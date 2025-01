Das DAX Tageschart aktuell als bullisch interpretiert werden! Der Index konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen. Es ging an vier von f√ľnf Handelstagen aufw√§rts. Die Tagesverluste am Freitag wurden am Abend noch zur√ľckgekauft. Es ging im Wochenhoch fast an das Allzeithoch (20.543 Punkte). Der DAX notierte zu Wochenbeginn noch deutlich unter der SMA20 (aktuell bei 20.173 Punkten), konnte sich zu Wochenbeginn an diese Linie schieben und nachfolgend dar√ľber schieben und auch festsetzen. Die Lunte der Tageskerze am Freitag erreichte diese Durchschnittslinie nicht ganz...

geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

DAX Rahmenbedingungen:

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind 2024 im Schnitt um 2,2 Prozent gestiegen. Damit lag die Preissteigerung deutlich unter der Teuerungsrate der beiden Vorjahre. Dass die Inflation 2024 nicht niedriger ausgefallen ist, hat auch mit dem Anstieg der Inflation im Dezember 2024 zu tun. Im letzten Monat hat die Preissteigerung nach vorl√§ufigen Daten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,6 Prozent zugelegt. √Ėkonomen hatten im Dezember zwar einen Anstieg erwartet, diesen aber nur mit 2,4 Prozent erwartet. Diesen Erwartungen wurde nicht entsprochen und die Inflation scheint sich erneut vom EZB Ziel von 2 Prozent zu entfernen. Zudem kann davon ausgegangen werden, dass die Teuerung auch im Januar nicht sinken, im Zweifel sogar steigen wird. Zu Jahresbeginn steigt der CO2 Preis f√ľr Benzin, Heiz√∂l und Gas, das Deutschlandticket wird teurer und auch im Gastgewerbe d√ľrften die Preise weiter steigen. Es ist somit nicht davon auszugehen, dass die EZB bei ihrer n√§chsten Sitzung im Januar einen weiteren Zinsschritt macht. Vielmehr ist die Senkung um 25 Basispunkte bereits vollst√§ndig eingepreist.

Der US-Arbeitsmarktbericht f√ľr Dezember 2024 ist √ľberraschend stark ausgefallen. Es wurden im Dezember deutlich mehr Stellen geschaffen als erwartet. Damit scheint die US-Wirtschaft nach wie vor unter Volldampf zu fahren. Die Kehrseite der Medaille ist, wenn man das so schreiben m√∂chte, dass die US-Notenbank die Leitzinsen zun√§chst nicht weiter senken wird, um zu verhindern, dass die Wirtschaft √ľberhitzt. Mittlerweile gehen Marktteilnehmer davon aus, dass der aktuelle Zinssatz erst Ende des Jahres wieder angepasst werden k√∂nnte. Die Aktienm√§rkte haben auf die US-Job Daten mit Verlusten reagiert.

DAX R√ľckblick: (06.01.2025 -10.01.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.997 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 61 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 83 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte direkt am Montagmorgen das Wochentief und konnte sich von hier aus sukzessive erholen. Es ging bis Dienstag an die 20.350 Punkte-Marke, am Mittwoch konnte die Bullen weiter aufw√§rts, bis fast an die 20.500 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging nachfolgend wieder zur√ľck in den Bereich der 20.350/300 Punkte. Bis Freitagvormittag schob sich der DAX in einer Box seitw√§rts weiter. Nachdem am Freitagmittag die 20.400 Punkte-Marke erreicht worden ist, stellten sich am Nachmittag dynamische R√ľcksetzer ein, die den Index wieder in den Bereich der 20.200 Punkten gef√ľhrt haben. Bis zum Handelsschluss konnte sich der DAX wieder etwas erholen und in den Bereich der 20.300 Punkte zur√ľcklaufen. Der Index ging bei 20.254 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde √ľber der Marke der letzten Handelswoche formatiert, das Wochentief konnte ebenfalls √ľber der Marke der letzten Handelswoche markiert werden. Die Range war deutlich gr√∂√üer als in der Woche zuvor; es konnte auch der erste Wochengewinn in diesem Jahr ausgewiesen werden.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†20.255/57¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†20.269/71 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen nicht unter die 19.914 Punkte, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht erreicht.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 20.283   20.319/29/57/78/98   20.417/75/93   20.543   20.611/75

 

Dax Unterst√ľtzungen 20.246 ¬† 20.173/56/28/19 ¬† 20.083/07 ¬† 19.963/50/33 ¬† 19.869 ¬† 19.725 ¬† 19.678/39

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                20.492  und  20.077

Tagesschlussmarken                     20.623  und 19.737

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.844  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         21.593  bis  2.323   

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich erholen. Es ging an vier von f√ľnf Handelstagen aufw√§rts. Die Tagesverluste am Freitag wurden am Abend noch zur√ľckgekauft. Es ging im Wochenhoch fast an das Allzeithoch (20.543 Punkte). Der DAX notierte zu Wochenbeginn noch deutlich unter der SMA20 (aktuell bei 20.173 Punkten), konnte sich zu Wochenbeginn an diese Linie schieben und nachfolgend dar√ľber schieben und auch festsetzen. Die Lunte der Tageskerze am Freitag erreichte diese Durchschnittslinie nicht ganz.

Damit kann das Tageschart aktuell als bullisch interpretiert werden. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts gehen. Die Aufw√§rtsimpulse m√ľssen dabei nicht unbedingt und notwendigerweise einen dynamischen Charakter haben, sondern die Bewegungen k√∂nnten sukzessive erfolgen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnte zun√§chst das Allzeithoch und nachfolgend der Bereich bei 20.690/715 Punkte bzw. bei 20.835/50 Punkte sein.

**************

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so sollten sich diese an der¬†SMA20, sp√§testens am 23,6 % Retracemtent stabilisieren und erholen. Geht es im Rahmen von dynamischen Abgaben unter das 23,6 % Retracement, so ist zum einen wichtig, dass die Bullen es schaffen, den Index im Bereich der SMA20 bzw. des Retracements festzusetzen, um nachfolgend einen Richtungswechsel abzubilden. Gelingt dies, so k√∂nnte es wieder √ľber die SMA20 gehen. K√∂nnen diese Kursmuster aber nicht abgebildet werden und verliert der DAX im Rahmen von weiterer Schw√§che auch den Kontakt zu der SMA20, so w√ľrde sich das Chartbild eintr√ľben. Diese Bewegung k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter fortsetzen und in Richtung des 38,2 % Retracements, bzw. des 50 % Retracement / der SMA50 (aktuell bei 19.721 Punkten) fortsetzen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich nach einer l√§ngeren Seitw√§rtsphase an und √ľber die SMA20 (aktuell bei 20.329 Punkten) als auch √ľber die SMA50 (aktuell bei 20.128 Punkten) schieben konnte. Es ging bis an die 20.300/350 Punkte, wo der DAX nicht wirklich weitergekommen ist. Zwar konnte das Wochenhoch im Bereich der 20.490 Punkte festgestellt werden, die Bewegung hatte aber keine Substanz. Es ging nachfolgend wieder zur√ľck und nachfolgend √ľbergeordnet in der Box seitw√§rts weiter. Im Zuge dessen hat der DAX mehrmals auf die SMA20 aufgesetzt, ist am Freitag unter diese Linie gefallen und hat es nicht geschafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu halten.

Wesentlich und wichtig wird jetzt sein, ob es die Bullen zu Wochenbeginn schaffen, den DAX zun√§chst wieder an und √ľber die SMA20 zu schieben und nachfolgend festzusetzen. Damit die Bewegung als belastbar bewertet werden kann ist es zwingend, dass es direkt weiter aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs geht. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass es zu einem erneuten Fehlausbruch kommen k√∂nnte. K√∂nnen diese Bewegungen abgebildet werden, so k√∂nnte die Anlaufziele erreicht werden, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Gelingt der Move √ľber die SMA20 aber nicht und verliert der DAX im Rahmen von weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass es weiter abw√§rts an die SMA50 bzw. an das 23,6 % Retracement gehen k√∂nnte. Sp√§testens hier sollten die Notierungen drehen, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit:¬† das Tageschart kann aktuell wieder als moderat bullisch interpretiert werden. Dem Index sollte es m√∂glichst zeitnah gelingen, wieder an das Allzeithoch zu laufen. Geht es per Tagesschluss wieder unter die SMA20 bzw. das 23,6 % Retracement, so tr√ľbt sich das Chartbild wieder ein.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 20.254 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.269/71, bei 20.285/87, bei 20.299/301, bei 20.315/17, bei 20.336/38, bei 20.355/57, bei 20.371/73, bei 20.385/87, bei 20.401/03, bei 20.422/24, bei 20.444/46, bei 20.454/56, bei 20.470/72 und dann bei 20.487/89 Punkten gehen. √úber der 20.487/89 Punkte-Marke k√∂nnte der Index unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.503/05, bei 20.518/20, bei 20.535/37, bei 20.548/50, bei 20.563/65, bei 20.581/83, bei 20.595/97, bei 20.611/13 bzw. bei 20.628/30 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 20.254 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.231/29, bei 20.215/13, bei 20.201/199, bei 20.183/81, bei 20.167/65, bei 20.153/51, bei 20.139/37, bei 20.125/23, bei 20.108/06, bei 20.089/87 bzw. bei 20.072/70 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 20.072/70 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 20.055/53, bei 20.041/39, bei 20.025/23, bei 20.010/08, bei 19.993/91, bei 19.978/76, bei 19.963/91, bei 19.945/43, bei 19.928/26, bei 19.913/11, bei 19.895/93 und dann bei 19.880/78 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 03 / 2025: 

seitwärts / abwärts*

 

Quelle: xStation5 von XTB

 

