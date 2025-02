💡DAX Gewinne nach der Wahl

Welche √Ąnderungen schl√§gt der neue deutsche Bundeskanzler vor‚Ěď Die Bundestagswahlen am Sonntag haben ein klares Ergebnis gebracht: Der neue deutsche Bundeskanzler wird Friedrich Merz sein, und die Wahl selbst wird von der sogenannten Union gewonnen. F√ľr die M√§rkte entspricht dieses Ergebnis den Erwartungen, sodass die Reaktion der M√§rkte kurzfristig eher verhalten ausf√§llt. Langfristig k√∂nnte die Wahl jedoch f√ľr die deutsche Wirtschaft und Europa insgesamt an Bedeutung gewinnen. Wahlergebnisse Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die CDU/CSU-Koalition gewann 28,5 % der Stimmen und wurde damit klar st√§rkste Fraktion, gefolgt von der AfD mit 20,8 % und der SPD, die ein historisch schwaches Ergebnis erzielte. Eine derart gro√üe Zersplitterung des neuen Parlaments k√∂nnte die Verabschiedung der von der CDU/CSU vorgeschlagenen Reformen erschweren. Aktuelle Prognosen zeigen, dass selbst wenn FDP und BSW nicht in den Bundestag einziehen, CDU/CSU, SPD und m√∂glicherweise die Gr√ľnen m√∂glicherweise nicht die Zweidrittelmehrheit (420 Sitze) erreichen, die f√ľr die Best√§tigung wichtiger verfassungsrechtlicher Ernennungen erforderlich ist. Obwohl der Sieg von Merz die M√§rkte erfreut, k√∂nnte sich die Umsetzung seiner politischen Forderungen zum jetzigen Zeitpunkt als sehr schwierig erweisen. Wer wird Deutschlands neuer Bundeskanzler? Friedrich Merz gilt in der Medienwelt als harter Gegner der Migration und als langj√§hriger Rivale der Politik von Angela Merkel. Die Finanzm√§rkte hingegen sind von der beruflichen Laufbahn des Kanzlers sehr angetan. Merz arbeitete als Richter und dann als Anwalt bei der renommierten Kanzlei Mayer Brown LLP, die sich haupts√§chlich auf die Betreuung von Investmentfonds und Gro√üunternehmen konzentriert. Er hatte au√üerdem leitende Positionen bei BlackRock Deutschland und HSBC Trinkaus & Burkhardt inne und war Mitglied der Vorst√§nde von EY Deutschland, Borussia Dortmund und der Deutschen B√∂rse. Eine starke Verbindung zur Wirtschaft l√§sst also hoffen, dass die neue Politik Deutschlands die lokale Wirtschaft unterst√ľtzen wird. Welche √Ąnderungen schl√§gt Friedrich Merz vor? Als Sozialkonservativer und Politiker mit engen Verbindungen zur Wirtschaft setzt sich Merz in erster Linie f√ľr die Senkung der Einkommens- und Unternehmenssteuern ein. Nicht weniger wichtig sind seine viel beachteten Versprechen, die k√ľnstliche Intelligenz weiterzuentwickeln und in Deutschland ein attraktives Zentrum f√ľr innovative Start-ups zu schaffen. Der neue Kanzler will die deutsche Schuldenbremse reformieren, die die Verschuldung der Regierung begrenzt. Dies ist besonders wichtig in einer Zeit, in der das Gespenst eines anhaltenden wirtschaftlichen Abschwungs √ľber der deutschen Wirtschaft schwebt, da die Freigabe neuer Mittel dem Land helfen k√∂nnte, sich von seinen aktuellen wirtschaftlichen Problemen zu erholen. Merz bef√ľrwortet eine deutliche Versch√§rfung der deutschen Migrationspolitik. In diesem Zusammenhang ist es erw√§hnenswert, dass die rechtsextreme AfD-Partei, die Friedrich im Januar in den Bundestag gew√§hlt hat, Friedrichs Politik anerkennt. Dies zeigt, dass die Einwanderungsthematik eine der wichtigsten Forderungen ist, die der neue Kanzler erf√ľllen muss, da die rechtsextreme Partei die zweitst√§rkste Partei in Deutschland ist. Werden sich die Beziehungen Europas zu den USA unter Merz verbessern? Der vielleicht wichtigste Grund f√ľr die Freude der europ√§ischen M√§rkte zu Wochenbeginn ist die Nachricht, dass Donald Trump den Sieg von Merz begr√ľ√üt hat und dass der konservative deutsche Bundeskanzler zu einem f√ľr die Beziehungen Europas zu den USA entscheidenden Zeitpunkt m√∂glicherweise dazu beitragen kann, die Beziehungen zum US-Pr√§sidenten wiederherzustellen. Die Zeit wird zeigen, ob sich die beiden Politiker gut verstehen werden. Der deutsche DAX hat die Gewinne, die wir zu Beginn des deutschen Handelstages gesehen haben, nun fast vollst√§ndig wieder abgegeben. Dies √§ndert jedoch nichts an der Tatsache, dass der Index weiterhin einen dynamischen Aufw√§rtstrend aufweist, bis der DAX / DE40 unter den exponentiellen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt (blaue Kurve im Chart) f√§llt. Der wichtigste Widerstand bleibt nun der historische H√∂chststand bei 22.950 Punkten. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† DER DEUTSCHE LEITINDEX DURCHGEHEND¬† niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr...

niedriger Zielspread von nur 1,2 Punkten in der langen Handelssession von 08 bis 22 Uhr! Viele andere Broker haben einen g√ľnstigen Spread nur von 09 bis 17:30 Uhr... Ohne zus√§tzliche Orderkommission!

Mini CFDs, Handel ab 0,01 Kontrakten

Hier informieren!  

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.