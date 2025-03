Der DAX konnte sich nach dem Rücksetzer in der Vorwoche stabilisieren und bis zur Wochenmitte wieder aufwärtslaufen. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben, am Freitag wurden die Verluste des Vortags wieder, zumindest zum Teil, kompensiert. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX am Freitag mit der Lunte der Tageskerze direkt an die SMA20 (aktuell bei 22.247 Punkten) zurückgesetzt hat und sich an dieser Linie wieder erholen konnte. Der Index notiert per Tagesschluss noch über der SMA20, das Tageschart ist damit noch bullisch zu interpretieren, wobei die bärischen Tendenzen vorhanden, aber noch nicht ausgeprägt sind. Die Bullen müssen dafür sorgen, dass der Index sich per Tagesschluss über der SMA20 halten kann.

DAX Rahmenbedingungen:

Deutschland hat gewählt. Der Wahlausgang lässt aber nur eine Koalition zu, was durchaus dazu führen könnte, dass sich die Verhandlungen in die Länge ziehen könnten. Auf der anderen Seite verändern sich die europäischen transatlantischen Beziehungen zu den USA dramatisch. Dieser Spin, der sich in den letzten Wochen bereits angedeutet hat, gewinnt an Dynamik. Denkbar ist, dass dies den internationalen Aktienmärkten in den kommenden Handelstagen durchaus zusetzen könnte, zumal auch eine Erhöhung von Zöllen seitens der USA im Raum stehen. Dies könnte zu einer Gemengelage führen, die einen negativen Einfluss auf das Kursgeschehen haben könnte.

Die Inflation in Deutschland stagniert und liegt nach wie vor über dem Ziel der EZB. Zu Jahresbeginn hat sich der Preisanstieg noch verlangsamt, im Februar stagniert die Preissteigerung. Im Februar sind die Preise ähnlich stark gestiegen wie im Januar. Der Preisanstieg liegt aktuell bei 2,3 Prozent auf Jahressicht. Die EU-weit einheitliche Inflationsrate (HVPI) liegt bei 2,8 Prozent. Übergeordnet hat sich die Inflationsrate in den letzten 12 Monaten kaum verändert; sie liegt hartnäckig über der Marke von 2 Prozent. Die EZB ist in ihrer Zinspolitik in den letzten Monaten deutlich offensiver vorgegangen als die Fed, allerdings auch unter dem Eindruck, dass die Wirtschaft in Europa belebt werden sollte.

DAX Rückblick: (24.02.2025 -28.02.2025)

Der DAX ging am Montagmorgen bei 22.488 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notiert damit 53 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung am Montagmorgen der Vorwoche aber 299 Punkte über dem Wochenschluss am Freitagabend der Vorwoche. Der DAX gab am Montag im Handelsverlauf zunächst moderat nach, konnte sich aber am Dienstag als auch am Mittwoch deutlicher erholen. Das Wochenhoch wurde am Mittwoch bei 22.847 Punkten festgestellt. Den Bullen gelang es aber nicht, das Level zu halten. Die Notierungen gaben sukzessive nach. Der DAX konnte seine Schwäche erst im Rahmen des Frühhandels zu Freitag beenden. Am Freitagmorgen stellte sich eine breite Erholung ein, die übergeordnet bis zum Nachmittag angehalten hat. Die Rücksetzer, die sich am späten Freitagnachmittag eingestellt haben, wurde zum Handelsschluss hin zum großen Teil wieder zurückgekauft. Der DAX ging bei 22.561 Punkten aus dem Wochenhandel.

Das Wochenhoch wurde unter der Marke der Vorwoche formatiert, das Wochentief hingegen darüber und über der Marke von 22.000 Punkten. Der Wochenverlust der Vorwoche wurde in der abgelaufenen Handelswoche praktisch egalisiert - prozentual ergab das ein Plus von rund 1,1% auf Wochensicht. Damit hat der DAX in diesem Jahr nur zwei Wochen mit Wochenverlusten abgebildet. Die Range war kleiner als in der Woche zuvor.

Wir hatten auf der Oberseite mit dem Überschreiten der 22.622/24 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser maximales Ablaufziel auf der Oberseite bei 22.639/41 Punkten anlaufen könnten. Diese Bewegung hat sich eingestellt, unser maximales Anlaufziel wurde erreicht und überschritten. Das Setup hat damit nicht gegriffen. Unsere Anlaufziele auf der Unterseite wurden nicht angelaufen.

DAX - Wie könnte es weitergehen:

DAX Widerstände 22.596 22.675/95 22.722/55/99 22.852 22.978

DAX Unterstützungen 22.528/40/10 22.496/13 22.360/46 22.297/47 22.161 22.097/38 21.976

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marke 22.696 und 21.996

Tagesschlussmarken 23.266 und 21.582

Break1 Bull (Wo-Schluss) (13.167)

Break2 Bull (Mo-Schluss) (12.866)

Boxbereich 23.421 bis 14.346

Zyklische Bewegungen 2020 – 2033

Range 25.633 bis 7.976

DAX Chartcheck - Betrachtung im Daily / 4h Chart:

DAILY

Der DAX konnte sich nach dem Rücksetzer in der Vorwoche stabilisieren und bis zur Wochenmitte wieder aufwärtslaufen. Teile der Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben, am Freitag wurden die Verluste des Vortags wieder, zumindest zum Teil, kompensiert. Im Tageschart ist erkennbar, dass der DAX am Freitag mit der Lunte der Tageskerze direkt an die SMA20 (aktuell bei 22.247 Punkten) zurückgesetzt hat und sich an dieser Linie wieder erholen konnte. Im letzten Update hatten wir erwartet, dass sich Rücksetzer noch bis in den Bereich der SMA20 einstellen könnten, was sich auch realisiert hat. Damit hat der Ausblick im Setup der letzten Handelswoche gut gepasst.

Der Index notiert per Tagesschluss noch über der SMA20, das Tageschart ist damit noch bullisch zu interpretieren, wobei die bärischen Tendenzen vorhanden, aber noch nicht ausgeprägt sind. Wir meinen, dass diese Tendenzen sich noch etwas auspendeln könnten, es aber bald wieder eher Aufwärts gehen sollte.

Die Bullen müssen dafür sorgen, dass der Index sich per Tagesschluss über der SMA20 halten kann. Des Weiteren ist die Aufgabe der Bullen dafür zu sorgen, dass sich der DAX rasch von der SMA20 nach Norden schieben kann. Können diese Forderungen in den kommenden Handelstagen umgesetzt werden, so könnte es wieder an das Allzeithoch und nachfolgend auch an und über die 23.000 Punkte gehen.

Schwäche könnte sich erneut bis in den Bereich der SMA20 ausdehnen. Geht es per Tagesschluss unter diese Durchschnittslinie, so würde dies nicht zu einer sofortigen Eintrübung des Tagescharts sprechen. Wesentlich ist, dass sich der Index im Dunstkreis dieser Linie stabilisieren und nachfolgend erholen kann. Erste Zweifel an einer bullischen Interpretation des Charts würde sich dann einstellen, wenn der Kontakt zur SMA20 verloren geht. Geht es per Tagesschluss auch unter das 23,6 % Retracement, so würde das Tageschart auf "neutral" springen, verbunden mit einer Erhöhung der Wahrscheinlichkeit, dass sich die Abgaben weiter ausdehnen könnten. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite könnten das 38,2 % Retracement (21.383 Punkte) und nachfolgend die SMA50 (aktuell bei 21.268 Punkten) sein.

Einordnung übergeordnetes Chartbild, Prognose (Tageschart): bullisch

Betrachtung im 4h Chart:

Im 4h Chart ist erkennbar, dass der letzte Rücksetzer des DAX unter die SMA50 (aktuell bei 22.496 Punkten) ging. Der erste Versuch zurück über diese Linie zu laufen, scheiterte aber. Es ging einige Zeit an der SMA20 (aktuell bei 22.540 Punkten) entlang, ohne dass der DAX es vermocht hat, sich über diese Linie zu schieben. Dies gelang am Dienstag der letzten Handelswoche. Die SMA20 konnte genommen werden; es ging direkt an und über die SMA50, über der sich der DAX zur Wochenmitte zunächst hat auch festsetzen können. Beiden Durchschnittslinien wurde im Zuge der Schwäche in der zweiten Wochenhälfte der letzten Handelswoche wieder aufgegeben. Der DAX hat es aber am Freitag im späten Handel geschafft, sich wieder in den Dunstkreis der SMA50 / SMA20 zu schieben.

Der Index hat jetzt das Problem, dass er, idealerweise direkt zu Wochenbeginn, über beide Linien laufen muss und sich nach Möglichkeit direkt von der SMA20 nach Norden löst. Im Chart ist erkennbar, dass die letzten Versuche über diese Linie zu kommen, kraftraubend waren. Es bleibt somit abzuwarten, ob der DAX diese Kursmuster abbilden und sich über der SMA20 etablieren und vor allem nachfolgend rasch aufwärtslaufen kann.

Setzt der DAX wieder unter die SMA50 zurück, so wären die Bären wieder im Vorteil. Sie könnten weiter Druck ausüben und den DAX sukzessive abwärts an die Anlaufziele drücken, die in der Tagesbetrachtung Erwähnung gefunden haben.

Einordnung kurzfristiges Chartbild, Prognose (4h): neutral / bullisch

Fazit: das Tageschart kann aktuell als bullisch interpretiert werden. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, solange könnte es zu immer neuen Hochs gehen. Eintrüben würde sich das Tageschart dann, wenn der DAX sich per Tageschluss unter der SMA20 festsetzt.

Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis unseres Setups: 35 %

Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis unseres Setups: 65 %

Einschätzung für die neue DAX Handelswoche:

Long Setup: die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 22.561 Punkte-Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.582/84, bei 22.601/03, bei 22.622/24, bei 22.639/41, bei 22.657/59, bei 22.680/82, bei 22.697/99, bei 22.715/17, bei 22.732/34, bei 22.751/53, bei 22.770/72 und dann bei 22.786/88 Punkten gehen. Über der 22.786/88 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.804/06, bei 22.821/23, bei 22.836/38, bei 22.854/56, bei 22.567/69, bei 22.883/85, bei 22.901/03, bei 22.917/19, bei 22.935/37, bei 22.951/53 bei 22.969/71, bei 22.986/88, bei 23.002/04, bei 23.016/18, bei 23.031/33 bzw. bei 23.049/51 Punkten zu finden.

Short-Setup: kann sich der DAX nicht über der 22.561 Punkte-Marke halten, so hätten die Bären die Möglichkeit den DAX an unsere nächsten Anlaufziele bei 22.547/45, bei 22.529/27, bei 22.514/13, bei 22.498/96, bei 22.481/79, bei 22.465/63, bei 22.448/46, bei 22.432/30, bei 22.413/11, bei 22.395/93, bei 22.380/78, bei 22.365/63, bei 22.348/46, bei 22.328/26 und dann bei 22.309/07 Punkten zu drücken. Unter der 22.309/07 Punkte-Marke wären unsere nächsten Anlaufziele bei 22.287/86, bei 22.269/67, bei 22.248/46, bei 22.229/27, bei 22.213/11, bei 22.189/87, bei 22.168/66, bei 22.148/46, bei 22.130/28, bei 22.115/13, bei 22.099/97, bei 22.083/81, bei 22.065/63, bei 22.049/47, bei 22.033/31 bzw. bei 22.017/15 Punkten zu finden.

Übergeordnet erwartete DAX Tendenz in der KW 10 / 2025:

seitwärts / abwärts*

