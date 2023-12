ABSTRACT: Das Wochenhoch lag in der zurückliegenden Handelswoche erstmals in der Geschichte über der 17.000 Punkte-Marke! Die Bullen haben es geschafft, nochmals einen kleinen Wochengewinn auszuweisen. Die Dynamik lässt aber aktuell nach, noch aber ist das Tageschart bullisch zu interpretieren.

Aktuelle DAX Analyse am 17.12.2023: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat trotz rückläufiger Inflation die Zinsen bei ihrer letzten Sitzung unverändert gelassen. Damit hat die Zentralbank das zweite Mal hintereinander den Leitzins nicht verändert. Der Zinssatz bleibt damit bei 4,5 Prozent. Anders als die Fed hat die EZB eine Zinssenkung überhaupt nicht besprochen. Zwar hat der Preisauftrieb in den letzten Monaten nachgelassen, die EZB argumentiert aber, dass die Inflation noch weit vom Zielkorridor von 2 Prozent liegt, zum anderen von Lohnseite noch Inflationsdruck aufgebaut werden könnte. Die Tarifabschlüsse in vielen Branchen liegen aktuell deutlich über der aktuellen Preissteigerung.

Zugleich aber wachsen die konjunkturellen Sorgen im Euroraum. Die hohen Zinsen haben vor allem in der Bauindustrie breite Bremsspuren hinterlassen. Aber auch andere Branchen leiden unter der Zinslast, da sich die kreditfinanzierten Investitionen verteuern. Diese Effekte werden sich allerdings erst mittelfristig zeigen, der Druck auf die EZB wird von dieser Seite wahrscheinlich dann auch steigen.

DAX Rückblick: (11.12.2023 - 15.12.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.786 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 346 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 19 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montagnachmittag wieder in Richtung der 16.800 Punkte schieben, wobei es nachfolgend bis Mittwochnachmittag in einer engen Box seitwärts ging. Erst dann stellte sich etwas Vola ein. Der Index konnte sich am Donnerstagmorgen an und über die 16.800 Punkte schieben, schaffte es aber nicht, sich über dieser Marke festzusetzen. Es ging im weiteren Handelsverlauf wieder deutlich abwärts. Den Bullen gelang es erst im Bereich der 16.670 Punkte die Stabilisierung abzubilden. Eine moderate Erholung stellte sich bis zum Handelsschluss ein. Die 17.000 Punkte-Marke wurde am Freitag angelaufen und überschritten. Es stellte sich nachfolgend direkt ein Abverkauf ein, diese wichtige Marke wurde mehr oder weniger direkt wieder aufgegeben. Den Bullen gelang erst im Bereich der 16.900 Punkte die Stabilisierung und die Erholung abzubilden, die, bis Handelsschluss aber wieder abverkauft wurde. Der DAX ging bei 16.909 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt erstmals in der Geschichte des DAX über der 17.000 Punkte-Marke, das Wochentief wurde deutlich über dem Niveau der Vorwoche formatiert. Die Bullen haben es geschafft, auch in dieser Handelswoche einen kleinen Wochengewinn auszuweisen. Es ist der nunmehr siebte in Folge und der 30. in diesem Jahr. Die Range fast genauso groß wie in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 17.062/64 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 17.075/77 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup hat damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.682/80 Punkte nicht an unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.665/63 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.901/36/59/64/95

17.014/48/66/85

17.111//36

17.208

DAX-Unterstützungen

16.886/70/64/55

16.770/45/32/28

16.680/53

16.535

16.418

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.998 und 16.639

Tagesschlussmarken 17.333 und 15.831

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 17.333 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 19.177 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX ist in der abgelaufenen Handelswoche zwar weiter aufwärts gelaufen, allerdings nur mit angezogener Handbremse. Drei der fünf Tageskerzen sind rot, am Donnerstag hat sich der größte Tagesverlust seit Ende Oktober und damit seit Beginn der Aufwärtsbewegung eingestellt.

Die Dynamik lässt aktuell nach, das Tageschart ist aber nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange es der Index es schafft, sich per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 16.418 Punkten) zu halten solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele könnten die 17.075/95 Punkte bzw. darüber die 17.185/205 Punkte sein. Vorstellbar für die kommende Handelswoche ist, dass sich durchaus weitere Aufwärtsbewegungen einstellen könnten, diese aber nur einen überschaubaren Charakter haben könnten.

***

Denkbar ist, dass sich in den kommenden Tagen auch Abwärtsbewegungen einstellen können. Ob diese allerdings die SMA20 erreichen, bleibt abzuwarten. Sollte diese Linie angelaufen werden, so besteht die Chance, dass sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen könnte. Somit wären diese Rücksetzer als unkritisch zu interpretieren. Geht es aber unter diese Durchschnittslinie und setzt sich der DAX per Tagesschluss darunter fest, so würde sich das Chartbild eintrüben und erste Fragezeichen könnten hinsichtlich der Aufwärtsbewegung gemacht werden. Vorstellbar ist, dass, sollte sich dieses Szenario einstellen, es zu weiteren Rücksetzern kommen könnte, die bis an die SMA200 (aktuell bei 15.828 Punkten) gehen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat eine dynamische Aufwärtsbewegung abgebildet. Es ging im Handelsverlauf immer wieder einmal an die SMA20 (aktuell bei 16.864 Punkten), maximal bis an die SMA50 (aktuell bei 16.771 Punkten). Der Index konnte sich immer im Dunstkreis dieser Linien erholen. Auch in dieser Handelswoche hat dies funktioniert. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich die Rücksetzer mehrmals im Bereich der SMA50 stabilisieren und nachfolgend erholen konnten.

Damit hat der DAX noch alle Chance wieder in Richtung der Anlaufziele zu laufen, die in der Tagesbetrachtung genannt wurden. Wesentlich ist aber, dass er sich zum einen über der SMA20 halten kann und dass es zum anderen zügig aufwärts geht. Sollte sich dieses Szenario einstellen, so wären die genannten Anlaufziele erreichbar.

Was zurückhaltend stimmt ist aber der Umstand, dass die Bullen den DAX in den letzten Handelstagen nicht wirklich von der SMA20 wegbekommen haben. Es ging im Zuge von Erholungsbewegungen zwar immer wieder über die SMA20, die Bewegungen wurden immer wieder abverkauft. Bisher hat die SMA50 als Support gehalten. Sollte diese Durchschnittslinie aber aufgegeben werden und setzt sich der Index darunter fest, so könnte das ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die das Potential haben übergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.994 Punkten) zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnten sich weitere Aufwärtsbewegungen bis übergeordnet an und über die 17.050/100 Punkte gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart mit einem Tagesschluss unter der SMA50.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 50 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 16.900 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.910/12, bei 16.919/21, bei 16.932/34, bei 16.948/50, bei 16.961/63, bei 16.972/74, bei 16.985/87, bei 16.996/98, bei 17.005/07 und dann bei 17.021/23 Punkten gehen. Über der 17.021/23 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziele bei 17.035/37, bei 17.049/51, bei 17.062/64, bei 17.075/77, bei 17.089/91, bei 17.108/10, bei 17.119/21, bei 17.133/35, bei 17.146/48, bei 17.165/67 bzw. bei 17.179/81 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 16.900 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.887/85, bei 16.873/71, bei 16.862/60, bei 16.848/46, bei 16.838/36, bei 16.822/20, bei 16.806/04, bei 16.795/93, bei 16.782/80, bei 16.769/37, bei 16.755/53 und dann bei 16.741/39 Punkten zu drücken. Unter der 16.741/39 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.724/22, bei 16.708/07, bei 16.698/96, bei 16.682/80, bei 16.665/63, bei 16.658/56, bei 16.648/46, bei 16.634/32, bei 16.621/19, bei 16.604/02, bei 16.589/87 bzw. bei 16.578/76 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 51 / 2023:

seitwärts

Quellen: xStation5 von XTB

DER DEUTSCHE LEITINDEX