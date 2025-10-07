Deutsche Fabrikaufträge enttäuschen: -0,8 % im Monatsvergleich, weit unter den Erwartungen.

💬 Einleitung

Die europäische Börsensitzung startet heute mit einem gedämpften Ton. Die wichtigsten Indizes des alten Kontinents – darunter der DAX (DE40) und der CAC 40 (FRA40) – eröffnen im Minus. Anleger zeigen sich zurückhaltend angesichts der anhaltenden politischen Unsicherheit in Frankreich und enttäuschender Konjunkturdaten aus Deutschland.

Der DAX aktuell verliert rund 0,4 %, ebenso der französische Leitindex. Besonders die Industrie- und Gesundheitssektoren drücken die Stimmung, während Technologie- und Luxuswerte nur begrenzt stützen können.

🔑 Key Takeaways

🇫🇷 Politische Unsicherheit in Frankreich belastet das Marktumfeld in Europa.

🏭 Deutsche Fabrikaufträge enttäuschen: -0,8 % im Monatsvergleich, weit unter den Erwartungen.

📊 DAX aktuell schwach: Technische Lage bleibt angespannt – mögliches Ziel bei 24.100 Punkten.

🇪🇺 Marktüberblick: Cautious Sentiment in Europa

Anleger agieren heute an der Börse Europa äußerst vorsichtig. Die anhaltenden Spannungen um die französische Regierung und stockende Haushaltsreformen erhöhen das Risiko für Investoren.

Zudem warten Marktteilnehmer gespannt auf Reden von Notenbankvertretern aus Europa und den USA, die Hinweise auf die künftige Geldpolitik liefern könnten. Nach zuletzt widersprüchlichen Aussagen der US-Notenbank (Fed) steigt die Nervosität im Vorfeld neuer geldpolitischer Signale.

🏭 Wirtschaftsdaten: Deutsche Industrie bleibt unter Druck

Die neuesten Fabrikauftragsdaten aus Deutschland fielen schwächer aus als erwartet – ein deutliches Warnsignal für die Industrie:

Fabrikaufträge (Monat): -0,8 % (Prognose: +1,1 %, zuvor: -2,9 %)

Fabrikaufträge (Jahr): +1,5 % (zuvor: -3,5 %)

➡️ Die Zahlen zeigen, dass sich der Industriesektor noch nicht vollständig von der Schwäche des Vorjahres erholt hat. Besonders neue Inlands- und Exportaufträge bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Positiv ist jedoch, dass die Jahreswerte leicht gestiegen sind – ein mögliches Zeichen für eine allmähliche Stabilisierung.

📈 Technische DAX Analyse: Trend bleibt schwach

Der DAX (DE40) zeigt sich charttechnisch angeschlagen:

Der Index konnte erneut nicht über die Widerstandszone bei 24.500–24.600 Punkten ausbrechen.

Heute markiert der DAX bereits den dritten Rückgangstag in Folge .

Käufer zeigen sich zurückhaltend – ein Signal für nachlassende Aufwärtsdynamik.

📊 Basisszenario:

Ein Rückgang in Richtung 24.100 Punkte gilt als wahrscheinlich. Dort verläuft die nächste technische Unterstützung. Sollte diese Zone halten, wäre eine Konsolidierungsphase denkbar. Ein schneller Ausbruch über den Widerstand würde hingegen das bärische Szenario aufheben – derzeit aber unwahrscheinlich.

🏢 Unternehmensnachrichten: Licht und Schatten im europäischen Handel

💎 LVMH (MC.FR): Luxuskonzern steigt um +2,6 % , gestützt durch positive Einschätzungen von Morgan Stanley zur Stärke des Sektors.

💊 Novo Nordisk (NOVOB.DK): Verliert -1,7 % , da Anleger medizinische Werte meiden.

💊 RedCare Pharmacy (RDC.DE): Nach starken Quartalszahlen und einer positiven Analystenempfehlung gewinnt die Aktie +1,5 % .

🛒 B&M (BME.UK): Der britische Einzelhändler warnt vor sinkenden Umsätzen infolge schwacher Konsumlaune. Die Aktie eröffnet -20 %, reduziert die Verluste aber später auf -8 %.

🧠 Fazit: DAX Heute & DAX Aktuell im Zeichen der Unsicherheit

Der DAX heute startet schwach in den Handelstag. Politische Risiken in Frankreich und negative Wirtschaftsdaten aus Deutschland drücken auf die Stimmung.

Solange es keine klaren Signale von den Notenbanken gibt, dürfte der Markt in einer Phase der Unsicherheit und Konsolidierung verharren.

Langfristig bleibt entscheidend, ob die Industrieproduktion in den kommenden Monaten wieder anzieht – nur dann kann der DAX wieder Richtung 25.000 Punkte streben.

DAX Index Chart (D1)

DAX Index Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 07.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.

