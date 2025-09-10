DAX Aktuell: Marktstimmung und Einflussfaktoren Die europäischen Börsen starteten heute freundlich, gestützt durch die positive Stimmung an der Wall Street. Schwächere US-Arbeitsmarktdaten haben die Erwartungen an baldige Zinssenkungen der Federal Reserve befeuert. Doch im Verlauf des Handelstages kippte die Stimmung. Besonders in Deutschland zeigte der DAX (DE40) nach anfänglichem Rebound Schwäche und notiert derzeit nur knapp auf Höhe des Eröffnungsniveaus. Die Unsicherheit unter Anlegern nimmt zu, was sich in erhöhten Schwankungen des Leitindex widerspiegelt. Damit rückt die DAX Prognose für die kommenden Wochen verstärkt in den Fokus. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: Bloomberg Finance LP Der Index wird hauptsächlich von IT-Unternehmen getragen, die zweifellos von der positiven Stimmung gegenüber diesem Sektor jenseits des Atlantiks profitieren. Konsumgüter verzeichnen die größten Verluste, da angesichts sich verschlechternder Daten Bedenken hinsichtlich der Konsumlage bestehen. Politische Unsicherheit in Europa belastet Märkte Ein weiterer Belastungsfaktor für den DAX aktuell ist die politische Situation in Frankreich. Die Regierung von Premierminister François Bayrou verlor gestern das Vertrauensvotum. Präsident Emmanuel Macron ernannte Sébastien Lecornu, einen engen Vertrauten und ehemaligen Verteidigungsminister, zum neuen Premier. Die politische Krise sorgt für zusätzliche Unsicherheit an den Märkten. Branchenentwicklung: Tech stark, Konsum schwächelt Aktuell stützen vor allem IT-Unternehmen den DAX. Positive Impulse aus den USA stärken den Technologiesektor, während Konsumwerte unter Druck stehen. Anleger sorgen sich um die Kaufkraft der Verbraucher angesichts schwächerer Konjunkturdaten. DAX Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX Prognose: Technische Analyse im Fokus Charttechnisch befindet sich der DAX an einem kritischen Punkt. Der Kurs notiert knapp unterhalb der Aufwärtstrendlinie. Sollte die Widerstandszone bei rund 23.580 Punkten nicht überwunden werden, drohen weitere Rückschläge. Das macht es für Käufer zunehmend schwerer, die Kontrolle zurückzugewinnen – zumal die Trendlinie bald mit der EMA50 und der Widerstandszone zusammenläuft. Eine nachhaltige Erholung ist daher nur möglich, wenn die Bullen deutliche Signale setzen. Unternehmensnews mit Einfluss auf den DAX Rheinmetall (RHM.DE): Nach der gestrigen Korrektur setzt der Rüstungssektor seine Aufwärtsbewegung fort. Analysten sprechen von einem möglichen Superzyklus bei Verteidigungsausgaben bis in die 2030er Jahre.

SAP (SAP.DE): Plus rund 2 %, getragen von der hohen Nachfrage nach Cloud-Lösungen und KI-Technologien.

ASML (ASML.NL): Ebenfalls im Plus durch starke Prognosen aus der Halbleiter- und Cloud-Branche.

Inditex (ITX.ES): Aktien steigen um 6–7 % dank beschleunigter Umsätze.

Novo Nordisk (NOVOB.DK): Zuwächse nach angekündigtem Stellenabbau und Restrukturierung. 👉 Fazit: Der DAX aktuell zeigt Schwäche, trotz starker Impulse aus dem Technologiesektor. Die DAX Prognose bleibt unsicher, da technische Widerstände, schwache Konjunkturdaten und politische Risiken den Markt belasten. Anleger sollten daher kurzfristig auf erhöhte Volatilität vorbereitet sein. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.