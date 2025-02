Der DAX formatiert seit Jahresbeginn jede Woche höhere Hochs und höhere Tiefs, was als bullisches Momentum interpretiert werden kann. Der DAX hat den Rücksetzer zu Wochenbeginn sehr gut weggesteckt. Es ging an vier von fünf Handelstagen aufwärts, zum Wochenschluss hin hat die Aufwärtsdynamik etwas nachgelassen, der Kerzenkörper der Tageskerze ist zum einen sehr klein und rot eingefärbt. Dennoch ist der DAX auch in der abgelaufenen Handelswoche zu immer neuen Hochs gelaufen und hat die 22.000 Punkte-Marke zum Wochenschluss deutlich hinter sich gelassen. Der DAX läuft aktuell von Hoch zu Hoch - grunsätzlich sehen wir weiter steigende Kurse - glauben aber auch, dass nach wochenlangem Anstieg Zeit für "gesunde", kurzfristige Rücksetzer gekommen ist...

⇒ geschrieben von Jens Chrzanowski | Berlin ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40.cash

Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 16.02.2025: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

DAX Rahmenbedingungen:

Die Preissteigerung in den USA ist im letzten Monat, für viele Anleger, überraschend gestiegen. Sie liegt aktuell bei 3,0 Prozent, Analysten hatten eine Steigerung von 2,9 Prozent erwartet. Damit bleibt die Inflation unerwartet hoch und ist zudem auf dem höchsten Stand seit sechs Monaten. Zu den stärksten Preistreibern gehören aktuell Dienstleistungen und Flugreisen. Die Kerninflation, ohne die schwankungsanfällige Energie und die Nahrungsmittel, lag im Januar auch über den Erwartungen. Hier wurde ein Wert von 3,3 Prozent gemeldet, erwartet wurden 3,1 Prozent. Die US-Zentralbank strebt mittelfristig eine Inflationsrate von 2 Prozent an. Aktuell liegt die Preissteigerung in den USA deutlich über der Zielmarke. Die Fed hat die Zinsen bei der letzten Sitzung nicht angetastet und hat auch in Aussicht gestellt, dass der nächste Zinsschritt erst im zweiten Halbjahr 2025 einstellen könnte.

Auch im Januar 2025 sind die Insolvenzen in Deutschland weiter angestiegen. Diese haben gegenüber dem Vorjahrsmonat um 14,1Prozent zugenommen. Gründe für die Insolvenzwelle, sind hohe Energiekosten, steigende Bürokratie und die schwache Konsumnachfrage. Es wird erwartet, dass die Zahl der Insolvenzen auch in diesem Jahr bleiben wird.

DAX Rückblick: (10.02.2025 -14.02.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 21.810 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 600 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 56 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX konnte sich bereits am Montag sukzessive aufwärtsschieben. Der moderate Aufwärtstrend setzte sich auch am Dienstag weiter fort. Am Mittwochnachmittag nahm die Kaufbereitschaft noch weiter zu. Auch der Donnerstag war von Kauflaune geprägt. Der DAX konnte bis Donnerstagabend an und über die 22.600 Punkte-Marke laufen. Der Index setzte am Donnerstagabend zwar etwas zurück, konnte die Verluste aber am Freitagvormittag zunächst wieder wett machen, gab am Abend aber in Richtung der 22.500 Punkte nach. Der DAX ging bei 22.514 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch liegt über der 22.000 Punkte-Marke und deutlich über dem Level der Vorwoche. Das Wochentief konnte auch über dem Niveau der Vorwoche formatiert werden. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein veritabler Wochengewinn ausgewiesen, prozentual rund 3,3%. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche, lag aber über dem Jahresdurchschnitt. Der DAX formatiert seit Jahresbeginn jede Woche höhere Hochs und höhere Tiefs, was als bullisches Momentum interpretiert werden kann.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 22.144/46 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 22.165/67 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und deutlich überschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen - die Grundeinschätzung ging (jedoch) voll auf, "The Sky is the Limit" mit rund 3,3% plus auf Wochensicht. Die Rücksetzer gingen nicht unter die 21.750 Punkte, unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden damit nicht angelaufen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 22.535/38/55 22.611/27 22.754 22.813/97 22.964

DAX Unterstützungen 22.478 22.388/62/31 22.270/38 22.157/12 22.097/57/11/07 21.970/48/13 21.888

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 22.777 und 21.996

Tagesschlussmarken 23.266 und 21.582

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 23.421 bis 14.346

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat den Rücksetzer zu Wochenbeginn sehr gut weggesteckt. Es ging an vier von fünf Handelstagen aufwärts, zum Wochenschluss hin hat die Aufwärtsdynamik etwas nachgelassen, der Kerzenkörper der Tageskerze ist zum einen sehr klein und rot eingefärbt. Dennoch ist der DAX auch in der abgelaufenen Handelswoche zu immer neuen Hochs gelaufen und hat die 22.000 Punkte-Marke zum Wochenschluss deutlich hinter sich gelassen. An den 24 letzten Handelstagen hat es nur fünf rote Tageskerzen gegeben. Der DAX läuft aktuell von Hoch zu Hoch. Für den DAX gilt aktuell weiter: "the sky is the limit". Nur ist der Markt nach wochenlanger Steigerung kurzzeitig jetzt vielleicht überhitzt und ein paar "gesunde" Rücksetzer von kurzer Natur sind realistisch.

*******************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

Täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade

XTB: Hier arbeitet Ihr Geld. Auch in den Pausen bis zur nächsten Anlage! AUSGEZEICHNET laut Handelsblatt-Test im Januar 2025

*******************

An unserer übergeordneten Einschätzung hat sich nichts geändert. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 21.696 Punkten) bzw. dem 23,6 % Retracement notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten zunächst die 22.850/870 Punkte und übergeordnet der Bereich bei 23.015/35 Punkten sein.

Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 bzw. des 23,6 % Retracement stabilisieren und erholen. Unter dem 23,6 Prozent Retracement könnte noch das 38,2 % Retracement einen weiteren Support bieten. Da der Index aktuell gut 820 Punkte Abstand zur SMA20 hat ist denkbar, dass sich Rücksetzer bereits vorher im Bereich der 22.050/30 Punkte bzw. bei 21.880/70 Punkte stabilisieren und erholen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der DAX zu Beginn dieser Handelswoche unter die SMA50 (aktuell bei 22.007 Punkten) gefallen ist, sich aber rasch stabilisieren und nachfolgend erholen konnte. Es ging zurück über die SMA20 (aktuell bei 22.362 Punkten) über der sich der DAX dann auch hat festsetzen können. Zu Wochenschluss konsolidierte der DAX seinen Anstieg der letzten Handelstage.

Damit kann das 4h Chart bullisch interpretiert werden. Solange sich der DAX über der SMA20 halten, solange könnte es weiter aufwärts an die Anlaufziele gehen, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Rücksetzer haben die Möglichkeit sich entweder an der SMA20 oder an der SMA50 zu erholen. Werden diese Linien aber wieder aufgegeben und verliert der Index nachfolgend auch den Kontakt zu diesen Linien, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben. Die Wahrscheinlichkeit von weiteren Abgaben würde steigen. Diese haben das Potential bis in den Bereich des 23,6 % Retracements zu laufen.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bullisch

Fazit: das Tageschart kann aktuell als uneingeschränkt bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Vorstellbar ist aber, dass sich die Schwäche vom Wochenschluss zunächst weiter fortsetzen könnte.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 30 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 70 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.514 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.529/31, bei 22.545/47, bei 22.561/63, bei 22.576/78, bei 22.591/93, bei 22.611/13, bei 22.630/32, bei 22.647/49, bei 22.661/63, bei 22.679/81 und dann bei 22.696/98 Punkten gehen. Über der 22.696/98 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.711/13, bei 22.728/30, bei 22.746/48, bei 22.761/63, bei 22.779/81, bei 22.793/95, bei 22.813/15, bei 22.833/35, bei 22.851/53, bei 22.870/72, bei 22.887/89 bzw. bei 22.909/11 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.514 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.503/01, bei 22.490/88, bei 22.474/72, bei 22.459/57, bei 22.445/43, bei 22.427/25, bei 22.413/11, bei 22.396/94, bei 22.379/77, bei 22.362/60, bei 22.341/39 und dann bei 22.323/21 Punkten zu drücken. Unter der 22.323/21 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.307/05, bei 22.289/87, bei 22.270/68, bei 22.251/49, bei 22.235/33, bei 22.219/17, bei 22.203/01, bei 22.186/84, bei 22.165/63, bei 22.148/46, bei 22.130/28, bei 22.115/13 bzw. bei 22.099/97 Punkten erreichbar.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 08 / 2025:

seitwärts / abwärts*

Quelle: xStation5 von XTB

SO SEHEN SIEGER AUS!