Der DAX hat sich in der letzten Handelswoche m√ľhevoll √ľber die¬†SMA20 (aktuell bei 18.703 Punkten) schieben k√∂nnen. Es hat bis zur Wochenmitte der letzten Handelswoche gedauert, bis sich der Index substantiell von dieser Durchschnittslinie nach Norden l√∂sen konnte. Den Bullen ist es nachfolgend gelungen ein neues Allzeithoch zu formatieren. Die Tageskerze zum Wochenschluss ist rot eingef√§rbt, allerdings hat diese nicht das Potential die aktuell bullische Interpretation des Tagescharts in Frage zu stellen! Kleinere, k√ľrzere Konsolidierungen sind denkbar, aber im Jahr 2024 sehen wir durchaus noch neue, weitere Allzeithochs!

geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin

Aktuelle DAX Analyse (Future-basiert) am 22.09.2024: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups

Aktuelle Nachrichten zum DAX¬†Trading¬†ūüĒī DAX¬†Handelsideen¬†ūüĒī DAX¬†Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Der ZEW Index, der vor einigen Tagen ver√∂ffentlicht worden ist, f√§llt auf den niedrigsten Wert seit dem Corona-Ausbruch. Damit schwinden die Hoffnungen auf einen (raschen) Aufschwung der deutschen Wirtschaft. Das Barometer f√ľr die aktuelle Situation gab im September um 7,2 Punkte auf 84,5 Z√§hler nach. Das ist der schlechteste Wert seit Mai. 2020, als die Corana Pandemie zu einem Einbruch f√ľhrte. Was die Aussichten f√ľr die kommenden Monate angeht, so sank dieser um 15,6 Punkte auf 3,6 Z√§hler auf den niedrigsten Wert seit fast einem Jahr. Gerechnet wurde hier mit einem Wert von 17,0 Punkten. Damit zerstreuen sich zunehmend die Hoffnungen auf einen Aufschwung im Herbst. Im Fr√ľhjahr hatte noch ein gewisser Optimismus geherrscht, dieser ist jetzt verfolgen. Deutschland ist damit auf dem besten Wege in eine Rezession zu schlittern. Die letzten Wachstumsraten waren minimal, im zweiten Quartal ist das BIP um 0,1 Prozent geschrumpft. Insbesondere die Automobil- als auch die Stahlindustrie stecken in strukturellen Schwierigkeiten, die auch keine rasche Besserung versprechen.

Die Fed hat am Mittwoch den US-Leitzins gesenkt. Dieser Schritt war im Vorfeld bereits angek√ľndigt worden und in den Kursen eingepreist gewesen. Die Fed hat die Zinsen jedoch nicht um 25 Basispunkte gesenkt, sondern gleich um 50 Basispunkte. Diese Entscheidung war zum einen so interpretiert worden, dass sich die Inflation in die richtige Richtung des 2 Prozent Ziels bewegt, zum anderen soll die US-Wirtschaft damit unterst√ľtzt werden. Dieser Schritt wird nun von einigen Analysten so interpretiert, dass die US-Wirtschaft doch mehr schw√§chelt als allgemein bekannt. Diese Vorbehalte wurden aber bei einigen Anlegern bereits am Folgetag zerstreut. Ob sich die US-Konjunkturdaten so freundlich entwickeln wie erwartet und unterstellt, bleibt abzuwarten.

DAX R√ľckblick: (16.09.2024 -20.09.2024)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 18.710 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel. Der Index notiert damit 356 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 10 Punkte √ľber dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Zun√§chst lief der DAX in einer engen Box seitw√§rts. Erst am Dienstagmorgen zeigten sich ein paar Lebenszeichen. Die moderate Aufw√§rtsbewegung wurde aber direkt nachfolgend wieder abverkauft. √úbergeordnet nahmen die Notierungen erst am Mittwochabend Fahrt auf. Die Bullen schoben den DAX bis Donnerstagnachmittag aufw√§rts. Die R√ľcksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, wurde zeitnah zur√ľckgekauft. Am Freitag dominierte Schw√§che das Kursgeschehen. Bereits am Freitagmorgen setzte der Index zur√ľck. Eine Stabilisierung hat sich erst am sp√§ten Nachmittag bzw. am Abend eingestellt. Es hat allerdings auch im sp√§ten Handel nicht zu einer Erholung gereicht. Der Index ging bei 18.910 Punkten aus dem Wochenhandel.

 

Das Wochenhoch wurde deutlich √ľber dem Niveau der Vorwoche als auch √ľber der 19.000 Punkte-Marke formatiert. Das Wochentief lag √ľber dem Level der Vorwoche. Dem Index ist es erneut gelungen, einen Wochengewinn auszuweisen, allerdings war dieser kleiner als in der Vorwoche. Die Range lag in etwa auf dem Niveau der Woche zuvor und knapp √ľber dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem √úberschreiten der¬†19.068/70 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 19.082/84 Punkten anlaufen k√∂nnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximale Anlaufziel wurde erreicht und √ľberschritten. Das Setup hat damit nicht gepasst.¬†Die R√ľcksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 18.624/22 Punkte-Marke knapp unter unser n√§chstes Anlaufziel auf der Unterseite bei¬†18.610/08 Punkten.¬†¬†

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände

18.927

19.021/07

19.103/98

19.236/90

19.333

19.446

19.502/37

DAX-Unterst√ľtzungen

18.898/69/31

18.765/09/03

18.689/59/43/25

18.582

18.466/40

18.348/13

18.211

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke                                19.090   und  18.796

Tagesschlussmarken                     19.344   und 18.205

Break1  Bull (Wo-Schluss)                    (13.167)

Break2  Bull (Mo-Schluss)                    (12.866)

Boxbereich                                  19.224  bis  6.669

Zyklische Bewegungen 2020 ‚Äď 2033

Range                                         19.738  bis  2.323

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Die Bullen müssen jetzt dafür sorgen, dass sich der DAX über der SMA20 festsetzen kann, und müssen diesen, wenn auch sukzessive weiter aufwärtsschieben. Reicht die Kraft dafür, so könnten sich in den kommenden Handelstagen weitere Hochs einstellen. Denkbare übergeordnete Anlaufziele könnten die 19.245/55 Punkte, die 19.495/410 Punkte bzw. die 19.615/25 Punkte sein.

Die Bullen m√ľssen jetzt daf√ľr sorgen, dass sich der DAX √ľber der SMA20 festsetzen kann, und m√ľssen diesen, wenn auch sukzessive weiter aufw√§rtsschieben. Reicht die Kraft daf√ľr, so k√∂nnten sich in den kommenden Handelstagen weitere Hochs einstellen. Denkbare √ľbergeordnete Anlaufziele k√∂nnten die 19.245/55 Punkte, die 19.495/410 Punkte bzw. die 19.615/25 Punkte sein.

Vorstellbar ist aber auch, dass der DAX in den kommenden Handelstagen noch etwas Luft ablassen k√∂nnte. Im Zuge dessen w√§re es m√∂glich, dass es √ľbergeordnet wieder zur√ľck an die SMA20 gehen k√∂nnte. Im Tageschart ist erkennbar, dass sowohl die SMA20 als auch darunter die SMA50 (aktuell bei 18.440 Punkten) immer ihre Anziehungskraft gehabt haben. Sollte die SMA20 im Zuge von Schw√§che angelaufen werden, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden. Gelingt dieser nicht und rutscht der DAX per Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie, so w√ľrde sich das Tageschart wieder eintr√ľben. Weitere Schw√§che in Richtung der SMA50 k√∂nnte sich erneut einstellen.

Einordnung √ľbergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX, nachdem er √ľber die SMA50 (aktuell bei 18.689 Punkten) laufen konnte sich mehrmals im Bereich der¬†SMA20 (aktuell bei 18.869 Punkten) stabilisieren konnte. Diese Durchschnittslinie war in den letzten Handelstagen ein belastbarer Support. Dieser Umstand kann aus dem Chart gut herausgelesen werden. Der Index konnte sich in der zweiten Wochenh√§lfte der letzten Handelswoche dann √ľberzeugend weiter aufw√§rtsschieben. Zum Wochenschluss hat der Index deutlich Luft abgelassen. Es ging im Zuge der R√ľcksetzer an die SMA20.

Mit diesem Move hat sich das 4h Chart eingetr√ľbt, ist aber noch nicht als neutral zu interpretieren. Solange der Index sich √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnten sich Erholungsbewegungen einstellen. Wichtig w√§re, dass diese keinen moderaten, sondern einen dynamischen Charakter haben und den Index zeitnah wieder √ľber die 19.100 Punkte bringen. Kann sich der DAX √ľber dieser Marke festsetzen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.

Sollte die SMA20 in den kommenden Handelstagen keinen nennenswerten Support bieten und sich der Index unter dieser Durchschnittslinie festsetzen, so w√ľrde sich das Chartbild dann eintr√ľben, wenn der Kontakt zu dieser Linie verloren geht. Stellt sich dieses Szenario ein, so k√∂nnte die SMA50 in den kommenden Handelstagen im Zuge von Schw√§che erneut angelaufen werden. Sollte dieser Support nicht halten, so k√∂nnte die SMA200 (aktuell bei 18.466 Punkten) noch eine weitere relevante Unterst√ľtzung bieten. Die Bedeutung der SMA200 ist aus dem Chart sehr gut herauszulesen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit:¬† Der DAX k√∂nnte sich jetzt zu weiteren Hochs aufmachen. Solange er per Tagesschluss √ľber der SMA20 notiert, solange ist die Wahrscheinlichkeit daf√ľr gegeben. Eintr√ľben w√ľrde sich das Chartbild dann, wenn sich der Index per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt.

  Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:      65 %

  Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups:     35 %

Einsch√§tzung f√ľr die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen k√∂nnten zun√§chst versuchen, den DAX √ľber der 18.910 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so k√∂nnte es weiter aufw√§rts an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.917/19, bei 18.929/31, bei 18.948/50, bei 18.963/65, bei 18.978/80, bei 18.991/93, bei 19.007/09, bei 19.017/19, bei 19.031/33, bei 19.055/57, bei 19.068/70 bzw. bei 19.082/84 Punkten gehen. √úber der 19.082/84 Punkte-Marke k√∂nnte der DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 19.096/98, bei 19.112/14, bei 19.126/28, bei 19.140/42, bei 19.155/57, bei 19.169/71, bei 19.185/87, bei 19.201/03, bei 19.217/19, bei 19.235/37 und dann bei 19.249/51 Punkten laufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht √ľber der 18.910 Punkte-Marke halten, so h√§tten die B√§ren die M√∂glichkeit den DAX an unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.896/94, bei 18.881/79, bei 18.865/63, bei 18.850/48, bei 18.836/34, bei 18.818/16, bei 18.803/01, bei 18.788/86, bei 18.771/69, bei 18.753/51, bei 18.738/36, bei 18.721/19, bei 18.705/03, bei 18.693/91, bei 18.677/75 und dann bei 18.661/59 Punkten zu dr√ľcken. Unter der 18.661/59 Punkte-Marke w√§ren unsere n√§chsten Anlaufziele bei 18.646/44, bei 18.630/28, bei 18.615/13, bei 18.602/00, bei 18.587/85, bei 18.569/67, bei 18.553/51, bei 18.539/37, bei 18.524/22, bei 18.509/07, bei 18.494/92, bei 18.482/80, bei 18.465/63 bzw. bei 18.450/48 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 39 / 2024: 

seitwärts / aufwärts*

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX