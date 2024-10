Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen deutlich befreien können. Im Tageschart ist erkennbar, dass es insbesondere am Donnerstag der letzten Handelswoche deutlich aufwärts ging. Die Kursmuster haben eine bullische Struktur. Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Bullen schaffen, den Index über der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive aufwärtszulaufen.

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash HINWEIS in eigener Sache: Bisher hat XTB den Ausblick auf Basis des Futurekurs-basierten DE40 gestellt; mit dieser Analyse wechseln wir zum Kassakurs-basierten DE40.cash. Sowohl der Future- als auch der Kassahandel haben ihre Berechtigung und "Fans" - da viele Medien und Trading-Webseiten aber überwiegend auf den Cash-Inbdex eingehen, haben wir uns zu diesem Wechsel entschlossen. Handelbar sind bei XTB weiterhin beides: DE40 (Future-basiert) und DE40.cash (Kassa/Cash) CFD.

Aktuelle DAX Analyse am 29.09.2024: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Der Ifo-Index für September ist erneut gefallen. Die jüngsten Daten zeigen einen weiteren Rückgang 86,6 Punkte auf 85,4 Punkte auf. Das ist der vierte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Januar dieses Jahres. Die befragten Unternehmen haben sich insbesondere mit dem laufenden Geschäft weniger zufrieden gezeigt. Auch die Aussicht auf die zukünftige Geschäftsentwicklung bewerteten die 9.000 befragten Unternehmen schlecht. Im verarbeitenden Gewerbe ist die Stimmung auf den niedrigsten Wert seit vier Jahren gefallen. Auch der Einkaufsmanagerindex ist im September weiter gefallen, und zwar unter 50 Punkte, was eine negative Geschäftsentwicklung prognostiziert. Die deutsche Wirtschaft steht derzeit am Rande einer Rezession. Das BIP im zweiten Quartal ist um 0,1 Prozent zurückgegangen und könnte im 3. Quartal bestenfalls stagnieren, so die Volkswirte. Speziell die schlechte zukünftige Einschätzung der Unternehmen lässt nichts Gutes erwarten. Eine Stimmungswende ist aktuell nicht in Sicht.

Die PBoC hat vor einigen Tagen angekündigt, den Immobilien- als auch den Finanzsektor mit einer Flut von Maßnahmen weiter zu stützen. Das ungewöhnlich umfangreiche Maßnahmenpaket umfasst Zinssenkungen für Immobilienkredite, aber auch Kapitelspritzen für die sechs größten Geschäftsbanken, die unter geringen Margen, sinkenden Gewinnen, aber auch mit Kreditausfällen zu kämpfen hat. Die bisherigen Versuche die Wirtschaft zu stärken waren offensichtlich nicht ausreichend. Die jüngst veröffentlichten Wirtschaftsdaten deuten auf eine weitere Abkühlung der chinesischen Wirtschaft hin. Das Wachstumsziel der chinesischen Regierung beträgt 5 Prozent, im 2. Quartal betrug die Wachstumsrate 4,7 Prozent. Insbesondere der Immobiliensektor soll gestützt werden. Vor einigen Jahren hat der dieser Wirtschaftssektor noch 30 Prozent zur Wirtschaftsleistung beigetragen. Hinzu kommt, dass ca. 75 Prozent der privaten Vermögen in Immobilien steckt. Die Unsicherheit im Immobiliensektor führt dazu, dass die Chinesen sich beim Konsum einschränken und sparen. Ob all diese Maßnahmen dazu führen, den chinesischen Konsum wieder anzukurbeln bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit wurden vielfältig Maßnahmen angestoßen und umgesetzt, die alle nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben.

DAX Rückblick: (23.09.2024 -27.09.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 18.916 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 204 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 56 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte gleich zu Wochenbeginn das Wochentief. Die Bullen haben es nachfolgend geschafft, den Index bis Dienstagvormittag wieder deutlicher aufwärtszuschieben. Es ging im Zuge dessen bis knapp über die 19.000 Punkte-Marke. Schwäche führte den DAX bis Mittwochmorgen wieder unter die 18.900 Punkte, wobei die Bullen zunächst nur in der Lage waren den Index zu stabilisieren. Der Befreiungsschlag erfolgte am Donnerstag. Es ging mit Dynamik aufwärts knapp über der 19.300 Punkte-Marke. Der Freitag war von einem weiter anhaltenden Kaufinteresse geprägt, das den DAX sehr nahe an die 19.500 Punkte und damit an ein neues Allzeithoch brachte. Zum Wochenschluss hin gaben die Notierungen wieder etwas nach. Der Index ging bei 19.407 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt über der Marke der Vorwoche. Der Index konnte ein neues All-time-High formatieren. Das Wochentief wurde ebenfalls über dem Niveau der Vorwoche markiert. Auch in der abgelaufenen Handelswoche konnte der DAX einen Wochengewinn ausweisen; den dritten in Folge und der 23. in diesem Jahr. Die Range war größer als in der Woche zuvor und lag auch über dem Jahresdurchschnitt. Unsere Erwartung in unserer Wochenprognose zuvor von neuen Allzeithochs gingen also voll auf.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 19.444 19.513 19.627/54 19.711/15 19.835

DAX-Unterstützungen 19.361/55/17 19.292/77/27 19.188/53/33/13 19.070 18.957/32/14 18.817 18.758/54

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 19.738 und 19.223

Tagesschlussmarken 20.336 und 18.796

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 20.336 bis 6.669

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 20.844 bis 2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in den letzten Handelstagen deutlich befreien können. Im Tageschart ist erkennbar, dass es insbesondere am Donnerstag der letzten Handelswoche deutlich aufwärts ging. Die Kursmuster haben eine bullische Struktur.

Nachdem der Index lange gebraucht hat, über die SMA20 (aktuell bei 18.754 Punkten) zu kommen, konnte er sich zu Wochenbeginn von dieser Durchschnittslinie lösen und aufwärtsschieben. Mittlerweile ist der Abstand zur SMA20 veritabel. Das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange es die Bullen schaffen, den Index über der SMA20 zu halten, solange besteht die Perspektive aufwärtszulaufen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 19.610/20, die 19.830/40 bzw. die 19.955/65 Punkte sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange es die Bullen schaffen, den Index per Tagesschluss über der SMA20 zu halten.

Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 wären als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 18.441 Punkten) in den letzten Handelswochen und -monaten immer ihre Anziehungskraft hatten. Können die Bullen den DAX per Tagesschluss nicht über der SMA20 halten, so besteht die Möglichkeit, dass sich die Schwäche bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen könnte. Um allerdings den bullischen Gesamteindruck im Chart aufrechtzuerhalten, sollten die Bullen bemüht sein, einen Richtungswechsel bereits im Dunstkreis der SMA20 vorzunehmen.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nach dem Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 19.132 Punkten) ziemlich exakt an der SMA50 (aktuell bei 18.957 Punkten) stabilisieren und erholen konnte. Es ging im Zuge der Erholung zwar wieder über die SMA20, der Index hat aber bis Mitte der letzten Handelswoche gebraucht sich von dieser Linie verbindlich zu lösen und aufwärtszulaufen. Zum Wochenschluss hin war der Abstand veritabel.

Damit hat sich auch das 4h Chart aufgehellt. Solange der DAX über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer sollten sich spätestens im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Geht es unter diese Durchschnittslinie, so hätte das Unterschreiten durchaus einen bärischen Touch und sollte aus Bullensicht unbedingt verhindert werden.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: Der DAX könnte sich jetzt zu weiteren Hochs aufmachen. Solange er per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange ist die Wahrscheinlichkeit dafür gegeben. Verbindlich eintrüben würde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 19.406 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.419/21, bei 19.435/37, bei 19.450/52, bei 19.465/67, bei 18.481/83, bei 18.495/97, bei 19.511/13, bzw. bei 19.527/29 Punkten gehen. Über der 19.527/29 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 19.541/43, bei 19.559/61, bei 19.575/77, bei 19.589/91, bei 19.609/11, bei 19.624/26, bei 19.634/36, bei 19.649/51, bei 19.665/67, bei 19.680/82, bei 19.695/97, bei 19.711/13 und dann bei 19.727/29 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 19.406 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 19.393/91, bei 19.375/73, bei 19.360/58, bei 19.345/43, bei 19.330/28, bei 19.316/14, bei 19.299/97, bei 19.280/78, bei 19.265/63, bei 19.248/46, bei 19.231/29 und dann bei 19.215/13 Punkten zu drücken. Unter der 19.215/13 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 19.201/199, bei 19.184/82, bei 19.167/65, bei 19.151/49, bei 19.135/33, bei 19.121/19, bei 19.105/03, bei 19.091/89, bei 19.072/70, bei 19.057/55, bei 19.039/37, bei 19.022/20, bei 19.005/03, bei 18.989/87 bzw. bei 18.971/69 Punkten anlaufen.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 40 / 2024:

seitwärts / aufwärts*

Quellen: xStation5 von XTB

