DAX Rahmenbedingungen:

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im März gestiegen. Die Stimmung der Unternehmen hat sich in Deutschland damit aufgehellt. Im März 2025 stieg der Index auf 86,7 Punkte, nachdem er im Februar noch bei 85,3 Punkte gelegen hat. Im verarbeitenden Gewerbe sind die skeptischen Stimmen weniger geworden. Die Unternehmen in dieser Branche beurteilen ihre aktuelle Lage besser, obwohl der Auftragsbestand leicht rückläufig ist. Auch im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima verbessert. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen werden im Vergleich zur letzten Erhebung positiver beurteilt. Im Handel fielen insbesondere die Erwartungen der Händler weniger skeptisch aus. Aktuell bewertet der Handel die Geschäfte besser als erwartet. Für die Bauwirtschaft ist nach wie vor der Auftragsmangel die größte Herausforderung. Die Erwartungen bleiben, trotz einer Verbesserung, von starker Skepsis geprägt.

Gleichzeitig konstatiert das Institut, dass Unternehmen in Deutschland Beschäftigte abbauen wollen. Das Beschäftigungsbarometer sank im März von 93,0 Punkte auf 92,7 Punkte. Das bedeutet, dass Unternehmen weniger neue Mitarbeitende einstellen wollen und gleichzeitig Stellen abbauen. Dieser Trend könnte kurzfristig zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit führen. Dennoch ist die Stimmung nicht so düster wie vor ein paar Monaten. Die Aussicht auf eine hoffentlich stabile Bundesregierung und mehr Investitionen durch das Infrastruktur Sondervermögen hat die Rahmenbedingungen etwas verbessert. Von Optimismus kann man aber noch nicht sprechen.

DAX Rückblick: (24.03.2025 -28.03.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 23.031 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 19 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche und 128 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX formatierte am Montagmorgen gleich das Hoch des Tages, gab nachfolgend die Gewinne wieder ab. Es ging bis Dienstagmorgen abwärts. Nachdem die Bullen den Index im Bereich der 22.800 Punkte stabilisieren konnten, folgte eine ausgeprägte Erholungsphase, die bis an und über die 23.200 Punkte ging. Am Mittwochmorgen versuchte der DAX nach Norden auszubrechen, scheiterte aber. Es folgte ein ausgeprägte Schwächephase, die übergeordnet bis Freitagabend angehalten hat. Wesentliche Erholungen haben sich in den letzten beiden letzten Handelstagen nicht eingestellt. Die Entlastungsbewegungen, die abgebildet worden sind, wurden direkt wieder abverkauft. Der DAX ging bei 22.474 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche festgestellt, das Wochentief wurde ebenso unter dem Niveau der Woche zuvor formatiert. Die Range war etwas größer als in der Vorwoche und lag auch über dem Jahresdurchschnitt. Auch in der abgelaufenen Handelswoche wurde ein Wochenverlust ausgewiesen, der fünfte in diesem Handelsjahr und der dritte hintereinander.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 23.230/23 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Ablaufziel auf der Oberseite bei 23.249/51 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser Anlaufziel wurde nicht ganz erreicht. Das Setup hat damit nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer gingen mit dem Unterschreiten der 22.519/17 Punkte unter unser maximales Anlaufziele auf der Unterseite bei 22.495/93 Punkten.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX-Widerstände 22.524/42/66 22.608/23/49/88 22.736/60/67 22.813/78 22.911/34/44/79/86 23.011/88 23.148

DAX-Unterstützungen 22.470 22.383/64/13 22.280/30 22.187 22.049 21.948

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres Setups:

Intraday-Marke 23.293 und 22.210

Tagesschlussmarken 23.521 und 21.947

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 24.170 bis 15.055

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX hat sich in den letzten Handelswochen übergeordnet im Bereich der SMA20 (aktuell bei 22.934 Punkten) aufgehalten. Diese Durchschnittslinie hat im Rahmen von Rücksetzern zunächst gestützt, der Index konnte über diese Linie laufen, sich aber nicht verbindlich entfernen. Es ging im weiteren Handelsverlauf zurück an bzw. in den Dunstkreis diese Durchschnittslinie. Mitte der Handelswoche wurde die SMA20 im Rahmen des dynamischen Rücksetzers aufgegeben. Der DAX hat sich im Zuge dessen unter dieser Linie festgesetzt und ist am Freitag im Handel an die SMA50 (aktuell bei 22.470 Punkten) gelaufen. Im Tageschart ist gut erkennbar, dass der Index einen Tagesschluss knapp über dieser Durchschnittslinie formatiert hat.

Die Bullen müssen zu Wochenbeginn unbedingt verhindern, dass sich der DAX per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Sollte es unter diese Linie gehen, so wäre es wesentlich, dass sich der DAX im Dunstkreis derer festsetzen kann. Gelingt dies, so könnte der Index einen Richtungswechsel zurück an die SMA20 abbilden. Wird diese Linie angelaufen, so ist denkbar, dass es der Index nicht unbedingt im ersten Anlauf schaffen könnte über diese Linie zu laufen, sondern mehrere Anläufe benötigt. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber dann erst, wenn es die Bullen geschafft haben, den DAX per Tageschluss über der SMA20 zu etablieren und nachfolgend von dieser Linie zu lösen.

Setzen sich auf der anderen Seite die Bären durch, so würde dies bedeuten, dass sich der DAX per Tagesschluss nicht über, bzw. im Dunstkreis der SMA50 halten kann. Geht der Kontakt im Zuge von Schwäche zu dieser Durchschnittslinie verloren, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Abgaben weiter in Richtung der 22.090/75 Punkte, des 23,6 % Retracement und die 21.500/480 Punkte fortsetzen könnten.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): neutral

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass sich der Index in den letzten Handelstagen nach einigen Schwierigkeiten über die SMA50 (aktuell bei 22.944 Punkten) schieben konnte. Er hat es aber nicht geschafft, sich auch verbindlich über dieser Linie zu etablieren. Es ging im weiteren Handelsverlauf am Donnerstag der letzten Handelswoche stramm abwärts. Weder die SMA50 noch die SMA20 (aktuell bei 22.760 Punkten) haben einen Support geboten. Der Index rutschte unter die SMA200 (aktuell bei 22.767 Punkten) und hat es auch zum Wochenschluss nicht vermocht, sich erneut über dieser Linie zu schieben und zu etablieren.

Damit hat sich auch das 4h Chart eingetrübt und kann nur noch als bärisch interpretiert werden. Aktuell scheinen die Bären weiter zu dominieren! Die Bullen müss(t)en versuchen den Index wieder in Richtung der SMA200 / SMA20 zu schieben. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell praktisch zusammen. Sollte die Bewegung gelingen, so gilt es nicht nur über diese beiden Linien zu laufen, sondern sich auch verbindlich darüber festzusetzen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte es nachfolgend an die SMA50 gehen. Gerade diese Durchschnittslinie war in der letzten Handelswoche ein echtes Brett. Vorstellbar somit, dass, sollte es der DAX in den kommenden Handelstagen schaffen, diese Linie zu erreichen, die Bewegung hier beendet sein könnte.

Kann dieser Move nicht abgebildet werden und setzt sich der Index unter der SMA200 fest, so könnte sich die Schwäche in den kommenden Handelstagen weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wurden in der Tagesbetrachtung gewürdigt.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): bärisch

Fazit: Für die Bullen gilt es in den kommenden Handelstagen zu verhindern, dass sich der DAX per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Sollte dies gelingen, so könnte es im Rahmen von Aufwärtsbewegungen wieder an die SMA20 gehen. Die Bären wären wieder im Spiel, wenn es ihnen gelingt, den DAX von der SMA50 nach Süden zu lösen.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 60 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 40 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.474 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.491/93, bei 22.507/09, bei 22.524/26, bei 22.542/44, bei 22.560/62, bei 22.578/80, bei 22.593/95, bei 22.612/14, bei 22.628/30, bei 22.644/46, bei 22.661/63 und dann bei 22.680/82 Punkten gehen. Über der 22.680/82 Punkte-Marke könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele bei 22.696/98, bei 22.711/13, bei 22.728/30, bei 22.747/49, bei 22.764/66 und dann bei 22.780/82 Punkten gehen. Über der 22.780/82 Punkte-Marke könnte der Index unsere nächsten Anlaufziel bei 22.796/98, bei 22.813/15, bei 22.835/37, bei 22.854/56, bei 22.872/74, bei 22.891/93, bei 22.911/13 bzw. bei 22.927/29 Punkten anlaufen.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.474 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.458/56, bei 22.440/38, bei 22.423/21, bei 22.404/02, bei 22.388/86, bei 22.368/66, bei 22.349/47, bei 22.333/31, bei 22.317/15, bei 22.298/96 und dann bei 22.280/78 Punkten zu drücken. Unter der 22.280/78 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.260/58, bei 22.243/41, bei 22.227/25, bei 22.210/08, bei 22.193/91, bei 22.178/76, bei 22.160/58, bei 22.143/41, bei 22.224/22, bei 22.105/03, bei 22.090/88, bei 22.074/72, bei 22.055/53 bzw. bei 22.038/36 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 14 / 2025:

seitwärts / aufwärts*

