Der DAX ist zu Beginn der letzten Handelswoche unter die¬†SMA20 (aktuell bei 22.930 Punkten) gerutscht, hat es aber bis zum Ende der Handelswoche zuvor geschafft, wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen. Zu Wochenbeginn ging es zun√§chst aufw√§rts an ein neues Allzeithoch. Das alte Hoch wurde dabei nur minimal √ľberschritten.

geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 23.03.2025: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

 

DAX Rahmenbedingungen:

Der Zollkrieg zwischen den USA und anderen L√§ndern der Welt beginnt die ersten wirtschaftlichen Auswirkungen zu zeigen. Vor Inkrafttreten der Z√∂lle haben amerikanische Unternehmen noch vermehrt in Europa oder in China eingekauft. Das hat das amerikanische Handelsbilanzdefizit anschwellen lassen. Es werden immer mehr Stimmen laut, die vermuten, dass sich der Zollkonflikt nicht nur auf die Warenstr√∂me und h√∂here Preise auswirkt, sondern auch andere Bereiche auswirken wird. Die Wechselbeziehungen sind betr√§chtlich, beispielsweise werden bereits jetzt Investitionen im gro√üen Stil zur√ľckgestellt. Dies f√ľhrt auch bei Verbrauchern zu Unsicherheit, die den Konsum zur√ľckfahren, unter Investoren stellen sich Rezessions√§ngste ein.¬†

Die Fed hat bei ihrer letzten Sitzung den US-Leitzins unver√§ndert gelassen. Nach Einsch√§tzung der US-Zentralbank, die den Ausblick deutlich unsicherer als noch vor einigen Monaten sieht, √ľberwiegen aktuell die Risiken, dass die Inflation wieder zunehmen k√∂nnte. Angesichts der aggressiven Zollpolitik k√∂nnte die Inflation wieder zunehmen und das Wirtschaftswachstum zur√ľckgehen. Analysten erwarten bereits f√ľr das 1. Quartal 2025 eine Abnahme der Wirtschaftsleistung.

DAX R√ľckblick: (17.03.2025 -21.03.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.012 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 169 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 76 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich zu Wochenbeginn erholen und √ľber die 23.200 Punkte laufen. Die Aufw√§rtsbewegung setzte sich am Dienstag weiter fort. Dem Dax gelang es ein neues Allzeithoch knapp unter der 23.500 Punkte-Marke zu formatieren. Nach einer l√§ngeren Seitw√§rtsbewegung gaben die Notierungen am Mittwoch nach. Es stellte sich zwar eine moderate Entlastungsbewegung ein, diese wurden am Donnerstag dynamisch abverkauft. Es ging im Zuge der Schw√§che deutlich unter die 22.900 Punkte. Zwar gelang es den Bullen am Donnerstagnachmittag den DAX zu stabilisieren, es stellte sich aber keine nennenswerte Erholung ein. Die Schw√§che setzte sich √ľbergeordnet am Freitag weiter fort. Den Bullen gelang es zum Wochenschluss den Index wieder an und √ľber die 22.900 Punkte-Marke zu schieben und einen Wochenschluss √ľber dieser Marke zu formatieren. Der DAX ging bei 22.903 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt √ľber der Marke der Vorwoche. Es konnte ein neues Allzeithoch formatiert werden. Das Wochentief wurde ebenfalls √ľber der Marke der Vorwoche festgestellt. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor, lag aber √ľber dem Jahresdurchschnitt. In der abgelaufenen Handelswoche wurde ein erneuter Wochenverlust ausgewiesen, der vierte in diesem Jahr. Dem gegen√ľber stehen acht Wochen mit einem Gewinn.¬†

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 23.465/67¬†Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.484/86 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.746/44 Punkte nicht ganz an unser n√§chstes Anlaufziele auf der Unterseite bei¬†22.728/26 Punkten. Dieses Anlaufziel wurde minimal verpasst. ¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 22.930/43/63/81  23.023/41/83 23.108/37/75 23.266 23.363 23.444/88 23.557

 

DAX Unterst√ľtzungen ¬† 22.886/60/46 22.788/44 22.674/10/03 22.577 22.489/13 22.357 22.283/45

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                              23.436 und  22.678

Tagesschlussmarken                    23.755  und 21.947

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  24.170  bis  15.055

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         25.633  bis  7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist zu Beginn der letzten Handelswoche unter die¬†SMA20 (aktuell bei 22.930 Punkten) gerutscht, hat es aber bis zum Ende der Handelswoche zuvor geschafft, wieder √ľber diese Durchschnittslinie zu laufen. Zu Wochenbeginn ging es zun√§chst aufw√§rts an ein neues Allzeithoch. Das alte Hoch wurde dabei nur minimal √ľberschritten. Der Index konnte sich zun√§chst nicht wesentlich weiterschieben, gab am Donnerstag dann dynamisch und mit Momentum nach. Es ging zun√§chst bis an die SMA20 und am Freitag unter diese Durchschnittslinie. Der Wochenschluss wurde unter dieser Durchschnittslinie formatiert.¬†

******************

Damit hat sich das Tageschart etwas eingetr√ľbt. Wesentlich wird zu Wochenbeginn sein, dass es der Index es schafft, sich per Tagesschluss wieder √ľber die SMA20 zu schieben. Dies w√§re aber zun√§chst nur die halbe Miete. Es w√§re weiterhin zwingend, dass es nachfolgend z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung des Jahreshochs geht. Stellen sich diese Kursmuster nicht ein, so besteht die Gefahr, dass die Bewegung verk√ľmmern k√∂nnte. Kann sich der DAX per Tagesschluss √ľber dem aktuellen Allzeithoch festsetzen, so k√∂nnte w√§ren unsere Anlaufziele dar√ľber bei 23.625/35 Punkte und √ľbergeordnet bei 23.800 Punkten zu finden.¬†

Gelingt der Move nicht zur√ľck √ľber die SMA20, so w√ľrde sich das Tageschart dann¬†eintr√ľben, wenn der DAX im Zuge weiterer Schw√§che den Kontakt zur SMA20 verliert und sich nicht im Dunstkreis dieser Linie festsetzen kann. Sollten sich diese Kursmuster in den kommenden Handelstagen einstellen, so k√∂nnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 22.245 Punkten) bzw. des 23,6 % Retracements ausdehnen k√∂nnten. Wird die SMA50 im Zuge von Schw√§che angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens hier einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Chart aufrecht zu erhalten. Wesentlich unter diese Durchschnittslinie sollten R√ľcksetzer in den kommenden Handelstagen nicht mehr gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch / neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Index nach einigen Problemen wieder √ľber die SMA20 (aktuell bei 23.137 Punkten) schieben konnte. Von der SMA20 ging es direkt an und √ľber die SMA50 (aktuell bei 22.981 Punkten). Die Bullen haben es zun√§chst geschafft, den DAX √ľber der SMA20 zu halten. R√ľcksetzer gingen zur Wochenmitte immer wieder an diese Durchschnittslinie, die zun√§chst auch einen guten Support geboten hat. Diese Linie wurde am Donnerstag dynamisch aufgegeben. Es ging abw√§rts an die SMA50 und zum Wochenschluss hin wurde auch diese Linie aufgegeben.

Damit hat sich das Chartbild eingetr√ľbt. Solange der Index unter der¬†SMA50 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 22.610 Punkten) laufen k√∂nnten. Sollte diese Durchschnittslinie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollten die Bullen alles versuchen, den DAX √ľber dieser Linie zu halten. Gelingt dies nicht und geht es unter die SMA200, so gilt es den Index zumindest im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren. Das Chartbild w√ľrde sich verbindlich b√§risch eintr√ľben, wenn sich der DAX unter der SMA200 etabliert und im Rahmen weiterer Schw√§che den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung des 23,6 % Retracement bzw. der 21.400/380 Punkte ausdehnen k√∂nnte.¬†

Sollte der DAX Erholungen abbilden k√∂nnen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA50 gehen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie in den letzten Handelstagen ein guter Support gewesen ist, denkbar ist, dass es jetzt ein h√§rterer Widerstand sein k√∂nnte. Bullisch aufhellen w√ľrde sich das Chartbild aber erst dann wieder, wenn es der DAX es schafft, sich √ľber der SMA20 verbindlich zu etablieren. Ob sich diese Bewegungen bis an die SMA20 aber in den kommenden Handelstagen einstellen, bleibt abzuwarten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: ¬†Um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss sich der DAX per Tagesschluss wieder √ľber die SMA20 schieben und nachfolgend auch etablieren. Solange der Index per Tagesschluss unter dieser Durchschnittslinie notiert, solange besteht die Gefahr, dass sich die Abgaben ausweiten k√∂nnten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      40 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     60 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 22.903 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.918/20, bei 22.935/37, bei 22.951/53, bei 22.968/70, bei 22.989/91, bei 23.010/12, bei 23.026/28, bei 23.043/45, bei 23.061/63, bei 23.080/82, bei 23.096/98, bei 23.112/14 und dann bei 23.128/30 Punkten gehen. √úber der 23.128/30 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 23.146/48, bei 23.167/69, bei 23.181/83, bei 23.199/201, bei 23.214/16, bei 23.230/23, bei 23.249/51, bei 23.265/67, bei 23.283/85, bei 23.305/07, bei 23.321/23, bei 23.345/47, bei 23.360/62, bei 23.385/87, bei 23.402/04 bzw. bei 23.421/23 Punkten erreichen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 22.903 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.889/87, bei 22.873/71, bei 22.858/56, bei 22.841/39, bei 22.823/21, bei 22.808/06, bei 22.790/88, bei 22.776/74 und dann bei 22.760/58 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 22.614/12 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 22.745/43, bei 22.729/27, bei 22.715/13, bei 22.698/96, bei 22.683/81, bei 22.666/64, bei 22.649/47, bei 22.632/30, bei 22.614/12, bei 22.601/599, bei 22.583/81, bei 22.565/63, bei 22.548/46, bei 22.539/37, bei 22.519/17 bzw. bei 22.495/93 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 13 / 2025: 

seitwärts / abwärts*

SO SEHEN SIEGER AUS!