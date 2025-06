DAX: Europa gibt angesichts G7-Spannungen leicht nach

Die Stimmung in Europa ist düster, da die Anleger die trüben Aussichten für einen Waffenstillstand im Nahen Osten und die zunehmenden Spannungen zwischen den Staats- und Regierungschefs der G7 abwägen. Die Indizes notieren in allen vier Ecken des Kontinents im Minus (DAX: -0,87 %, CAC40: -0,9 %, FTSE 100: -0,36 %, FTSE MIB: -1,26 %). Auf dem G7-Gipfel eskalierten die Spannungen, als der ehemalige US-Präsident Trump den französischen Präsidenten Macron wegen der Waffenstillstandsgespräche im Israel-Iran-Konflikt kritisierte und ihn als „Publicity-Sucher“ bezeichnete, nachdem Macron angedeutet hatte, dass die USA auf einen Waffenstillstand drängen würden. Trumps vorzeitige Abreise und die gegensätzlichen Standpunkte unterstreichen die wachsenden Differenzen zwischen den beiden Staatschefs, wobei Macron für Diplomatie eintritt, während Trump unter Druck steht, militärische Maßnahmen gegen die iranischen Atomanlagen zu unterstützen. Diese Meinungsverschiedenheiten verschärfen die bestehenden Spannungen in Fragen wie der Ukraine und Russland und offenbaren Risse in der transatlantischen Allianz. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen DAX-notierte Unternehmen heute. Quelle: xStation5 Unter den Sektoren des Eurostoxx 600 trotzt nur der Energiesektor dem Abwärtstrend. Quelle: Bloomberg Finance LP DAX / DE40 im Tageschar Die DAX-Index-Futures sind seit ihrem Allzeithoch von 24.499,7 gefallen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Bären noch keine wichtige Unterstützungsmarke durchbrechen konnten, die auch mit den durch Fibonacci-Retracements angegebenen Niveaus übereinstimmt. Wie aus dem Chart ersichtlich ist, hat der Kurs zweimal die Marke von 23.339,6 getestet, konnte diese jedoch nicht durchbrechen. Aufgrund der bevorstehenden Wirtschaftsdaten aus den USA könnte diese Woche erhebliche Volatilität für den Index bringen. Quelle: xStation5 von XTB Unternehmensnachrichten: DTE.DE: Die Aktien der Deutschen Telekom fielen um bis zu 2,5 %, nachdem SoftBank 21,5 Millionen T-Mobile US-Aktien mit einem Abschlag von 3 % verkauft und damit 4,8 Milliarden US-Dollar eingenommen hatte. T-Mobile gehört zu 59 % der Deutschen Telekom, die damit der größte Anteilseigner ist.

