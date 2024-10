Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen moderat erholen.¬†Das Tageschart kann bullisch interpretiert werden. An unserer grunds√§tzlich, √ľbergeordneten, Einsch√§tzung hat sich nichts ge√§ndert. Der DAX notiert per Tagesschluss nach wie vor √ľber der SMA20. Solange es die Bullen schaffen, den Index √ľber der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive aufw√§rtszulaufen. Denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten das Allzeithoch und dann die 19.610/20, die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte sein.

geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin

DAX Rahmenbedingungen:

Im 3. Quartal 2024 haben knapp 4.000 Unternehmen Insolvenz angemeldet. Diese Zahl liegt damit knapp unter dem H√∂chststand der im 2. Quartal 2010 gemeldeten 4.071 Insolvenz. Die hohe Zahl der Firmenpleiten war damals der Finanzkrise 2008/2009 geschuldet. Die aktuellen Insolvenzen werden von der einerseits schlechten wirtschaftlichen Situation in Deutschland als auch von den Nachholeffekten der Corona-Pandemie gespeist. Durch die staatliche Unterst√ľtzung w√§hrend der Corona-Pandemie wurden viele Unternehmen mit staatlicher Unterst√ľtzung am Leben gehalten. Dies l√§sst auch die berechtigte Annahme zu, dass auch in den kommenden Monaten mit einer weiter hohen Zahl von Insolvenzen zu rechnen ist. Mit jeder Firmenpleite steigt auch die Zahl der Menschen, die ihren Job verlieren. In den letzten Monaten haben einige gro√üe Unternehmen den Gesch√§ftsbetrieb eingestellt, was die Zahl der betroffenen Arbeitspl√§tze hat stark steigen lassen. Im dritten Quartal war insbesondere die Immobilienbranche als auch unternehmensnahe Dienstleistungen √ľberdurchschnittlich von Insolvenzen betroffen.

Die Bundesregierung hat vor einigen Tagen ihre Wachstumsprognosen f√ľr das laufende Jahr angepasst. Aktuell geht man von einer Rezession aus, das Wirtschaftswachstum soll um 0,2 Prozent sinken. Im Fr√ľhjahr war man noch von einem Wachstum von 0,3 Prozent ausgegangen. F√ľr das n√§chste Jahr soll die Wirtschaft um 1,1 Prozent wachsen, was einer moderaten Anpassung gegen√ľber der letzten Prognose um 0,1 % entspricht. Ob sich diese Erwartungen auch einstellen, bleibt allerdings abzuwarten.

DAX R√ľckblick: (07.10.2024 -11.10.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 19.172 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 272 Punkte unter der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 31 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Es stellte sich bereits am Montagmorgen Schw√§che ein. Die Entlastungsbewegung wurde am Nachmittag direkt wieder abverkauft. Nachdem am Dienstagmorgen das Wochentief formatiert war, konnte sich der Index zun√§chst etwas erholen, es hat aber bis zur Wochenmitte gedauert, bis sich nachhaltiges Kaufinteresse eingestellt hat, das den DAX deutlich √ľber die 19.200 Punkte-Marke geschoben hat. Teile der Gewinne wurden am Donnerstagmittag wieder abverkauft. Die Bullen haben es am Donnerstagabend zun√§chst geschafft, den DAX im Dunstkreis der 19.200 Punkte-Marke festzusetzen und konnten dann am Freitag ordentlich Fahrt aufnehmen. Es ging im Zuge der Aufw√§rtsbewegung verbindlich √ľber die 18.350 Punkte-Marke. Der Index ging bei 19.392 Punkten aus dem Wochenhandel.

      DAX 2024       Wochenhoch Wochentief Wochenschluss Wochenergebnis Wochenrange             34/2024 18.676 18.341 18.630 189 335 35/2024 19.975 18.573 18.990 360 402 36/2024 18.966 18.267 18.237 -753 699 37/2024 18.733 18.220 18.696 459 513 38/2024 19.055 18.608 18.739 43 447 39/2024 19.501 18.868 19.406 667 633 40/2024 19.462 18.953 19.203 -203 509 41/2024 19.402 18.914 19.392 189 488             Gewinn- zu Verlustwochen 24      24 / 17            

* Marken gelten f√ľr die Handelszeiten 08:00 - 22:00 Uhr

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Niveau der Woche zuvor formatiert. Die Range war etwas kleiner als in der Vorwoche, in der abgelaufenen Handelswoche konnte wieder ein Wochengewinn ausgewiesen werden.

 

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.390/92 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser n√§chstes Ablaufziel auf der Oberseite bei¬†19.411/13 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht erreicht. Das Setup hat damit nicht gepasst. Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 18.923/21 Punkte-Marke nicht an unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†18.905/03 Punkten.¬† ¬† ¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 19.411/44/84   19.513   19.633   19.715/32   19.835   19.911

 

DAX-Unterst√ľtzungen 19.347 ¬† 19.296/88/80/59/55/18 ¬† 19.157/47/32 ¬† 19.083/69/13 ¬† 18.972/28 ¬† 18.888/58/14

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.625   und  19.155

Tagesschlussmarken                     20.336  und 18.793

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  20.336  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         20.844  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich in den letzten Handelstagen moderat erholen. Nachdem es im Zuge des Wochentiefs noch einmal knapp unter die SMA20 (aktuell bei 19.069 Punkten) ging konnte sich der Index nachfolgend √ľber die SMA20 schieben, aber nicht wesentlich entfernen. Die Tageskerzen haben √ľbergeordnet keinen ausgepr√§gten Charakter gehabt. Erst zum Wochenschluss stellte sich am Freitagnachmittag etwas Dynamik ein.

Das Tageschart kann bullisch interpretiert werden. An unserer grunds√§tzlich, √ľbergeordneten, Einsch√§tzung hat sich nichts ge√§ndert. Der DAX notiert per Tagesschluss nach wie vor √ľber der SMA20. Solange es die Bullen schaffen, den Index √ľber der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive aufw√§rtszulaufen. Denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite k√∂nnten das Allzeithoch und dann die 19.610/20, die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte sein. Diese Anlaufziele k√∂nnten erreicht werden, solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten.

Denkbar ist, dass der Index im Zuge der Abgaben noch des √Ėfteren an die SMA20 gehen k√∂nnte. Wird diese Linie angelaufen, so k√∂nnte sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. H√§lt diese Unterst√ľtzung nicht und setzt der Index unter diese Linie zur√ľck, so besteht die Berechtigung die ersten Zweifel an die Substanz der vorangegangenen Aufw√§rtsbewegung zu stellen, insbesondere dann, wenn der Kontakt zur SMA20 verloren geht. Dies k√∂nnte ein Hinweis sein, dass sich weitere Abgaben in Richtung der SMA50 (aktuell bei 18.618 Punkten) einstellen k√∂nnten.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Wochenbeginn nicht wirklich weitergekommen ist. Der Index ist an der SMA50 (aktuell bei 19.147 Punkten) h√§ngengeblieben und hat nachfolgend im Zuge der Schw√§che auch die SMA20 (aktuell bei 19.218 Punkten) aufgegeben. Die SMA20 konnte dann relativ schnell zur√ľckerobert werden, es gelang aber erst zur Wochenmitte auch die SMA50 zu nehmen. Den Bullen ist nach dem √úberqueren dieser Linie zun√§chst nicht gelungen, den DAX z√ľgig weiter aufw√§rtszuschieben. Die Bewegung ist in der zweiten Wochenh√§lfte dann verk√ľmmert. Im Rahmen der R√ľcksetzer ging es an die SMA50 zur√ľck, an der eine Stabilisierung gelang. Zum Wochenschluss hin konnte sich der DAX dann deutlich aufw√§rtsschieben und sich von der SMA20 entfernen. Zum Wochenschluss hin war der Abstand zu dieser Durchschnittslinie veritabel.

Das Chartbild kann, bedingt durch den Move zum Wochenschluss, bullisch interpretiert werden. Solange es die Bullen schaffen, den DAX √ľber der SMA20 zu halten k√∂nnten sich weitere Erholungsbewegungen einstellen, die unsere Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt worden sind. Als bullisches Momentum ist anzuf√ľhren, dass die¬†SMA20 die SMA50 von unten durchsto√üen hat, was den Bullen zugutekommen sollte.

Geht es im Rahmen von R√ľcksetzern wieder unter die SMA20, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Index nachfolgend auch unter die SMA50 rutscht und den Kontakt zu dieser Durchschnittslinie verliert. Dies k√∂nnte als Hinweis interpretiert werden, dass sich weitere R√ľcksetzer einstellen k√∂nnten, die das Potential haben bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.888 Punkten) zu laufen. Die Relevanz der¬†SMA200 kann sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit:¬†Die Bullen m√ľssen versuchen, den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten. Gelingt dies, so k√∂nnte es wieder aufw√§rts in Richtung des Allzeithochs und √ľbergeordnet in Richtung der 19.955/65 Punkte gehen. Sollten sich die Abgaben fortsetzen und die SMA20 nicht als Support halten, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 19.392 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.411/13, bei 19.431/33, bei 19.442/44, bei 19.457/59, bei 19.475/77, bei 19.491/93, bei 19.505/07, bei 19.526/28, bei 19.541/43, bei 19.559/61 und dann bei 19.575/77 Punkten gehen. √úber der 19.575/77 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.589/91, bei 19.609/11, bei 19.624/26, bei 19.634/36, bei 19.649/51, bei 19.665/67, bei 19.680/82, bei 19.695/97, bei 19.713/15, bei 19.728/30, bei 19.746/48 bzw. bei 19.766/68 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 19.392 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.378/76, bei 19.360/58, bei 19.344/42, bei 19.330/28, bei 19.315/13, bei 19.299/97, bei 19.283/81, bei 19.270/68, bei 19.255/53, bei 19.240/38, bei 19.222/20, bei 19.205/03 bzw. bei 19.188/86 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 19.188/86 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.167/65, bei 19.151/49, bei 19.135/33, bei 19.121/19, bei 19.105/03, bei 19.091/89, bei 19.072/70, bei 19.057/55, bei 19.039/37, bei 19.022/20, bei 19.005/03, bei 18.989/87 und dann bei 18.971/69 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 42 / 2024: 

seitwärts / aufwärts

Erwartete Wochenrange auf Basis unseres Setups:

Erwartete DAX Wochenrange    von   bis       Hoch 19.528 19.682       Tief 19.186 19.020      

 

