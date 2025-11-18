US Börsenstart: Tech schwach, Nvidia im Fokus, gemischte Makrodaten

Das Wichtigste in Kürze US-Futures fallen

Makrodaten gemischt

Unternehmensmeldungen bewegen stark

Die US-Börsen stehen heute erneut unter Druck. Fallende Futures, anhaltender Verkaufsdruck im Kryptomarkt und zunehmende Zweifel an der Nachhaltigkeit der jüngsten Tech-Rally prägen das Marktgeschehen. Vor allem die bevorstehenden Nvidia-Zahlen sorgen für Nervosität. Gleichzeitig liefern neue US-Konjunkturdaten ein gemischtes Bild, während mehrere Unternehmen mit starken Kursbewegungen auffallen. ⭐ Key Takeaways 📉 US-Futures fallen: Risikoaversion durch Kryptoselloff und Nervosität vor Nvidia-Ergebnissen.

📊 Makrodaten gemischt: US-Arbeitsmarkt zeigt Stabilität, aber Durables Goods schwächer als erwartet.

🏭 Unternehmensmeldungen bewegen stark: Große Deals, schwache Earnings und Kapitalerhöhungen prägen das Bild. 📉 US-Börse aktuell: Futures im Minus – Sorge um Tech-Rally nimmt zu 📉 Kryptoselloff verstärkt Risikoaversion Seit mehreren Tagen beobachten die Märkte einen scharfen Abverkauf im Kryptomarkt. Diese Entwicklung spiegelt eine zunehmende Risikoaversion wider und belastet auch US-Aktienfutures, die heute erneut zurückgehen. 🤖 Nvidia im Fokus – Tech-Werte schwach Anleger richten ihren Blick zunehmend auf den morgigen Nvidia-(NVDA.US) Bericht, der nach US-Handelsschluss veröffentlicht wird. Nvidia: –2 %

Positive Analystenkommentare von Evercore ISI konnten den Kursrückgang nicht verhindern.

AMD und Micron verlieren ebenfalls deutlich, nachdem sie in den letzten Tagen trotz schwacher Marktstimmung stark gelaufen waren. Auch PDD Holdings (Temu-Mutter) rutscht nach enttäuschenden Ergebnissen spürbar ab. 📊 US-Makrodaten: Arbeitsmarkt stabil – Durables Goods leicht schwächer 🧾 Arbeitsmarkt Erstanträge : 232.000 (nahezu unverändert, weiterhin oberhalb der letzten Monatsdurchschnitte)

Fortgesetzte Anträge: 1,957 Mio. (höchster Bereich seit 2021) Wegen des jüngsten Government Shutdowns wurden Daten zuletzt verzögert veröffentlicht, weshalb die heutigen Werte kaum Marktreaktionen auslösten. ➡️ Wichtig: Arbeitsmarktbericht am Donnerstag und Reallöhne am Freitag werden entscheidend. 🏭 US-Durable Goods & Factory Orders Core Durable Goods MoM (revidiert) : 0,3 % (erwartet 0,4 %)

Durable Goods YoY: 2,9 % (erwartungsgemäß)

Factory Orders: +1,4 % (über Vorperiode –1,3 %) Der USD-Index verliert leicht, da die Daten auf etwas geringere Stärke der US-Industrie hindeuten. 🏢 Unternehmensnews – Starke Marktreaktionen 🧪 Axalta & Akzo Nobel: Milliardenfusion geplant Axalta (AXTA.US) steigt nach der Ankündigung einer Fusion mit Akzo Nobel: Gesamtwert: 25 Mrd. USD

Anteil: Akzo 55 %, Axalta 45 %

Jahresumsatz geplant: 17 Mrd. USD

Synergien: 600 Mio. USD , davon 90 % innerhalb 3 Jahre

Doppel-Hauptsitz in Amsterdam und Philadelphia Die fusionierte Firma soll langfristig an der NYSE unter neuem Namen gelistet werden. 💼 Blue Owl Capital unter Druck Blue Owl Capital (OWL.US) fällt um rund 5 %: Grund: Aussetzung von Rücknahmen im privaten BDC-Fonds (1,8 Mrd. USD)

Fusion mit dem größeren öffentlichen OBDC (17,6 Mrd. USD) geplant

Private-Fonds-Investoren drohen Verluste bis zu 20 % Das Unternehmen sieht dennoch einen effizienteren Plattformaufbau und stärkere künftige Erträge. 💊 LifeMD enttäuscht mit Q3-Zahlen LifeMD (LFMD.US) stürzt um über 10 % ab: Umsätze verfehlen Erwartungen trotz 13 % Wachstum

Neue Jahresprognose: 192–193 Mio. USD statt zuvor 250–255 Mio. USD

Stark steigende EBITDA-Guidance: +254 % YoY 🧬 CEVA mit zweistelligem Minus nach Kapitalmaßnahme CEVA (CEVA.US) verliert über 10 %, erholt sich jedoch teilweise: Grund: öffentliche Aktienausgabe von 3 Mio. Shares

30-Tage Option auf weitere 450.000 Shares

Mittel dienen M&A, Technologieinvestitionen und Share Buybacks 🧩 Fazit: US-Börse im Risk-Off-Modus – Fokus auf Nvidia & Makrodaten Die US-Börsen bleiben im angespannten Modus: Kryptomarkt sorgt für massive Risikoaversion

Tech-Sektor schwächelt vor Nvidia-Zahlen

Makrodaten bleiben stabil, aber ohne starke Impulse

