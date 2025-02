Das DAX Tageschart ist nach wie vor, trotz des aktuellen Rücksetzer, bullisch, aber mit einem bärischen Anklang zu interpretieren. Rücksetzer (nach vielen Wochen Aufwärts) sind grundsätzlich gesund. Im vorliegenden Fall könnten, sich diese noch bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 22.015 Punkten) ausdehnen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie zuletzt Mitte Januar, und damit seit sechs Wochen nicht mehr angelaufen wurde. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte sich der DAX unbedingt im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Gelingt dies, so wäre es, unserer Meinung nach, zwingend, dass sich der Index wieder rasch von der SMA20 nach Norden lösen kann. Stellt sich dies ein, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Allzeithochs, bzw. 23.000 Punkte gehen...



DAX Rahmenbedingungen:

Am heutigen Sonntag sind in Deutschland Bundestagswahlen. Das Thema hat in den letzten Tagen die Medien bestimmt. Abhängig von dem Ausgang der Wahlen könnte die Regierungsbildung schwer werden. Einer Umfrage des Handelsblatt zufolge könnte die Bundestagswahl einen Wendepunkt sein. Sie könnte zu einem "Sell the News" Ereignis, insbesondere für institutionelle Anleger, werden. Damit ist gemeint, dass Anleger ein Ereignis vorwegnehmen und die Gewissheit eines Politikwechsels im Aktienmarkt eingepreist ist. Dies könnte zu Gewinnmitnahmen, verbunden mit anschließend fallenden Kursen führen.

Der deutsche Aktienmarkt ist seit Mitte Januar in einer extrem guten Stimmung. Das hat dazu geführt, dass der DAX in diesem Jahr bereits 17-mal sein Allzeithoch verbessern konnte. In der Summe ist der DAX in diesem Jahr bereits um 14 Prozent gestiegen. Nach der wöchentlichen Erhebung des Handelsblatts* zur Folge, zeigt sich seit fünf Wochen eine extrem gute, ja schon euphorische, Anlegerstimmung. Euphorie am Aktienmarkt kann der Sentiment-Theorie aber zufolge gefährlich sein. Ist die Stimmung extrem gut, dürften viele Anleger bereits in Aktien investiert sein. Entsprechend könnten neue Käufer fehlen, um die Notierungen weiter nach oben zu treiben. Aktuell verorten 95 Prozent der Befragten der Handelsblatt-Erhebung zufolge, den DAX im Bereich der Top Bildung. Auf einen Fünf-Wochen-Durchschnitt des Sentiments liegt die Anlegerstimmung aktuell bei 20,3 Punkten. In der Vergangenheit waren Werte ab 20 Punkte häufig, allerdings nicht immer, ein Zeichen für Erschöpfung und Ende der Rallye.

DAX Rückblick: (17.02.2025 -21.02.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 22.541 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 731 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 27 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich am Montag zunächst erholen. Es ging bis zum Abend an und über die 22.800 Punkte-Marke. Nach einem Rücksetzer im Handel am Dienstag konnte sich der DAX bereits am späten Dienstagvormittag stabilisieren und wieder erholen. Das nächste Allzeithoch formatierte der DAX am Mittwochmorgen. Allerdings konnten die Bullen das Level nicht halten. Es ging nachfolgend dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es erst im Bereich der 22.370 Punkte den Index zu stabilisieren und wieder aufwärts zu schieben. Die Erholung setzte sich am Donnerstag zunächst weiter fort, Gewinnmitnahmen am Nachmittag führten den Index nachfolgend deutlich unter die 22.400 Punkte. Am Freitag dominierte zunächst eine abwartende Haltung das Kursgeschehen. Zum Wochenschluss hin gaben die Notierungen nach. Der DAX ging bei 22.189 Punkten, und damit im Bereich seines Wochentiefs, aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde über dem Level der letzten Handelswoche festgestellt, das Wochentief wurde über der Marke der Vorwoche und der 22.000 Punkte-Marke formatiert. Nach sechs Gewinnwochen wurde in der abgelaufenen Handelswoche ein Wochenverlust ausgewiesen, der zweite in diesem Jahr. Die Range hatte eine vergleichbare Größe wie in der Woche zuvor und lag über dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 22.887/89 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 22.909/11 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht optimal gegriffen - unsere generelle Prognose, dass es Zeit für Rücksetzer ist, schon! Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.148/46 Punkte jedoch direkt an unser nächstes Anlaufziele auf der Unterseite bei 22.130/28 Punkten. Hier hat das Setup sehr gut gegriffen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 22.211/49/92 22.310/40/77/82 22.418/71/76/85/95/96 22.512/52 22.616

DAX Unterstützungen 22.157/24 22.081/55/45/15/04 21.954 21.888/35 21.715/11

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 22.679 und 21.996

Tagesschlussmarken 23.266 und 21.582

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 23.421 bis 14.346

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte bis zur Wochenmitte der letzten Handelswoche steigen. Im Tageschart ist erkennbar, dass der Index zunächst dynamisch gestiegen ist und am Mittwoch auch ein neues Allzeithoch formatiert hat. Es ging in der zweiten Wochenhälfte wieder deutlich und vor allem dynamisch abwärts.

Das Tageschart ist nach wie vor, trotz des aktuellen Rücksetzer, bullisch, aber mit einem bärischen Anklang zu interpretieren. Rücksetzer sind grundsätzlich gesund. Im vorliegenden Fall könnten, sich diese noch bis in den Bereich der SMA20 (aktuell bei 22.015 Punkten) ausdehnen. Im Tageschart ist erkennbar, dass diese Durchschnittslinie zuletzt Mitte Januar, und damit seit sechs Wochen nicht mehr angelaufen wurde. Sollte diese Linie in den kommenden Handelstagen angelaufen werden, so sollte sich der DAX unbedingt im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und erholen. Gelingt dies, so wäre es, unserer Meinung nach, zwingend, dass sich der Index wieder rasch von der SMA20 nach Norden lösen kann. Stellt sich dies ein, so könnte es wieder aufwärts in Richtung des Allzeithochs, bzw. 23.000 Punkte gehen.

Das Tageschart würde sich aber deutlich eintrüben, wenn der DAX per Tagesschluss unter die SMA20 rutscht und sich nachfolgend auch darunter etabliert (Etabliert= Tagesschluss mit Bestätigung am Folgetag). Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte dies als Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter ausdehnen könnte. Die hat das Potential zunächst bis in den Bereich des 23,6 % Retracement zu laufen. Darunter könnte noch die SMA50 (aktuell bei 21.055 Punkten) einen weiteren Support bieten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der letzte Rücksetzer des DAX unter die SMA50 (aktuell bei 22.496 Punkten) ging, aber sofort zurückgekauft worden ist. Es ging direkt zurück über die SMA20 (aktuell bei 22.495 Punkten), über der sich der Index nachfolgend auch festgesetzt hat. Mitte der letzten Handelswoche wurde die SMA20, im Zuge von ausgeprägter Schwäche, aber dynamisch durchlaufen. Der Rücksetzer konnte sich zunächst an der SMA50 stabilisieren und moderat erholen. Es ging aber zum Wochenschluss hin unter diese Linie, unter der sich der DAX dann auch etabliert hat.

Mit dieser Bewegung hat sich da 4h Chart deutlich eingetrübt. Solange der DAX unter der SMA50 notiert, solange könnte sich die Schwäche weiter fortsetzen. Verliert der Index auch den Kontakt zu dieser Linie, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Rücksetzer weiter in Richtung der Anlaufziele fortsetzen könnte, die in der Tagesbetrachtung gewürdigt worden sind.

Um wieder Perspektive auf der Oberseite zu haben, muss der Index sich über die SMA50 bzw. direkt auch über die SMA20 schieben und nachfolgend etablieren. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell praktisch zusammen, die Bewegung muss mit Dynamik und mit Momentum unterlegt sein, um nicht als Fehlausbruch zu enden. Gelingt der Move aber, so wäre es zwingend, dass sich der DAX zügig weiter in Richtung Norden laufen kann. Stellen sich diese Kursmuster ein, so besteht die Perspektive, dass übergeordnet es wieder in Richtung des Allzeithochs gehen könnte.

Es sei darauf hingewiesen, dass die SMA20 die SMA50 gerade von oben durchläuft, was als ein bärisches Momentum zu interpretieren ist.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral

Fazit: das Tageschart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn der DAX sich per Tageschluss unter der SMA20 festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.189 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.201/03, bei 22.222/24, bei 22.239/41, bei 22.256/58, bei 22.271/73, bei 22.289/91, bei 22.310/12, bei 22.327/29 und dann bei 22.345/47 Punkten gehen. Über der 22.345/47 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziel bei 22.361/63, bei 22.380/82, bei 22.395/97, bei 22.411/13, bei 22.428/30, bei 22.446/48, bei 22.463/65, bei 22.481/83, bei 22.499/501, bei 22.515/17, bei 22.534/36, bei 22.551/53, bei 22.567/69, bei 22.582/84, bei 22.601/03, bei 22.622/24 bzw. bei 22.639/41 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.189 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.165/63, bei 22.148/46, bei 22.130/28, bei 22.115/13, bei 22.099/97, bei 22.083/81, bei 22.065/63, bei 22.049/47, bei 22.033/31, bei 22.017/15, bei 21.997/95, bei 21.978/76, bei 21.965/63, bei 21.946/44 bzw. bei 21.925/23 Punkten zu drücken. Unter der 21.925/23 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 21.908/06, bei 21.887/85, bei 21.865/63, bei 21.848/46, bei 21.831/29, bei 21.818/16, bei 21.795/93, bei 21.779/77, bei 21.756/54, bei 21.740/38, bei 21.724/22, bei 21.707/05, bei 21.690/88 und dann bei 21.675/73 Punkten erreichbar.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 09 / 2025:

seitwärts / abwärts*

