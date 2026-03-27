Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 unter Druck

Zinsen steigen

AI-Sorgen wachsen

Börse aktuell: Nasdaq 100 rutscht in die Korrektur 📉 Die Börse aktuell zeigt sich zum Wochenausklang deutlich schwächer. Besonders der Nasdaq 100 steht unter Druck und signalisiert eine mögliche Korrekturphase. Geopolitische Spannungen, steigende Anleiherenditen und zunehmende Zweifel am AI-Boom belasten die Märkte spürbar. Zum Start der Sitzung fällt der Nasdaq 100 um mehr als 1,5 %, während gleichzeitig der US-Dollar und die Renditen steigen – ein klares Zeichen für ein defensives Marktumfeld. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 🔑 Key Takeaways Nasdaq 100 unter Druck: Mehr als 10 % unter Allzeithoch

Zinsen steigen: Renditen über 4,45 % belasten Tech

AI-Sorgen wachsen: Neue Konkurrenz & hohe Investitionen Makro-Lage belastet die Börse aktuell Die Börse aktuell reagiert sensibel auf mehrere Belastungsfaktoren: US-Staatsanleihen steigen auf über 4,45 %

US-Dollar gewinnt an Stärke

Energiepreise bleiben erhöht 👉 Diese Kombination ist besonders negativ für wachstumsstarke Tech-Aktien, da steigende Zinsen die Bewertungen unter Druck setzen. Zusätzlich sorgt die Unsicherheit vor dem Wochenende – mit möglichen geopolitischen Eskalationen – für Zurückhaltung bei Investoren. Nasdaq 100 im Fokus: Korrekturphase beginnt Der Nasdaq 100 zeigt klare Schwächesignale: Mehr als 10 % unter dem Allzeithoch

Einstieg in eine klassische Korrekturphase

zunehmender Verkaufsdruck im Tech-Sektor Das deutet darauf hin, dass Anleger Gewinne mitnehmen und Risiken reduzieren – insbesondere in stark bewerteten Wachstumswerten. 🤖 AI-Sektor sorgt für neue Unsicherheit Ein zusätzlicher Belastungsfaktor für die Börse aktuell ist die Entwicklung im AI-Sektor: Leak des neuen Anthropic-Modells „Claude Mythos“

Hinweise auf deutlich leistungsstärkere Systeme

mögliche Konkurrenz für Software- und Cybersecurity-Unternehmen Die Märkte reagieren sensibel auf diese Nachrichten, da: Margen unter Druck geraten könnten

Wettbewerb im AI-Bereich weiter zunimmt

bestehende Geschäftsmodelle infrage gestellt werden Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die massiven Investitionen in AI-Infrastruktur nicht schnell genug monetarisiert werden. Tech-Sektor besonders anfällig Bereits jetzt zeigen sich erste Auswirkungen: Druck auf Software- und Cloud-Unternehmen

steigende Zweifel an der Nachhaltigkeit des AI-Booms

hohe Investitionen könnten sich als Risiko erweisen 👉 Besonders betroffen: Unternehmen wie Microsoft und andere Tech-Giganten. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Börse aktuell bleibt angespannt Die Börse aktuell befindet sich in einer kritischen Phase. Der Nasdaq 100 hat eine wichtige Schwelle unterschritten und signalisiert eine mögliche Ausweitung der Korrektur. Belastend wirken: steigende Zinsen

geopolitische Unsicherheit

wachsende Zweifel am AI-Sektor Kurzfristig dürfte die Volatilität hoch bleiben. Eine nachhaltige Stabilisierung hängt davon ab, ob sich die geopolitische Lage entspannt und die Märkte wieder Vertrauen in die Wachstumsperspektiven der Tech-Branche gewinnen. Nasdaq 100 Index Chart (M30) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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