ABSTRACT: Die Bullen haben es geschafft, einen kleineren Wochengewinn (DAX Future-basiert) auszuweisen, der zwanzigste in diesem Jahr. Die Range war jedoch deutlich kleiner als in der Woche zuvor. Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der deutsche Leitindex in den letzten Handelstagen nicht wesentlich bewegt hat. Er ist aktuell in einer Box gefangen. Bärisch ist, dass es die Bullen nicht geschafft haben den DAX über die SMA50 (aktuell bei 16.126 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 16.175 Punkten) zu schieben.

Aktuelle DAX Analyse am 12.08.2023

DAX Rahmenbedingungen:

Der amerikanische Präsident hat bei Rede vor einigen Tagen durchblicken lassen, dass er sich ernsthafte Sorgen um die chinesische Wirtschaft macht. Wir hatten bereits in einem früheren Update auf die sich abzeichnenden Probleme hingewiesen. Das ist zum einen die nachlassende Dynamik bei den Verbraucher- und den Erzeugerpreisen, die nicht mehr steigen, sondern im Juli sogar gefallen sind. Sollte sich die Entwicklung in den kommenden Monaten weiter fortsetzen, so wäre die chinesische Volkswirtschaft in einer Deflation. Aus einer Deflation herauszukommen ist ungemein schwerer als eine Inflation zu bekämpfen. Japan ist ein Beispiel wie lange es dauern kann, aus diesem Kreislauf wieder auszubrechen.

Zum andern halten wir aber eine weitere Entwicklung für viel bedenklicher. Auch darauf hatten wir schon vor Monaten hingewiesen. Um den chinesischen Immobilienmarkt ist es zwar in den letzten 12-18 Monaten ruhiger geworden, die Probleme sind aber nicht gelöst worden, sondern haben sich eher verschärft. Der Immobiliensektor war in den letzten 20 Jahren einer der Wachstumstreiber der chinesischen Wirtschaft. Die Preise kannten nur eine Richtung nämlich aufwärts. Viele Wohnungen wurden von den Chinesen spekulativ gekauft, meist mit einem hohen Kredit finanziert, dies in der Hoffnung auf weiter steigende Preise. Die Wohnungen wurden mit Gewinn verkauft und statt einer Wohnung hat man dann zwei gekauft. Solange die Immobilienpreise gestiegen sind, war die Mechanik risikoarm.

Diese Situation hat sich jetzt aber verändert. Die Preise für Immobilien steigen nicht mehr, sondern fallen. Viele Immobilienentwickler haben wirtschaftliche Probleme - viele Projekt sind storniert worden. Diese Entwicklung zwingt jetzt die Immobilieneigentümer, die sich spekulativ engagiert haben, ihre Objekte zu verkaufen. Das zunehmende Angebot drückt wiederum den Preis weiter. Dies Spirale hat sich in den letzten Monaten in Gang gesetzt und der Spin nimmt immer weiter zu. So könnte die Immobilienbranche in China das gesamte Wachstumskonzept des Staates in Frage stellen.

DAX Rückblick: (07.08.2023 - 11.08.2023)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 15.979 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 544 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 72 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag übergeordnet erholen, gab am Dienstag im Handelsverlauf aber deutlicher nach. Es ging bis an die 15.768 Punkte, wo das Wochentief formatiert wurde. Die Bullen schoben den Index bis Mittwochmittag wieder deutlich aufwärts. Die Bewegung lief aus, moderate Rücksetzer stellten sich ein. Der DAX konnte am Donnerstag zwar das Wochenhoch markieren, aber auch diese Bewegung wurde wieder abverkauft. Nachdem es im Nachgang zunächst in einer engen Box seitwärts weiter ging, gab der Index am Freitagnachmittag wieder nach. Der DAX ging bei 15.911 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde deutlich unter dem Niveau der Vorwoche, aber über der 16.000 Punkte-Marke formatiert, das Wochentief wurde ebenfalls unter dem Level des letzten Betrachtungszeitraum festgestellt. Die Bullen haben es geschafft einen kleinen Wochengewinn auszuweisen, der zwanzigste in diesem Jahr. Die Range war deutlich kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 16.112/14, Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel auf der Oberseite bei 16.123/25 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht, das Setup hat damit nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten 15.784/82 Punkte-Marke nicht an unser nächstes Anlaufziel auf der Unterseite bei 15.765/63 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

15.935/51/60/70/96

16.005/29/65/90

16.100/22/26/34/55/75

16.238

16.313

DAX-Unterstützungen

15.883/35

15.797/69

15.629

15.565/45/35/08

15.448

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 16.055 und 15.540

Tagesschlussmarken 16.362 und 14.440

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.549)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (11.000)

Boxbereich 16.938 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 18.149 bis 1.778

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich der DAX in den letzten Handelstagen nicht wesentlich bewegt. Er ist aktuell in einer Box gefangen. Bärisch ist, dass es die Bullen nicht geschafft haben den DAX über die SMA50 (aktuell bei 16.126 Punkten) / SMA20 (aktuell bei 16.175 Punkten) zu schieben. Das Maximal war am Donnerstag ein Anlaufen der SMA50. Der obere Docht der Tageskerze hat die Linie erreicht.

Damit gilt aus Bullensicht folgendes: die Bullen müssen es schaffen den Index per Tagesschluss nicht nur über die SMA50, sondern auch über die SMA20 zu schieben und festzusetzen. Erst wenn dies gelungen ist, könnte die Aufwärtsbewegung in Richtung des Jahreshoch wieder aufgenommen werden.

***

Misslingt der Move aber und setzt sich der DAX unter der SMA50 fest, so könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass sich weitere Abgaben einstellen könnten, die bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 15.381 Punkten) laufen könnten. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die bis in den Bereich der 15.250/35 Punkte gehen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX sich im Handelsverlauf der letzten Handelstage über der SMA20 (aktuell bei 15.959 Punkten) halten konnte. Es ging im Zuge einer Aufwärtsbewegung an die SMA50 (aktuell bei 16.005 Punkten) bzw. die SMA200 (aktuell bei 16.122 Punkten) - diese wurde aber gleich wieder abverkauft. Der Index konnte sich zunächst an der SMA20 stabilisieren, ist aber zum Wochenschluss unter diese Linie gefallen.

Wesentlich wird jetzt sein, ob es den Bullen gelingt, den DAX wieder über die SMA20 als auch über die SMA50 zu schieben. Sollte dies gelingen, so muss im Nachgang auch die SMA200 überwunden werden. Im Chart ist aber erkennbar, dass diese Bewegung nicht unbedingt einfach abzubilden ist. Kann sich der DAX aber mit einer dynamischen Impulsbewegung über diese Durchschnittslinie schieben und lassen die Bullen dann nicht locker, so könnte es direkt weiter aufwärts in Richtung der 16.050/65 Punkte und dann weiter bis an die 16.135/50 Punkte gehen.

Sollte der Move aber nicht gelingen und sich der DAX unter der SMA20 etablieren, so könnten sich weitere Abgaben einstellen, die die Anlaufziele erreichen könnten, die in der Tagesbetrachtung definiert worden sind.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: der DAX muss sich per Tagesschluss nicht nur über die 50-Tage-Linie, sondern auch über die 20-Tage-Linie schieben und etablieren. Erst dann bestehen Perspektiven das Jahreshoch erneut anzulaufen. Solange der Index aber per Tagesschluss unter der 50-Tage-Linie notiert, solange wären weitere Abgaben denkbar und möglich, die bis in den Bereich der 200-Tage-Linie und weiter abwärts bis an die 15.250/35 Punkte gehen könnten.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 45 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 55 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 15.910 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 15.923/25, bei 15.934/36, bei 15.949/51, bei 15.959/61, bei 15.970/72, bei 15.983/85, bei 15.996/98, bei 16.005/07, bei 16.018/20, bei 16.029/31 und dann bei 16.039/41 Punkten gehen. Über der 16.039/41 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 16.055/57, bei 16.070/72, bei 16.088/90, bei 16.099/101, bei 16.112/14, bei 16.121/23, bei 16.132/34, bei 16.145/47, bei 16.161/63, bei 16.175/77, bei 16.189/91, bei 16.205/07 bzw. bei 16.221/23 Punkten zu finden. Über der 16.221/23 Punkte-Marke könnte der DAX unsere Anlaufziele bei 16.240/42, bei 16.253/55, bei 16.267/69, bei 16.279/81, bei 16.293/95, bei 16.311/13, bei 16.325/27, bei 16.341/43 und dann bei 16.356/58 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 15.910 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den Index an unsere nächsten Anlaufziele bei 16.897/95, bei 15.872/70, bei 15.859/57, bei 15.847/45, bei 15.835/33, bei 15.820/18, bei 15.805/03, bei 15.790/88, bei 15.784/82, bei 15.765/63, bei 15.756/54 bzw. bei 15.739/37 Punkten zu drücken. Unter der 15.739/37 Punkte Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 15.724/22, bei 15.710/08, bei 15.694/92, bei 15.680/78, bei 15.666/64, bei 15.653/51, bei 16.639/37, bei 15.624/22, bei 16.612/10 und dann bei 15.596/94 Punkten anlaufen.

Übergeordnete erwartete DAX Tendenz in der KW 33 / 2023:

seitwärts / abwärts

