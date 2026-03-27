ETF Analyse der Woche: CoinShares Physical Bitcoin Prognose - Chancen und Risiken im Überblick

Der CoinShares Physical Bitcoin ETF bietet Investoren direkten Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Bitcoin. Als physisch besichertes Produkt bildet der ETF den Bitcoin-Kurs möglichst exakt ab und ermöglicht eine einfache Partizipation an der Entwicklung des Kryptomarktes.

► CoinShares Physical Bitcoin WKN: A3GPMN/ GB00BLD4ZL17 / Ticker: BITC

⚡ Key Takeaways

Technisch angeschlagen: Die CoinShares Physical Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange wichtige Widerstände (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden.

Die CoinShares Physical Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig bärisch, solange wichtige Widerstände (SMA20, SMA50) nicht zurückerobert werden. Entscheidende Unterstützungszone: Die SMA200 ist aktuell die zentrale Marke – ein Bruch könnte weitere Verluste bis 44 EUR oder 38 EUR auslösen.

Die SMA200 ist aktuell die zentrale Marke – ein Bruch könnte weitere Verluste bis 44 EUR oder 38 EUR auslösen. Nur für risikobereite Anleger: Hohe Volatilität und starke Drawdowns machen den ETF zu einem spekulativen Investment mit entsprechend erhöhtem Risiko.

Chartanalyse Wochenchart – CoinShares Physical Bitcoin Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen der ETF Analyse der Woche zeigt sich im Wochenchart ein langfristig interessantes, aber weiterhin angespanntes Bild:

Nach einer ausgeprägten Abwärtsphase von Ende 2021 bis Ende 2022 konnte sich 2023 ein tragfähiger Boden etablieren. In der Folge setzte eine deutliche Aufwärtsbewegung ein, begleitet von steigender Volatilität insbesondere Ende 2024.

Das Papier erreichte zwischenzeitlich die 100 EUR-Marke, verlor jedoch seit Oktober 2025 rund 50 % an Wert. Die aktuelle Bewegung führte den ETF exakt an die SMA200 (51,85 EUR), die bisher als zentrale Unterstützung fungiert.

Oberhalb der SMA200 bleibt eine Stabilisierung möglich

Erst über der SMA20 (67,15 EUR) verbessert sich das Chartbild nachhaltig

verbessert sich das Chartbild nachhaltig Unterhalb der SMA200 drohen weitere Rücksetzer bis 44 EUR bzw. 38 EUR

Prognose Wochenchart: neutral bis bärisch

Chartanalyse Tageschart – CoinShares Physical Bitcoin Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart bestätigt sich die schwache Tendenz:

Nach dem Hoch im Oktober 2025 wurde der ETF deutlich abverkauft. Wichtige gleitende Durchschnitte (SMA20, SMA50, SMA200) konnten nicht nachhaltig verteidigt werden und wurden als Unterstützung aufgegeben.

Zwar gelang kurzfristig eine Stabilisierung, jedoch fehlt bislang eine klare Erholung:

Kurzfristige Erholung über SMA20 ohne Anschlussdynamik

SMA50 wurde bisher nicht erreicht bzw. überwunden

Erst oberhalb der SMA50 steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Erholung Richtung SMA200

Solange der ETF unter der SMA20 notiert, bleiben weitere Abwärtsrisiken bestehen.

Prognose Tageschart: bärisch

Basisdaten des ETF

Anlageschwerpunkt: Kryptowährungen

Kryptowährungen Fondsgröße: 1.175 Mio. USD

1.175 Mio. USD Gesamtkostenquote: 0,15 % p.a.

0,15 % p.a. Produktstruktur: physisch besichert

physisch besichert Vergleichsindex: Bitcoin

Bitcoin Strategie: Long only

Long only Fondswährung: USD

USD Währungsrisiko: nicht gesichert

nicht gesichert Auflagedatum: 19.01.2021

19.01.2021 Ausschüttung: thesaurierend

thesaurierend Fondsdomizil: Jersey

Stand: 26.03.2026

Risikoanalyse – CoinShares Physical Bitcoin ETF

Im Rahmen dieser ETF Analyse der Woche fällt insbesondere die hohe Volatilität auf:

Volatilität (1 Jahr): 38,45 %

38,45 % Volatilität (3 Jahre): 44,23 %

44,23 % Volatilität (5 Jahre): 54,31 %

54,31 % Maximum Drawdown (seit Auflage): -74,24 %

Die Kennzahlen zeigen deutlich, dass es sich um ein hochriskantes Investment handelt. Starke Kursschwankungen sind typisch und müssen einkalkuliert werden.

Performance im Überblick

Laufendes Jahr: -18,21 %

-18,21 % 1 Monat: +7,47 %

+7,47 % 6 Monate: -35,57 %

-35,57 % 1 Jahr: -24,81 %

-24,81 % 3 Jahre: +131,70 %

Historisch zeigt sich eine hohe Rendite in starken Marktphasen, jedoch auch erhebliche Verluste in Korrekturphasen.

Fazit – CoinShares Physical Bitcoin Prognose

Die CoinShares Physical Bitcoin Prognose bleibt kurzfristig angespannt:

Technisch dominieren aktuell bärische Signale

Wichtige Widerstände wurden noch nicht zurückerobert

Die Volatilität bleibt hoch

Der ETF eignet sich primär für risikobereite Anleger, die gezielt auf die Entwicklung von Bitcoin setzen möchten. Für konservative Investoren ist das Risiko derzeit als zu hoch einzustufen.

Im Kontext der ETF Analyse der Woche bleibt entscheidend, ob die SMA200 nachhaltig verteidigt werden kann. Ein Bruch dieser Marke würde das Abwärtsszenario weiter bestätigen.

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FAQ – ETF Analyse der Woche: CoinShares Physical Bitcoin Prognose

Was ist der CoinShares Physical Bitcoin ETF?

Der CoinShares Physical Bitcoin ETF ist ein physisch besicherter ETF, der die Wertentwicklung von Bitcoin direkt abbildet. Anleger können damit ohne direkten Kauf von Kryptowährungen am Bitcoin-Markt partizipieren.

Für wen eignet sich der CoinShares Physical Bitcoin ETF?

Der ETF eignet sich vor allem für risikobereite Anleger, die gezielt in Bitcoin investieren möchten. Aufgrund der hohen Volatilität ist er weniger für konservative Investoren geeignet.

Wie fällt die aktuelle CoinShares Physical Bitcoin Prognose aus?

Die aktuelle Einschätzung ist neutral bis bärisch im Wochenchart und bärisch im Tageschart. Wichtige Widerstände wurden noch nicht zurückerobert, wodurch weiterhin Abwärtsrisiken bestehen.

Welche Rolle spielt die SMA200 im aktuellen Chartbild?

Die SMA200 ist eine zentrale Unterstützung. Solange der ETF darüber notiert, besteht die Chance auf Stabilisierung. Ein Bruch könnte weitere Kursverluste bis in den Bereich von 44 EUR oder 38 EUR auslösen.

Welche Chancen bietet der ETF aktuell?

Sollte der ETF wichtige Widerstände wie die SMA20 und SMA50 überwinden, könnte sich eine Erholung in Richtung der SMA200 fortsetzen. Langfristig profitieren Anleger von steigenden Bitcoin-Kursen.

Welche Risiken sind zu beachten?

Der ETF weist eine sehr hohe Volatilität und starke Drawdowns auf. Kursverluste von über 50 % sind historisch bereits vorgekommen und jederzeit möglich.

Wie hoch sind die Kosten des CoinShares Physical Bitcoin ETF?

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15 % pro Jahr, was im Vergleich zu vielen anderen Krypto-Investments relativ günstig ist.

Ist der ETF währungsgesichert?

Nein, der ETF ist nicht währungsgesichert. Anleger tragen zusätzlich ein Währungsrisiko gegenüber dem US-Dollar.

Warum ist diese ETF Analyse der Woche relevant?

Die Analyse liefert eine aktuelle technische Einschätzung sowie eine fundierte CoinShares Physical Bitcoin Prognose und hilft Anlegern, Chancen und Risiken besser einzuordnen.

Lohnt sich aktuell ein Einstieg in den ETF?

Ein Einstieg ist derzeit spekulativ und hängt stark von der weiteren Bitcoin-Entwicklung ab. Technisch bleibt die Lage angespannt, weshalb ein Einstieg nur für risikobewusste Anleger infrage kommt.