwoch ging es mit Dynamik und mit Momentum an und √ľber die 20.600 Punkte-Marke, √ľber die sich der DAX auch festsetzen konnte. Am Freitagmorgen ging es direkt an und √ľber die 20.900 Punkte-Marke.¬†Es gelang den Bullen in den letzten drei Handelstagen jeweils ein neues Allzeithoch zu formatieren. Der Index ging bei 20.904 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde deutlich √ľber dem Level der Vorwoche formatiert, das Wochentief lag auch √ľber dem Niveau der letzten Handelswoche, als auch √ľber der 20.000 Punkte-Marke. Auch in der KW 03/2025 konnte der DAX einen veritablen Wochengewinn ausweisen. Die Range lag √ľber der der Vorwoche.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†20.611/13 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 20.628/30 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst¬†- die grunds√§tzliche Einsch√§tzung zu "neuen Allzeithochs" ging jedoch voll auf! Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der¬†20.055/53 Punkte-Marke unter unser n√§chstes Anlaufziel bei 20.041/39 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 20.912/27/70   21.004/44/76   20.127   20.211/48

 

Dax Unterst√ľtzungen 20.844/18/12 ¬† 20.778/54/22/04 ¬† 20.687/50/21/05 ¬† 20.575 ¬† 20.487/16 ¬† 20.398/61

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                21.204  und  20.710

Tagesschlussmarken                     20.597  und 20.336

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.844  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         21.933  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte in der zweiten Wochenh√§lfte der letzten Handelswoche von einem Allzeithoch zum n√§chsten Allzeithoch laufen. Es ging in diesem Zusammenhang an vier von f√ľnf Handelstagen aufw√§rts, es wurden drei neue Allzeithochs hintereinander formatiert. Am Montag, zu Wochenbeginn, ging es im Zuge des R√ľcksetzers noch einmal unter die SMA20 (aktuell bei 20.211 Punkten), was aber nur eine Momentaufnahme war. Die Bullen sorgten direkt daf√ľr, dass es wieder zur√ľck √ľber diese Linie ging. Im Tageschart ist erkennbar, dass die Lunte der Tageskerze unter diese Linie ging, der Kerzenk√∂rper aber dar√ľber geblieben ist.

Das Tageschart ist aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten zun√§chst die 21.000/15 Punkte und √ľbergeordnet der Bereich bei 21.235/55 Punkte sein.

Denkbar ist ohne Weiteres, dass sich im Handelsverlauf der kommenden Handelstage R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten. Diese k√∂nnten √ľbergeordnet wieder in den Bereich der SMA20 gehen und w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Selbst ein kurzfristiges Unterschreiten w√ľrde noch nicht zu einer Ver√§nderung der √ľbergeordneten Einsch√§tzung f√ľhren, solange es die Bullen schaffen, den DAX im Dunstkreis dieser Linie zu etablieren. Verliert der DAX aber im Zuge von Schw√§che den Kontakt zur SMA20, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben, weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die bis an die SMA50 (aktuell bei 19.844 Punkten) gehen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, DAX¬†Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich im Zuge der R√ľcksetzer Ende der letzten Handelswoche nicht an der SMA20 (aktuell bei 20.605 Punkten) stabilisieren konnte. Es ging direkt abw√§rts an und unter die SMA50 (aktuell bei 20.416 Punkten). Die Bullen haben es aber geschafft, den DAX rasch zu stabilisieren und wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu schieben. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich der DAX,¬†nach einigem Z√∂gern, auch wieder √ľber der SMA20 etablieren.

Solange es die Bullen schaffen, den DAX √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es an immer neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

R√ľcksetzer die sich einstellen, haben das Potential sich an der SMA20 zu stabilisieren und zu erholen. Die Bullen sollten nach M√∂glichkeit nicht zulassen, dass es kurzfristig noch einmal nennenswert unter diese Linie geht. Sollte sich dies aber einstellen, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch einen weiteren Support bieten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, DAX Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† das Tageschart kann aktuell als uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber auch, dass der DAX in den kommenden Handelstagen, nach dem Rekordlauf der letzten Handelstage, etwas Luft ablassen k√∂nnte.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 20.904 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.919/21, bei 20.935/37, bei 20.953/55, bei 20.971/73, bei 20.990/92, bei 21.005/07, bei 21.021/23, bei 21.035/37, bei 21.049/51 und dann bei 21.067/69 Punkten gehen. √úber der 21.067/69 Punkte-Marke k√∂nnte der Index weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 21.081/83, bei 21.099/101, bei 21.118/20, bei 21.134/36, bei 21.148/50, bei 21.165/67, bei 21.180/82, bei 21.196/98, bei 21.211/13, bei 21.227/29, bei 21.241/43 bzw. bei 21.257/59 Punkten laufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 20.904 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.888/86, bei 20.871/69, bei 20.853/51, bei 20.836/34, bei 20.821/19, bei 20.803/01, bei 20.787/85, bei 20.769/67, bei 20.751/49, bei 20.734/32, bei 20.719/17, bei 20.703/01, bei 20.688/86 und dann bei 20.622/20 Punkten dr√ľcken. Unter der 20.622/20 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.610/08, bei 20.595/93, bei 20.579/77, bei 20.564/62, bei 20.549/47, bei 20.533/31, bei 20.515/13, bei 20.499/97, bei 20.481/79, bei 20.463/61, bei 20.445/43 bzw. bei 20.429/27 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 04 / 2025: 

seitwärts / aufwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

