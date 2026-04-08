DAX Gewinner: BASF Aktie mit stärkstem Anstieg - Analyse und Prognose

Das Wichtigste in Kürze BASF Aktie stärkster DAX Gewinner

Chartbild bleibt bullisch

Wichtige Marke bei 52,94 EUR

Am 07.04.2026 zeigten sich im DAX überwiegend schwächere Kurse. Lediglich 9 Aktien schlossen im Plus, während 31 Werte Verluste verbuchten. Unter den DAX Gewinnern ragte besonders die BASF Aktie heraus, die mit einem Kursanstieg von 2,26 Prozent den stärksten Tagesgewinn erzielte. Neben der BASF Aktie konnten auch Hannover Rück mit +1,34 Prozent und Brenntag mit +0,97 Prozent Zugewinne verbuchen. ► BASF WKN: BASF11 | ISIN: DE000BASF111 | Ticker: BAS ⚡ Key Takeaways BASF Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit +2,26 Prozent führt die BASF Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristige Stärke.

Mit +2,26 Prozent führt die BASF Aktie die Liste der DAX Gewinner an und zeigt kurzfristige Stärke. Chartbild bleibt bullisch: Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber hinaus.

Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bestehen Chancen auf weitere Kursanstiege in Richtung 53 EUR und darüber hinaus. Wichtige Marke bei 52,94 EUR: Ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zusätzliche Aufwärtsdynamik auslösen, während ein Rückfall unter die SMA20 das positive Szenario gefährden würde. BASF Aktie als stärkster DAX Gewinner Die BASF Aktie (BAS) gehörte am Dienstag zu den klaren DAX Gewinnern. Mit einem Plus von 2,26 Prozent setzte sich der Titel an die Spitze des Index und bestätigte die zuletzt positive Tendenz. Chartanalyse der BASF Aktie - Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart zeigt sich, dass die BASF Aktie im zweiten Halbjahr 2025 überwiegend seitwärts tendierte. Erst Anfang 2026 kam wieder verstärkt Kaufinteresse auf. Kursanstieg über die 50 EUR-Marke, jedoch ohne nachhaltige Stabilisierung

Rücksetzer im März durch Gewinnmitnahmen

Aktuelle Erholung mit Anstieg über 52 EUR Technisch relevant ist die Entwicklung rund um wichtige gleitende Durchschnitte: SMA20: 48,95 EUR

SMA50: 48,57 EUR

SMA200: 45,04 EUR Die BASF Aktie konnte sich nach einer Korrektur an der SMA200 stabilisieren und anschließend wieder über die kurzfristigen Durchschnitte steigen. Bewertung:

Solange die BASF Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das Chartbild konstruktiv. Mögliche Kursziele: 53,00 EUR (Gap)

60,62 EUR Unterstützungen: SMA20 und SMA50 als kurzfristige Unterstützungszone

SMA200 als zentrale Absicherung nach unten Einschätzung: bullisch YouTube Trading Videos BASF Aktie im 4-Stunden-Chart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Auch im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich die Stärke der BASF Aktie als einer der aktuellen DAX Gewinner: Stabilisierung mehrfach an der SMA200 (47,57 EUR)

Dynamischer Anstieg über SMA50 (49,47 EUR) und SMA20 (51,70 EUR)

Rückeroberung der SMA20 im jüngsten Handel Ein entscheidender Widerstand liegt bei: 52,94 EUR (Doppelhoch) Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Risiken: Rückfall unter die SMA20

mögliche Abwärtsbewegung Richtung 48,85 EUR (Gap) oder SMA50 Einschätzung: bullisch Fazit: BASF Aktie bleibt im Fokus der DAX Gewinner Die BASF Aktie zählt aktuell zu den stärksten DAX Gewinnern und zeigt sowohl im Tages- als auch im kurzfristigen Chart eine positive Struktur. Solange wichtige Unterstützungen halten, bestehen gute Chancen auf weitere Kursanstiege. Besonders ein Ausbruch über die Marke von 52,94 EUR könnte zusätzliche Dynamik bringen. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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