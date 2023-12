ABSTRACT:¬†Der DAX hat seine Aufw√§rtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortsetzen k√∂nnen. Der Index hat in dieser Handelswoche keine Schw√§che gezeigt, es ging kontinuierlich weiter aufw√§rts. Der DAX hat seit dem Tief Ende November √ľber 2.100 Punkte zugelegt. Das ist f√ľr eine Jahresendrallye ein fabelhaftes Ergebnis. Rund 20 Kalendertage haben wir 2023 noch f√ľr eine weitergehende Rallye!

Aktuelle DAX¬†Analyse ¬†am 10.12.2023: Chartanalyse,¬† Wochenausblick , Trading Setups und mehr ‚Äď f√ľr aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die US-Arbeitsmarktdaten f√ľr den Monat November sind robust ausgefallen. Der US-Arbeitsmarkt zeigt nach wie vor kein Zeichen von Schw√§che. Der Besch√§ftigungsaufbau in den letzten Monaten hat sich zwar verlangsamt, liegt aber immer noch auf einem soliden Niveau. Die ohne hin geringe Arbeitslosenquote verringert sich weiter. Gleichzeitig haben sich die L√∂hne im letzten Monat deutlicher erh√∂ht.

Die Fed, die in der kommenden Woche zur n√§chsten Sitzung zusammenkommt, wird sich wahrscheinlich aktuell keine Zinssenkungen in Aussicht stellen. Die US Zentralbank hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie in der Inflationsbek√§mpfung die oberste Priorit√§t sieht und erst mit Zinssenkungen beginnen wird, wenn sich die Preissteigerung in Richtung der 2,0 Prozent Marke befindet. Da die Wirtschaft, anders wie in Deutschland beispielsweise, in den USA robust w√§chst, besteht nach wie vor die Gefahr der √úberhitzung. Auch dieser Aspekt spricht aktuell daf√ľr, dass die Fed beim n√§chsten Meeting eine Zinssenkung erst f√ľr das 2. Halbjahr 2024 in Aussicht stellen k√∂nnte. Der Markt hat eine Zinssenkung f√ľr das 1. Quartal 2024 eingepreist.

DAX R√ľckblick: (04.12.2023 - 08.12.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 16.440 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 383 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 19 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX bewegte sich am Montag in einer sehr engen Range seitw√§rts. Erst am Dienstag zogen den Notierungen an. Am Mittwoch ging es in einer Impulsbewegung √ľber die 16.700 Punkte. Zwar konnte die Marke nicht gehalten werden, die folgenden Abgaben hatten aber nur einen √ľberschaubaren Charakter. Nach einer Konsolidierung am Donnerstag ging es zun√§chst sehr z√∂gerlich aufw√§rts. Zum Wochenschluss legten die Bullen noch einmal eine Sch√ľppe drauf. Es ging am Freitagnachmittag bis an die 16.800 Punkte. Im Dunstkreis dieser Marke konnte sich der Index festsetzen. Der DAX ging bei 16.805 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt √ľber dem Niveau der Vorwoche und √ľber der 16.800 Punkte-Marke. Das Wochentief konnte auch deutlich √ľber dem Level der Vorwoche formatiert werden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen werden; der Sechste in Folge und der 29. in diesem Jahr. Die Wochenperformance lag bei rund 2,2% plus. Die Range war etwas kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der 16.701/03 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.713/15 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das maximale Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten, das Setup hat damit nicht perfekt gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 16.424/22 Punkte unter unser n√§chstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 16.412/10 Punkten. Unsere positive Grundannahme ging hingegen voll auf, der DAX ist bei neuen Allzeithochs!

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

16.807/15/47/69

16.911/56

17.200

DAX-Unterst√ľtzungen

16.795/46/20/18

16.680/79/60/58/56/36/00

16.560/26/10

16.474/47

16.328

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                16.938    und  16.639

Tagesschlussmarken                     17.333   und 15.807

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.549)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (11.000)

Boxbereich                                  17.333  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         19.177  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat seine Aufw√§rtsbewegung in der abgelaufenen Handelswoche weiter fortsetzen k√∂nnen. Der Index hat in dieser Handelswoche keine Schw√§che gezeigt, es ging kontinuierlich weiter aufw√§rts. Der DAX hat seit dem Tief Ende November √ľber 2.100 Punkte zugelegt. Das ist f√ľr eine Jahresendrallye ein fabelhaftes Ergebnis.

An unserer Einsch√§tzung, auf Tagesbasis, hat sich gegen√ľber der letzten Handelswoche nichts ver√§ndert. Solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 (aktuell bei 16.145 Punkten) notiert, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts in Richtung der 16.950/80 Punkte bzw. der 17.075/95 Punkte gehen. Dass die 17.000 Punkte in den letzten Handelswochen des Jahres noch erreicht werden k√∂nnen, ist nicht ausgeschlossen.

 

***

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis an die¬†SMA20 gehen. Sie w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Sollte diese Durchschnittslinie per Tagesschluss aufgegeben werden, so w√ľrde sich das Chartbild etwas eintr√ľben, weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich und k√∂nnten bis an die SMA200 (aktuell bei 15.795 Punkten) gehen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Der DAX hat sich seit dem R√ľcksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 16.660 Punkten) an der SMA50 (aktuell bei 16.447 Punkten) erholen k√∂nnen. Beide Durchschnittslinien wurden seit dem nicht mehr angelaufen. R√ľcksetzer, die sich eingestellt haben, konnten sich jeweils √ľber dieser Linie stabilisieren und nachfolgend erholen.

Damit bleibt auch unsere Einsch√§tzung in Bezug auf das 4h Chart unver√§ndert. Solange der Index √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsbewegungen einstellen, die die Perspektive haben, die Anlaufziele zu erreichen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst bis in den Bereich der SMA20 laufen. Sollte sich der DAX im Dunstkreis dieser Linie nicht erholen k√∂nnen, bzw. wird diese Linie mit Dynamik und mit Momentum angelaufen, so k√∂nnte es direkt weiter abw√§rts an die SMA50 gehen. Verbindlich eintr√ľben w√ľrde sich das Stundenchart dann, wenn sich der DAX unter der SMA50 etabliert hat. Dies k√∂nnte ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA200 (aktuell bei 15.694 Punkten) einstellen k√∂nnten.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† solange der DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere Aufw√§rtsbewegungen bis √ľbergeordnet an und √ľber die 17.000 Punkte gehen. Eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart mit einem Tagesschluss unter der SMA50.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      60 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     40 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 16.800 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.809/11 bei 16.815/17, bei 16.827/29, bei 16.841/43, bei 16.855/57, bei 16.869/71, bei 16.880/82, bei 16.895/97, bei 16.910/12, bei 16.919/21 und dann bei 16.932/34 Punkten gehen. √úber der 16.932/34 Punkte Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.948/50, bei 16.961/63, bei 16.972/74, bei 16.985/87, bei 16.996/98, bei 17.005/07, bei 17.021/23, bei 17.035/37, bei 17.049/51, bei 17.062/64, bei 17.075/77, bei 17.089/91 bzw. bei 17.108/10 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 16.800 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.791/89, bei 16.778/76, bei 16.765/63, bei 16.748/46, bei 16.735/33, bei 16.721/19, bei 16.708/06, bei 16.698/96, bei 16.682/80, bei 16.665/63, bei 16.658/56, bei 16.648/46 und dann bei 16.634/32 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 16.634/32 Punkte Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 16.621/19, bei 16.604/02, bei 16.589/87, bei 16.578/76, bei 16.567/65, bei 16.553/51, bei 16.540/38, bei 16.524/22 bzw. bei 16.510/08 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 50 / 2023:

seitwärts / aufwärts

 

Quellen: xStation5 von XTB

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX