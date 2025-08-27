DAX Aktuell – Schwächephase an Europas Börsen Die europäischen Indizes setzen den gestrigen Abverkauf fort. DAX Aktuell (DE40) verliert 0,4 %, während der italienische ITA40 um 0,6 % fällt. Auch der EU50 (-0,15 %) und der britische UK100 (-0,25 %) eröffnen schwächer. Belastend wirken vor allem die Unsicherheiten rund um die französische Politik und das Budget. Ein mögliches Misstrauensvotum gegen die französische Regierung könnte die Verabschiedung des Haushalts erheblich verzögern – ein Risiko für die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas. Der US-Dollar holt gegenüber dem Euro auf, nachdem Donald Trump Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen hat. EURUSD fällt um 0,5 %. Anleger warten gespannt auf die Quartalszahlen von NVIDIA, die neue Impulse für den Markt liefern könnten. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Deutsche Konjunktur – gemischte Signale Laut dem aktuellen IFO-Bericht hat sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert. Allerdings zeigt das GfK-Konsumklima ein anderes Bild: GfK veröffentlicht: -23,6 (erwartet: -21,7; vorher: -21,7). Verbraucher bleiben also pessimistisch, was sich negativ auf den Einzelhandel auswirkt. Der deutsche Handelsverband fordert staatliche Unterstützung, da Sorgen um Arbeitsmarkt und Konsum steigen. Internationale Entwicklungen – Großbritannien im Fokus In Großbritannien verschärft sich die Krise im Einzelhandel: Associated British Foods verliert 5 %.

Wickes und Kingfisher wurden von Analysten abgestuft. Der CBI-Bericht meldet überraschend starke Rückgänge im Einzelhandel: CBI veröffentlicht: -32 (erwartet: -28; vorher: -34). Verbraucher sparen angesichts steigender Kosten, Inflation und trüber Jobperspektiven. DAX / DE40 Prognose im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. DAX Prognose – Technische Analyse DAX Prognose: Der deutsche Leitindex (DE40) ist aus einer mittelfristigen aufsteigenden Dreiecksformation nach unten ausgebrochen. Der Bruch signalisiert nachlassende Kaufkraft. Der Kurs testet aktuell die EMA50-Linie. Nächste Unterstützung: weniger steile Aufwärtstrendlinie + EMA100.

Bricht auch diese Zone, droht eine mittelfristige bis langfristige Trendwende.

Kursziel: EMA200 sowie Juni-Tief bei 23.000 Punkten. Damit bleibt die DAX Prognose kurzfristig negativ – eine Stabilisierung ist erst oberhalb der lokalen Hochs zu erwarten. Unternehmens-News JD Sports (JD.UK): Umsatzrückgang um 3 %, Aktie dennoch +2,5 %.

Rio Tinto (RIO.UK): Umstrukturierung in Rohstoff-Sparten; Aktie +0,5 %.

Hochschild Mining (HoC.UK): Senkt Jahresausblick, Aktie -16 %.

Rheinmetall (RHM.DE): Gespräche mit Lockheed Martin über gemeinsame Raketenproduktion; Aktie +0,2 %. ✅ Fazit:

Der DAX Aktuell zeigt Schwäche, die DAX Prognose bleibt kurzfristig negativ. Politische Unsicherheiten in Frankreich, schwaches deutsches Konsumklima und Probleme im britischen Einzelhandel drücken zusätzlich auf die Stimmung. Anleger sollten die Unterstützungszonen im Chart genau beobachten. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! *BESTER CFD Broker Deutschlands 2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB

2023, 2024 & 2025 laut brokerwahl.de ist XTB Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.