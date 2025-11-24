Dow Jones Prognose KW 48/2025 – Analyse, Chartcheck & Börse Aktuell

Wocheneinschätzung zum Dow Jones Industrial Average für die KW 48/ 2025 (24.11.2025 - 28.11.2025)

Rückblick:

Der Dow Jones stand am Montagmorgen bei 47.222 248 Punkten. Der Index notierte damit 26 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 42 Punkte über dem Niveau des Wochenschluss der Vorwoche. Der Dow Jones gab zu Wochenbeginn zunächst nach. Im Rahmen des Frühhandels zu Dienstag gelang zunächst eine Stabilisierung, die Schwäche setzte sich im Handelsverlauf weiter fort. Es gelang den Bullen den Index zu stabilisieren und am Mittwochabend wieder aufwärtszuschieben. Das Kaufinteresse setzte sich am Donnerstag zunächst weiter fort. Das Tageshoch am Donnerstag wurde am frühen Abend abverkauft. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Es dauerte aber bis Freitagnachmittag bis den Bullen eine Stabilisierung gelang. Die Bullen konnten eine Entlastungsbewegung über die 46.200 Punkte abbilden, den Index aber nicht an dieser Marke festsetzen. Bis zum Wochenschluss bröckelten die Notierungen wieder etwas ab. Der Dow Jones ging bei 46.284 Punkten aus dem Wochenhandel.

► Dow Jones WKN: 969420 | ISIN: US2605661048 | Ticker: Dow Jones

✅ Drei Key Takeaways

Dow Jones weiterhin volatil: Die Range der letzten Woche lag erneut über dem Jahresdurchschnitt – die Marktteilnehmer bleiben nervös, was deutliche Schwankungen begünstigt.

Neutraler Trend mit leicht bullischer Chance: Erst ein Tagesschluss über der SMA20 im Daily würde das Chartbild klar aufhellen und den Weg Richtung Allzeithoch stärken.

Entscheidungsmarke bei 46.382 Punkten: Oberhalb bleibt die Erholung aktiv, darunter drohen erneute Abwärtsbewegungen mit Kurszielen bis in den Bereich um 45.550 Punkte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Börse zeigte sich in der Vorwoche volatil. Der Dow Jones startete am Montagmorgen bei 47.222 Punkten und lag damit leicht unter dem vorbörslichen Niveau der Vorwoche. Zu Wochenbeginn dominierte zunächst Schwäche, die sich bis Dienstag fortsetzte. Erst ab Mittwoch gelang eine Stabilisierung, die die Bullen bis Donnerstagmittag nach oben trugen.

Das Hoch am Donnerstag wurde jedoch abverkauft, woraufhin der Index erneut dynamisch fiel. Erst am Freitagnachmittag konnte sich der Dow Jones stabilisieren und über 46.200 Punkte erholen. Ein nachhaltiger Halt über dieser Marke gelang jedoch nicht. Der Wochenabschluss erfolgte bei 46.284 Punkten.

Die Börse aktuell zeigt damit ein gemischtes Bild – leichte Erholungsversuche, jedoch dominierende Abwärtsrisiken.

📊 Dow Jones – Wochenstatistik 2025

(Handelszeiten 08:00 – 22:00 Uhr)

Woche Hoch Tief Schluss Ergebnis Range 37/2025 46.175 45.318 45.851 389 857 38/2025 46.738 45.678 46.648 797 1.060 39/2025 47.053 46.197 46.547 -101 856 40/2025 47.322 46.335 47.031 484 987 41/2025 47.153 45.685 45.705 -1.325 1.468 42/2025 46.913 45.603 46.379 674 1.310 43/2025 47.508 46.413 47.397 1.018 1.095 44/2025 48.212 47.486 47.732 335 726 45/2025 47.821 46.581 47.078 -654 1.240 46/2025 48.470 46.879 47.180 102 1.591 47/2025 47.326 45.759 46.284 -896 1.567

Durchschnittliche Range 2025: 1.351 Punkte

Gewinn-/Verlustwochen 2025: 24 / 23

Die aktuelle Dow Jones Prognose zeigt, dass sowohl Hoch als auch Tief der letzten Woche signifikant unter den Werten der Vorwoche lagen. Die Range blieb überdurchschnittlich hoch – ein Hinweis auf erhöhte Nervosität an der Börse.

📉 Dow Jones Cash – Tagesdaten KW 47/2025

Datum Hoch Tief Range Schluss 17.11. 47.326 46.459 867 46.628 18.11. 46.570 45.943 627 46.126 19.11. 46.335 45.937 398 46.164 20.11. 46.894 45.759 1.135 45.790 21.11. 46.603 45.775 828 46.284

Die Abwärtsbewegungen unterschritten wichtige technische Marken und führten zu einem klaren Wochenminus.

🚀 Wie geht es weiter? – Dow Jones Widerstände & Unterstützungen

Diese Marken sind zentral für die Dow Jones Prognose und die Börse aktuell:

Widerstände

46.407 • 46.508 • 46.743 • 46.808/87 • 46.931/64 • 47.117/47 • 47.333 • 47.477 • 47.519 • 47.817

Unterstützungen

46.299/21/14 • 46.110 • 45.859 • 45.704 • 45.566 • 45.397 • 45.199

📉 Chartcheck – Daily & 4-Stunden-Chart

Daily Chart – Dow Jones Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Index hat sich am 23,6 %-Retracement stabilisiert. Entscheidend ist, ob die Erholung weiterläuft.

Bull-Szenario:

Anlauf SMA50 → 46.743 Punkte

Danach SMA20 → 47.117 Punkte

Nur mit Momentum überwindbar

Nachhaltiger Ausbruch: Weg frei Richtung Allzeithoch

Bear-Szenario:

Tagesschluss unter SMA50 → Rücklauf zum 23,6 % Retracement

Unter 45.480/50 → Ziel 44.980/60 Punkte

Übergeordnete Prognose (Daily): neutral

4h Chart – kurzfristige Einschätzung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Dow Jones konnte sich wieder über der SMA20 stabilisieren, was kurzfristig entlastet.

Bull-Szenario:

Ziele: SMA50 (46.887) → SMA200 (46.931)

Überwindung nur mit Momentum

Bear-Szenario:

Rückfall unter SMA20 → erneute bärische Struktur

Ziele decken sich mit Daily-Szenario

Kurzfristige Prognose (4h): neutral

🎯 Short Cut – Wesentliche Punkte

Bullische Perspektive erst über SMA20 im Daily

Risiko überwiegt, solange der Index unter SMA50 notiert

Wahrscheinlichkeit laut Setup: Bull: 55 % Bear: 45 %



📈 Dow Jones Prognose – Erwartung für KW 48/2025

Long-Setup

Stabilisierung über 46.382 Punkten eröffnet potenziell 20+ Folgeziele (46.404 → 47.115).

Short-Setup

Unter 46.382 Punkten → erste Ziele 46.357/55, später tiefer bis 45.551.

📌 Erwartete Wochenrange – KW 48/2025

Bereich von bis Hoch 46.817 47.077 Tief 46.047 45.822

Erwartete Tendenz: seitwärts / leicht aufwärts

(Bezug: Wochenschluss Vorwoche)

❓ FAQ – Dow Jones Prognose & Börse Aktuell

1. Wie lautet die aktuelle Dow Jones Prognose für die kommende Woche?

Die aktuelle Dow Jones Prognose für KW 48/2025 erwartet eine seitwärts bis leicht aufwärts gerichtete Tendenz. Entscheidend ist die Marke von 46.382 Punkten: Oberhalb besteht Erholungspotenzial, darunter drohen weitere Rücksetzer.

2. Welche Faktoren beeinflussen die Börse aktuell am stärksten?

Der Dow Jones wird derzeit insbesondere durch hohe Volatilität, makroökonomische Unsicherheiten und technische Schlüsselmarken wie SMA20 und SMA50 beeinflusst. Diese bestimmen das kurzfristige Momentum an der Börse.

3. Wann gilt der Dow Jones wieder als klar bullisch?

Ein eindeutig bullisches Chartbild entsteht erst, wenn der Index per Tagesschluss über der SMA20 notiert. Dann steigen die Chancen deutlich, dass der Dow Jones das Allzeithoch erneut anläuft.

4. Welche wichtigen Unterstützungen und Widerstände sind jetzt relevant?

Wesentliche Unterstützungen liegen bei 46.299, 46.110 und 45.859 Punkten. Zentrale Widerstände befinden sich bei 46.743, 47.117 und 47.333 Punkten.

5. Wie verhält sich die Börse aktuell im Dow Jones im Vergleich zum Jahresverlauf 2025?

Die aktuelle Wochenrange liegt weiterhin über dem Jahresdurchschnitt von 1.351 Punkten. Das zeigt ein überdurchschnittliches Maß an Marktbewegung, was auf eine erhöhte Unsicherheit im Marktumfeld hinweist.