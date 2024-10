DAX: Bei 19.240 Punkten in den Handel gegangen 🔴 Tägliche Prognose vom 26.09.2024

Unsere Tageseinschätzung zum DAX  

Der DAX ist gestern Morgen bei 19.038 Punkten in den vorb√∂rslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels wurde das Tagestief formatiert. Der R√ľcksetzer wurde direkt wieder zur√ľckgekauft. Es ging nachfolgend bis an die 19.100 Punkte-Marke, √ľber der sich der DAX auch nach einem weiteren R√ľcksetzer am Vormittag hat, nicht verbindlich festsetzen k√∂nnen. Das Tageshoch am Nachmittag wurde abverkauft, die Bullen haben es aber √ľbergeordnet geschafft, den Index √ľber der 19.000 Punkte-Marke zu halten. Es gelang nicht einen Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachb√∂rslich ging es in einer engen Box seitw√§rts weiter. Der DAX ging bei 19.076 Punkten aus dem Tageshandel.

Im Rahmen des Fr√ľhhandels zogen die Notierungen deutlich an. Der Index konnte sich im Zuge dessen √ľber die 19.200 Punkte-Marke schieben.

Heute Morgen ist der DAX bei 19.240 Punkten in den Handel gegangen. Er notiert damit 202 Punkte √ľber der ersten vorb√∂rslichen Notierung¬†gestern Morgen und 164 Punkte √ľber dem Tagesschluss gestern Abend.

Gestern standen per Xetra Schluss 16 Aktien auf der Gewinnerseite, 24 Aktien wurden mit Abschl√§gen gehandelt. Die Gewinnerliste f√ľhrte Siemens Healthineers an, die sich um 4,37 Prozent verteuerten, Symrise gewann 2,15 Prozent, Siemens Energy legte um 1,78 Prozent zu.

Das Ende der Tabelle belegte erneut BMW mit einem Abschlag von 3,15 Prozent den letzten Platz. SAP gab um 2,44 Prozent nach, Mercedes Benz Group verbilligten sich um 1,67 Prozent.

DAX Prognose & Ausblick

‚Ėļ DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX

DAX Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX sich in der letzten Handelswoche √ľber der SMA20¬†(aktuell bei 18.771 Punkten) hat festsetzen k√∂nnen. Zum Wochenschluss hat der Index etwas Luft abgelassen und ist zur√ľck unter die 19.000 Punkte gelaufen, konnte diese Marke aber zu Wochenbeginn wieder zur√ľckerobern. Es ging im Handelsverlauf zu neuen Hochs. Unser √ľbergeordnetes Anlaufziel bei 19.195/210 Punkte wurde dabei perfekt abgearbeitet.

Solange es die Bullen schaffen den DAX per Tagesschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange k√∂nnten sich die Aufw√§rtsimpulse weiter fortsetzen. Der Index k√∂nnte unsere √ľbergeordneten Anlaufziele bei¬†19.345/55 Punkte bzw. der 19.495/510 Punkte erreichen.

 

***

***

R√ľcksetzer bis in den Bereich der SMA20 w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es der Index es schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Im Tageschart ist erkennbar, dass sowohl die SMA20 als auch die SMA50 (aktuell bei 18.481 Punkten) in den letzten Handelswochen und -monaten immer ihre Anziehungskraft hatten. K√∂nnen die Bullen den DAX per Tagesschluss nicht √ľber der SMA20 halten, so besteht die M√∂glichkeit, dass sich die Schw√§che bis in den Bereich der SMA50 ausdehnen k√∂nnte.

√ľbergeordnete Einsch√§tzung Tageschart, Prognose: bullisch

DAX Chartcheck - Betrachtung im 1h Chart:

Der DAX notiert gestern Morgen unter der SMA50 (aktuell bei 19.107 Punkten). Im Chart ist erkennbar, dass der DAX sich zun√§chst √ľber diese Durchschnittslinie schieben, aber nicht festsetzen konnte. Erst nach einem R√ľcksetzer wurde der n√§chste Versuch gestartet √ľber die SMA50 als auch √ľber die SMA20 (aktuell bei 19.117 Punkten) zu kommen, der aber auch scheiterte. Erst im Rahmen des Fr√ľhhandels ging es in einer kontinuierlichen Bewegung √ľber diese beiden Durchschnittslinien, √ľber der sich der Index hat auch etablieren k√∂nnen.

Damit hat sich das Stundenchart aufgehellt. Solange es die Bullen schaffen, den DAX per Stundenschluss √ľber der SMA20 /¬†SMA50 zu halten, solange k√∂nnte sich die Aufw√§rtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Tagesbetrachtung gew√ľrdigt.

Sollten sich R√ľcksetzer einstellen, so k√∂nnten diese sich im Bereich der SMA20 /¬†SMA50 stabilisieren und erholen. Beide Linien liegen aktuell eng zusammen, der Index w√§re in diesem Bereich vergleichsweise gut unterst√ľtzt. Geht es aber im Rahmen von dynamischen Abgaben unter diese beiden Linien, so w√ľrde sich das Chartbild deutlich eintr√ľben, weitere Abgaben w√§ren denkbar und m√∂glich, die √ľbergeordnet bis in den Bereich der SMA200 (aktuell bei 18.867 Punkten) laufen k√∂nnten.

√ľbergeordnete Einsch√§tzung 1h Chart, Prognose: bullisch

Wir rechnen heute auf Basis unseres Setups mit einem seitwärts / aufwärts* gerichteten Markt. Daraus ergeben sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten:

*bezieht sich auf den Tagesschluss 22:00 Uhr im Vergleich zum Tagesschluss des Vortags

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups:  70 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Diese Einschätzung ist immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 

19.288 / 19.344 bis 19.107 / 19.045 Punkte ist die heute von uns erwartete Tagesrange.

DAX-Widerstände 

19.261

19.304

19.417/78

19.511

19.638

 

DAX-Unterst√ľtzungen

19.238/07

19.174/22/17/07

19.074/36

18.992/19

18.867/46

18.786/71

18.682/30/08

 

Die Stimmung der internationalen Anleger

Der Greed / Fear Index*, der die Stimmung der internationalen Anleger widerspiegelt notierte am letzten Handelstag bei 67 und befindet sich damit im Bereich "Greed". Vor einer Woche lag der Wert bei 65 und damit auch im Bereich "Greed". Im Vergleich dazu lag der Wert vor einem Monat bei 43 und damit im Bereich "Fear". Ein Jahr zuvor lag der Wert im Bereich "Extreme Fear". Der Wert seinerzeit lag bei 24. 

*) Der Fear-and-Greed-Indikator ist ein Stimmungsindikator, der sich aus sieben Einzelindikatoren zusammensetzt:

Indikator 1: der S&P 500 im Vergleich zu seinem gleitenden 125-Tage-Durchschnitt Indikator 2. die Anzahl der Aktien, die an der New Yorker B√∂rse 52-Wochen-Hochs und -Tiefs erreichen Indikator 3. Aktienkurs-Breite: das Handelsvolumen von Aktien im Aufw√§rtstrend gegen√ľber Aktien im Abw√§rtstrend Indikator 4. Verkaufs- und Kaufoptionen: das Put/Call-Verh√§ltnis, das das Handelsvolumen von bullischen Call-Optionen mit dem Handelsvolumen von bearishen Put-Optionen vergleicht Indikator 5. Junk-Bond-Nachfrage: die Differenz zwischen den Renditen von Investment-Grade-Anleihen und Ramschanleihen Indikator 6. Marktvolatilit√§t: Indikator ¬†7. Die Differenz zwischen den Renditen von Aktien und Staatsanleihen

Der mittlere Wert des Index betr√§gt 50 und deutet auf eine neutrale Stimmung hin. Werte √ľber 50 sind bullish (greed) √ľber 70 (extreme greed) - Werte unter 50 sind bearish (fear) und unter 30 (extreme fear) Die Werte √ľber 70 oder unter 30 indizieren einen extremen Zustand und deuten eine m√∂gliche bullische / b√§rische Umkehr an.

Extreme Ausschl√§ge des Fear-and-Greed-Indikators (√ľber 70 oder unter 30) zeigen Gier oder Angst. Der Markt ist im extremen Zustand nicht stabil und neigt deshalb zur kurzfristigen Umkehr. So f√ľhren zum Beispiel Werte unter 30 oft zu einem kurzfristigen Ausverkauf des Aktienmarktes, wodurch eine bullische Umkehr m√∂glich wird.

* Quelle: CNN-Business

 

 

 

Termine am 26.09.2024:

01:50    JP    BoJ Protokoll

08:00    DE    GfK Konsumklima 10/2024

09:00    AT    Einzelhandelsumsätze 08/2024

09:30    CH    Zinsentscheid SNB

10:00    CH    PK SNB

10:00    IT    Unternehmensvertrauen 09/2024

10:00    IT    Verbrauchervertrauen 09/2024

10:00    AT    Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 09/2024

10:00    EU    EZB Monatsbericht

14:30    US    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30    US    Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe

14:30    US    PCE Kernrate 2. Quartal 2024

14:30    US    BIP 2. Quartal 2024

14:30¬†¬† ¬†US¬†¬† ¬†Auftragseingang langlebiger G√ľter 08/2024

14:30    US    reale Konsumausgaben 2.Quartal 2024

15:30    US    Fed Vorsitzender Powell spricht

16:00    US    schwebende Hausverkäufe 08/2024

17:15    US    Finanzministerin Yellen spricht

22:30    US    Fed Balance Sheet

 

 

DER DEUTSCHE LEITINDEX