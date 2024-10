Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Aufwärtsbewegung, wenn auch zunächst mit angezogener Handbremse, weiter fortgesetzt. Es ging in den letzten drei Handelstagen aufwärts. Der Index hat es im Rahmen dieser Bewegung geschafft, ein neues Allzeithoch zu markieren. Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Die Bullen haben es geschafft, den DAX weiter aufwärtszuschieben. Der Abstand zur SMA20 (aktuell bei 19.259 Punkten) ist aktuell veritabel. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen.

DAX Rahmenbedingungen:

Die EZB hat bei ihrer letzten Sitzung am Donnerstag der letzten Handelswoche die Zinsen erneut gesenkt. Dieser Schritt war von den Märkten erwartet worden und von der Zentralbank im Vorfeld auch kommunikativ vorbereitet. Die EZB reagiert damit auf die nachlassende Inflationsgefahr mit der dritten Leitzinssenkung seit dem Sommer.

Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagesatz wurde um einen Viertelpunkt auf 3,25 Prozent gesenkt. Analysten gehen davon aus, dass es im Dezember zu einer weiteren Zinssenkung kommen könnte, wobei die Zentralbank sich diesbezüglich nicht festgelegt hat. Spielraum dürfte es aber geben, da die Inflation im September auf 1,7 Prozent gesunken ist. Damit liegt die Teuerung wieder unter der 2 Prozent-Zielmarke der EZB.

Zugleich gibt es aber Anzeichen und Hinweise für eine Eintrübung der Konjunktur. Der ZEW Index für Oktober verbesserte sich zwar um 9,5 Punkte auf 13,1 Punkte, die Einschätzung der aktuellen konjunkturellen Lage verschlechterte sich erneut. Der Lageindikator für Deutschlang fällt um 2,4 Prozent und liegt aktuell bei minus 86,9 Punkten. Knapp neun von zehn Befragten schätzen die aktuelle wirtschaftliche Lage als schlecht ein.

DAX Rückblick: (14.10.2024 -18.10.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.384 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 212 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 8 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Es ging am Montag direkt aufwärts. Zwar konnte der DAX am Dienstagmorgen ein neues Hoch bei 19.645 Punkten formatieren, dieses wurde aber nachfolgend direkt wieder abverkauft. Der Index gab sukzessiv und moderat nach. Erst am Donnerstag zogen die Notierungen wieder an. Es ging bis zum Nachmittag an ein neues Allzeithoch, das aber nachfolgend direkt wieder abverkauft wurde. Der Index konnte sich am Freitagmorgen stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Es ging im Zuge der Erholung wieder an und über die 19.600 Punkte-Marke. Der Index ging bei 19.643 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt über dem Niveau der Vorwoche, das Wochentief konnte ebenfalls über der Marke der Woche zuvor formatiert werden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte ein Wochengewinn ausgewiesen werden, der 25. in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor und lag auch deutlich unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 19.665/67 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 19.680/82 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 19.392 Punkte-Marke direkt an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 19.378/76 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

Dax Widerstände 19.648/66/81 19.700/54 19.829/68 19.933 20.017

Dax Unterstützungen 19.599/54/32/64 19.490/26/00 19.392/73/43/06 19.278/59/22 19.154

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke 19.705 und 19.466

Tagesschlussmarken 19.759 und 19.272

Break1 Bull (Wo-Schluss) (14.111)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.438)

Boxbereich 19.932 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 20.523 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat in den letzten Handelstagen seine Aufwärtsbewegung, wenn auch zunächst mit angezogener Handbremse, weiter fortgesetzt. Es ging in den letzten drei Handelstagen aufwärts. Der Index hat es im Rahmen dieser Bewegung geschafft, ein neues Allzeithoch zu markieren.

Das Tageschart ist uneingeschränkt bullisch zu interpretieren. Die Bullen haben es geschafft, den DAX weiter aufwärtszuschieben. Der Abstand zur SMA20 (aktuell bei 19.259 Punkten) ist aktuell veritabel. Solange sich der DAX per Tagesschluss über der SMA20 halten kann, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte bzw. natürlich die 20.000 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss über der SMA20 zu halten.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, die in den kommenden Handelstagen durchaus möglich sind, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Wird diese Linie angelaufen, so besteht hier eine gute Chance auf Stabilisierung. Im Chart ist gut erkennbar, dass sich der DAX in den letzten Handelswochen immer wieder an der SMA20 erholen konnte. Hält diese Unterstützung nicht und setzt der Index unter diese Linie zurück, so besteht die Berechtigung die ersten Zweifel an die Substanz der vorangegangenen Aufwärtsbewegung zu stellen, insbesondere dann, wenn der Kontakt zur SMA20 verloren geht. Dies könnte ein Hinweis sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.820 Punkten) einstellen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX in der letzten Handelswoche zunächst Mühe hatte, über die SMA50 (aktuell bei 19.400 Punkten) zu laufen, dies aber geschafft hat sich nachfolgend von dieser Durchschnittslinie zu lösen. Die Aufwärtsbewegung setzte sich zunächst zu Wochenbeginn weiter fort, den Bullen gelang es aber nicht den Druck weiter aufrechtzuerhalten. Es stellten sich Gewinnmitnahmen ein, die allerdings nur einen moderaten Charakter hatten. Es ging im Zuge dessen wieder zurück an die SMA20 (aktuell bei 19.532 Punkten). Im Bereich dieser Linie konnte sich der Index wieder erholen und aufwärtslaufen. Dies lässt sich aus dem Chart gut herauslesen.

Damit kann das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite sind in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden.

Verliert der DAX im Rahmen von Rücksetzern den Kontakt zur SMA20, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der Index nachfolgend auch unter die SMA50 rutscht und sich unter dieser Durchschnittslinie etabliert.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 solange könnte es zu neuen Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann wieder, wenn der Index per Tagesschluss unter diese Linie fällt und dieser am Folgetag bestätigt wird.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 19.643 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.6452/54, bei 19.666/68, bei 19.681/83, bei 19.695/97, bei 19.713/15, bei 19.728/30, bei 19.746/48, bei 19.766/68, bei 19.782/84, bei 19.799/801, bei 19.812/14 und dann bei 19.828/30 Punkten gehen. Über der 19.828/30 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.848/50, bei 19.863/65, bei 19.879/81, bei 19.895/97, bei 19.911/13, bei 19.927/29, bei 19.941/43, bei 19.956/58, bei 19.971/73, bei 19.985/87, bei 19.996/98, bei 20.009/11, bei 20.023/25, bei 20.034/36 bzw. bei 20.051/53 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 19.643 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.629/27, bei 19.614/12, bei 19.595/93, bei 19.580/78, bei 19.565/63, bei 19.549/47, bei 19.530/28, bei 19.515/13, bei 19.499/97, bei 19.483/81, bei 19.465/63, bei 19.450/48, bei 19.432/30 und dann bei 19.415/13 Punkten zu drücken. Unter der 19.415/13 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.399/97, 19.383/81, bei 19.365/63, bei 19.348/46, bei 19.332/30, bei 19.315/13, bei 19.299/97, bei 19.283/81, bei 19.270/68, bei 19.255/53, bei 19.240/38, bei 19.222/20, bei 19.205/03 bzw. bei 19.188/86 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 43 / 2024:

seitwärts / aufwärts

