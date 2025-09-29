DAX Analyse: Europäische Börse aktuell freundlich – Lufthansa, UCB & Kloeckner im Fokus

📊 DAX Analyse & Börse aktuell: Europäische Märkte im Aufwind 📰 Einleitung

Die Börse aktuell zeigt sich heute in Europa überwiegend freundlich. Verbesserte Stimmung an den globalen Märkten sorgt für Kursgewinne bei den wichtigsten Indizes. Auch der deutsche DAX profitiert von diesem Aufschwung, angetrieben vor allem durch die Branchen Medizin, Bergbau, erneuerbare Energien und IT. Belastend wirken hingegen Banken und Einzelhändler, die unter Konsumflaute und regulatorischen Risiken leiden. 📌 Key Takeaways 📈 DAX Analyse: Charttechnik signalisiert Potenzial für Anstieg bis 24.000 Punkte. 🌍 Börse aktuell: Gemischte Makrodaten, aber insgesamt positive Stimmung in Europa. 🏢 Unternehmensnews: Starke Kursbewegungen bei Lufthansa, Kloeckner und UCB im Fokus. 💹 DAX Analyse: Technische Lage im Überblick Der DAX erholte sich am FIBO 38.2 -Support, unterstützt durch die EMA100 .

Nächstes Ziel: 24.000 Punkte (FIBO 23.6, obere Konsolidierungsgrenze).

Rückfall unter 23.650 Punkte könnte erneuten Test der Zone um 23.300 Punkte (FIBO 50) auslösen. 📊 Makrodaten: Gemischtes Bild aus Spanien & Eurozone Spanien : Inflation -0,4 % MoM (schlechter als erwartet), aber starke Einzelhandelsumsätze (+4,5 % YoY).

Eurozone : Sentiment-Indizes leicht besser als Prognose – wirtschaftliche Stabilisierung, aber schwacher Konsum bleibt ein Risiko.

Marktteilnehmer achten zudem auf FOMC- und EZB-Reden für Hinweise zur Geldpolitik. 🏢 Unternehmensnachrichten im Fokus Lufthansa (LHA.DE) : Entlassung von 4.000 Mitarbeitern – Aktie +1,6 %.

Kloeckner (KCO.DE) : Verkauf von US-Werken – Aktie +3,5 %.

Defense-Sektor : Rolls-Royce, Rheinmetall, Hensoldt alle über +1 %.

NIBE Industrier (NIBEB.SE) : Neue Analystenempfehlungen – Aktie +6 %.

UCB (UCB.BE): Biotech-Rakete – Aktie +15 % nach starken Studiendaten. ✅ Fazit

Die DAX Analyse zeigt, dass der Index technisch vor einer wichtigen Entscheidung steht: Ein Ausbruch über 24.000 Punkte könnte den Aufwärtstrend bestätigen. Fundamentale Daten bleiben gemischt – während Spaniens Inflation enttäuscht, stützen robuste Einzelhandelszahlen und solide Eurozonen-Sentiments die Märkte. Unternehmensseitig sorgen positive Nachrichten aus der Biotech- und Rüstungsbranche für zusätzliche Dynamik. DAX Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 29.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

