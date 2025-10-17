DAX Analyse: DAX unter Druck – US-Bankenkrise sorgt für Risikoaversion 📉

DAX Analyse: Schwache US-Banken und Euro-Unsicherheit belasten die Märkte 📊

Am Freitag verzeichneten die europäischen Aktienmärkte deutliche Verluste von bis zu 2 %, wobei der DAX besonders unter Druck stand.

Die Abverkäufe resultierten nicht aus europäischen Konjunkturdaten, sondern aus wachsenden Sorgen um den US-Bankensektor.

Negative Nachrichten von Zions Bancorporation, Jefferies und Western Alliance führten zu einer weltweiten Risikoaversion, die Anleger in sichere Häfen wie den US-Dollar trieb.

🚀 Key Takeaways

US-Bankenkrise belastet DAX: Sorgen über Kreditqualität bei Regionalbanken drücken auf die Stimmung. Technische Korrektur: DAX fällt unter wichtige gleitende Durchschnitte (50- & 100-Tage-EMA). Euro schwach, Dollar stark: EUR/USD bleibt stabil, Anleger flüchten in sichere Anlagen.

📉 DAX Prognose: Technischer Rücksetzer nach Rallye

Nach mehreren Wochen mit soliden Kursgewinnen zeigt der DAX nun deutliche Schwäche.

Der Index durchbrach die 50-Tage- und testet aktuell die 100-Tage-EMA, was ein technisches Warnsignal darstellt.

🔍 Wichtige Chartmarken im Fokus

Widerstand: 18.150 Punkte

Unterstützung: 17.750 (100-Tage-EMA)

Nächste Schlüsselzone: 17.500 Punkte

Sollte der DAX unter diese Zone fallen, wäre eine Fortsetzung der Korrektur wahrscheinlich.

Eine Stabilisierung oberhalb der 17.700-Punkte-Marke könnte hingegen eine technische Erholung einleiten.

💶 Makro-Umfeld: Eurozone-Inflation stabil – aber kein Impuls für den EUR/USD

Die am Freitag veröffentlichten endgültigen Inflationsdaten für die Eurozone fielen im Rahmen der Erwartungen aus:

Gesamtinflation (HICP): +2,2 % (Vormonat: 2,0 %)

Kerninflation: stabil bei 2,3 %

Der EUR/USD-Kurs reagierte kaum auf die Zahlen, da Anleger derzeit Inflationsdaten nicht als marktbestimmend ansehen.

Im Fokus stehen vielmehr die systemischen Risiken im Finanzsektor sowie die politische Unsicherheit in Frankreich, wo ein Misstrauensvotum gegen die Regierung das Vertrauen in die Staatsfinanzen weiter schwächte.

Die Folge:

📉 Euro verliert an Boden,

💵 US-Dollar gewinnt als sicherer Hafen an Attraktivität.

🏦 DAX im Sog globaler Bankenängste

Die jüngsten Meldungen aus den USA – darunter ein 50-Millionen-Dollar-Verlust bei Zions Bancorporation und B Betrugsverfahren bei Western Alliance – lösten weltweit Verkaufsdruck bei Finanzwerten aus.

In Deutschland gerieten vor allem Bankaktien wie Deutsche Bank (−5,8 %) stark unter Druck.

Analysten sehen den Vertrauensverlust im US-Regionalbankensektor als möglichen Auslöser einer neuen Risikoaversion.

Diese führt zu Gewinnmitnahmen nach der DAX-Rallye und belastet vor allem Finanztitel und zyklische Werte.

🏭 Unternehmens-News: Continental sticht positiv hervor 🚗

Ein Lichtblick im DAX kam von Continental (CON.DE):

Die Aktie legte um +8 % zu, nachdem Deutsche Bank das Kursziel auf 65 € anhob.

Grund: Starke Q3-Zahlen im Reifensegment – trotz Volumenrückgang von 1 % konnte eine EBIT-Marge von 14,3 % erzielt werden (erwartet: 13 %).

Das zeigt: Defensive Industriebereiche wie Reifen und Ersatzteile können stabile Margen erzielen, selbst bei einem schwächeren Konjunkturumfeld.

🪖 Rüstungsaktien unter Druck – Trump-Putin-Treffen sorgt für Unsicherheit

Die Aktien von Rheinmetall (RHM.DE) und RENK (R3NK.DE) verloren deutlich,

nachdem ein Treffen zwischen Trump und Putin angekündigt wurde.

Anleger befürchten, dass Gespräche zur Deeskalation in der Ukraine den Auftragsbestand der Rüstungsbranche schmälern könnten.

🧭 Fazit: DAX Prognose bleibt kurzfristig negativ – Unterstützung bei 17.700 Punkten kritisch ⚠️

Die Stimmung an den europäischen Märkten bleibt angespannt.

Während die Inflation keine neue Dynamik zeigt, dominieren Bankensorgen und politische Risiken das Marktgeschehen.

📊 Kurzfazit:

DAX unter 50-/100-Tage-EMA → technisches Warnsignal

US-Bankenkrise sorgt für Risikoaversion

Continental bleibt positiver Ausreißer im DAX

DAX Index Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!