DAX: Europäische Aktien erholen sich von frühen Kursverlusten (16.07.2025)

Die europäischen Märkte waren recht volatil, wobei zunächst eine Panik aufgrund der schwachen Ergebnisse des niederländischen Chipherstellers ASML einsetzte, gefolgt von einer stetigen Erholung. Die meisten wichtigen Indizes notieren derzeit im Plus (DAX: +0,37 %, FTSE 100: +0,28 %, FTSE MIB: +0,24 %, IBX35: +0,58 %, SMI: +0,4 %), mit Ausnahme des französischen CAC40, der nach der Vorlage des Sparhaushalts für 2026 unverändert notiert. Telekommunikations- und Finanzwerte sind die besten Performer des heutigen Handelstages und gleichen die allgemeine Schwäche der Technologiewerte aus (mit der großen Ausnahme des deutschen Giganten SAP, der derzeit um 1,1 % zulegt). Gesundheits- und Energiewerte bauen ihre Gewinne aus. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen In der Politik gibt es neue Fortschritte bei der deutschen Fiskalausweitung. Deutschland hat sich mit der Europäischen Kommission auf einen mehrjährigen Finanzplan geeinigt, der bis 2029 höhere Investitionen ermöglicht, während anschließend strengere Ausgabenziele gelten sollen. Unter Ausnutzung der Flexibilität der überarbeiteten EU-Finanzregeln wird Deutschland kurzfristig die Ausgaben für Infrastruktur, Sicherheit und Verteidigung erhöhen und anschließend das Ausgabenwachstum verlangsamen. Der Plan sieht ein Gleichgewicht zwischen Investitionen, Strukturreformen und Haushaltskonsolidierung vor und zielt auf nachhaltige öffentliche Finanzen und Wirtschaftswachstum ab. Die Zustimmung des Kabinetts wird in Kürze erwartet. Volatilität in den Sektoren des Euro Stoxx 600. Quelle: Bloomberg Finance LP Die heutige Performance der DAX-Unternehmen. Quelle: xStation5 DAX / DE40 im 4 Stunden Chart Die DAX-Futures haben ihre frühen Verluste vollständig wettgemacht und notieren derzeit 0,45 % über dem gestrigen Schlusskurs. Nach Erreichen des 78,6 %-Fibonacci-Retracement-Niveaus griffen Käufer knapp unterhalb des exponentiellen gleitenden Durchschnitts über 100 Perioden (EMA100, dunkelviolett) ein. Der Kontrakt nähert sich nun einem wichtigen Widerstand nahe dem gleitenden 30-Perioden-Durchschnitt (EMA30, hellviolett). Ein Durchbruch über die kürzlich getestete Spanne von 24.330 bis 24.380 könnte eine Rallye in Richtung Rekordhöhen auslösen. Andernfalls könnte sich der Kurs innerhalb der aktuellen Spanne konsolidieren, die durch diese EMAs definiert ist. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten: Die Aktien von ASML fielen um über 8,2 % und steuerten damit auf den stärksten Rückgang seit April zu, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die Erwartungen übertrafen. Auslöser für den Ausverkauf war die Warnung des Managements, dass das Wachstum für 2026 aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit, insbesondere der Auswirkungen der US-Zölle auf die Kundenstimmung, nicht mehr gesichert sei. CEO Christophe Fouquet merkte an, dass die Nachfrage im Bereich KI zwar weiterhin stark sei, das Unternehmen jedoch das Wachstum für 2026 „nicht bestätigen” könne. Diese Kehrtwende steht im Gegensatz zu den optimistischeren Äußerungen im April und überschattet die soliden Prognosen für 2025. Trotz guter Auftragseingänge und Margen erschüttert dies das Vertrauen der Anleger.

fielen um über 8,2 % und steuerten damit auf den stärksten Rückgang seit April zu, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals die Erwartungen übertrafen. Auslöser für den Ausverkauf war die Warnung des Managements, dass das Wachstum für 2026 aufgrund der makroökonomischen Unsicherheit, insbesondere der Auswirkungen der US-Zölle auf die Kundenstimmung, nicht mehr gesichert sei. CEO Christophe Fouquet merkte an, dass die Nachfrage im Bereich KI zwar weiterhin stark sei, das Unternehmen jedoch das Wachstum für 2026 „nicht bestätigen” könne. Diese Kehrtwende steht im Gegensatz zu den optimistischeren Äußerungen im April und überschattet die soliden Prognosen für 2025. Trotz guter Auftragseingänge und Margen erschüttert dies das Vertrauen der Anleger. Bakkafrost -Aktien brachen um bis zu 15 % ein, so stark wie seit Mitte 2023 nicht mehr, nachdem das Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal gemeldet hatte. Das vorläufige operative EBIT lag mit 65 Mio. DKK weit unter den Konsensschätzungen von 251 Mio. DKK. DNB Carnegie warnt vor „erheblichen EPS-Kürzungen” für 2025 und einem erschütterten Vertrauen für 2026–27. Einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Todesfällen im schottischen Geschäft trugen dazu bei, aber auch ohne diese lagen die Ergebnisse um fast 40 % unter den Prognosen. Die vollständigen Ergebnisse werden am 26. August veröffentlicht.

-Aktien brachen um bis zu 15 % ein, so stark wie seit Mitte 2023 nicht mehr, nachdem das Unternehmen einen deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal gemeldet hatte. Das vorläufige operative EBIT lag mit 65 Mio. DKK weit unter den Konsensschätzungen von 251 Mio. DKK. DNB Carnegie warnt vor „erheblichen EPS-Kürzungen” für 2025 und einem erschütterten Vertrauen für 2026–27. Einmalige Aufwendungen im Zusammenhang mit krankheitsbedingten Todesfällen im schottischen Geschäft trugen dazu bei, aber auch ohne diese lagen die Ergebnisse um fast 40 % unter den Prognosen. Die vollständigen Ergebnisse werden am 26. August veröffentlicht. Die Aktien von Fuchs brachen um 13,25 % ein, was den stärksten Rückgang seit 2011 darstellt, nachdem das EBIT im 2. Quartal hinter den Prognosen zurückblieb und das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr senkte. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz von 3,53 Mrd. € und einem EBIT von 434 Mio. € – beides unter den Konsensschätzungen. Die schwächere Industrieproduktion, die von den USA ausgehenden Zollsorgen und die geopolitischen Spannungen beeinträchtigten die Nachfrage. Analysten erwarten weitere Selbsthilfemaßnahmen. Trotz der Enttäuschung bleibt Jefferies langfristig positiv und verweist auf die FUCHS100-Strategie und den geringen Investitionsbedarf. Die Zwischenergebnisse werden noch in diesem Monat veröffentlicht.

brachen um 13,25 % ein, was den stärksten Rückgang seit 2011 darstellt, nachdem das EBIT im 2. Quartal hinter den Prognosen zurückblieb und das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr senkte. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einem Umsatz von 3,53 Mrd. € und einem EBIT von 434 Mio. € – beides unter den Konsensschätzungen. Die schwächere Industrieproduktion, die von den USA ausgehenden Zollsorgen und die geopolitischen Spannungen beeinträchtigten die Nachfrage. Analysten erwarten weitere Selbsthilfemaßnahmen. Trotz der Enttäuschung bleibt Jefferies langfristig positiv und verweist auf die FUCHS100-Strategie und den geringen Investitionsbedarf. Die Zwischenergebnisse werden noch in diesem Monat veröffentlicht. Renault brach um bis zu 18 % ein, nachdem das Unternehmen seine Margen- und Cashflow-Prognosen für 2025 gesenkt und CFO Duncan Minto nach dem Ausscheiden von Luca de Meo zum interimistischen CEO ernannt hatte. Eine schwächere Nachfrage, zunehmender Wettbewerb aus China und stockende Fortschritte bei Elektrofahrzeugen trüben die Erholung, verunsichern die Anleger und ziehen andere Automobilhersteller mit nach unten.

brach um bis zu 18 % ein, nachdem das Unternehmen seine Margen- und Cashflow-Prognosen für 2025 gesenkt und CFO Duncan Minto nach dem Ausscheiden von Luca de Meo zum interimistischen CEO ernannt hatte. Eine schwächere Nachfrage, zunehmender Wettbewerb aus China und stockende Fortschritte bei Elektrofahrzeugen trüben die Erholung, verunsichern die Anleger und ziehen andere Automobilhersteller mit nach unten. Sanofi erhielt von der FDA den Fast-Track-Status für SAR446597, eine einmalige Gentherapie gegen geografische Atrophie, eine fortgeschrittene Form der trockenen altersbedingten Makuladegeneration, die zu dauerhaftem Verlust der Sehkraft führen kann. Die Aktien legten um 0,8 % zu.

erhielt von der FDA den Fast-Track-Status für SAR446597, eine einmalige Gentherapie gegen geografische Atrophie, eine fortgeschrittene Form der trockenen altersbedingten Makuladegeneration, die zu dauerhaftem Verlust der Sehkraft führen kann. Die Aktien legten um 0,8 % zu. Stellantis plant laut Michelin und Forvia, die Investitionen in das Wasserstoff-Joint-Venture Symbio bis 2026 einzustellen. Dieser Schritt bedroht die Zukunft von Symbio, da Stellantis ~80 % seines Geschäfts ausmacht. Die Kosten für Wasserstoff, Infrastrukturdefizite und die Dynamik der Elektrofahrzeuge dürften diese Entscheidung beeinflusst haben. Michelin bezeichnete den Schritt als „plötzlich” und warnte vor erheblichen Risiken für den Betrieb und die Belegschaft. Die Aktie ist um 3,2 % gefallen. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.