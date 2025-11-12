Bayer Prognose: DAX Gewinner mit starkem Aufwärtstrend – Chartanalyse & Ausblick

- Bayer ist aktuell DAX Gewinner
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
► Bayer: ISIN: DE000BAY0017 | WKN: BAY001 | Ticker: BAYN
✅ Drei Key Takeaways
-
💹 Bayer ist aktuell DAX Gewinner
Mit einem Kursplus von +3,44 % per Xetra-Schluss (11.11.2025) führt Bayer die Gewinnerliste im DAX an und zeigt kurzfristig wieder Stärke nach vorheriger Schwächephase.
-
📈 Technisches Bild hellt sich auf
Der Kurs hat sich über die SMA50 (27,59 EUR) geschoben – ein bullisches Signal. Eine Bestätigung dieses Ausbruchs könnte die Erholung in Richtung Jahreshoch fortsetzen.
-
⚖️ Prognose: vorsichtig optimistisch
Die Bayer Prognose bleibt insgesamt neutral bis leicht aufwärtsgerichtet. Ein Schlusskurs über der SMA200 (27,57 EUR) wäre ein starkes Signal für eine nachhaltige Trendwende.
Per Xetra-Schluss am 11.11.2025 notierten 30 DAX-Aktien im Plus, während 10 Werte Verluste verzeichneten. Bayer führte die Liste der DAX Gewinner an und stieg um +3,44 %, gefolgt von adidas (+2,64 %) und Fresenius (+2,25 %).
DAX 40 Gewinner am Dienstag – Bayer an der Spitze
Die Bayer Aktie (BAYN) legte mit einem Kursplus von 3,44 % den größten Tagesgewinn im DAX hin. Damit steht Bayer im Fokus vieler Anleger und Analysten, die gespannt auf die weitere Bayer Prognose blicken.
Chartanalyse & Bayer Prognose im Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nachdem die Aktie ihr Jahrestief bei 18,60 EUR markierte, konnte sie sich deutlich erholen. Bis Ende Juli setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, bevor eine Seitwärtsphase einsetzte.
Im Tageschart ist zu erkennen, dass sich der Kurs an der SMA20 (27,04 EUR) entlang nach oben schob. Wurde diese nicht gehalten, diente die SMA50 (27,59 EUR) als Unterstützung. Seit August bewegt sich die Aktie zwischen diesen beiden gleitenden Durchschnitten seitwärts.
In den letzten Handelstagen etablierte sich Bayer unterhalb der SMA20 und SMA50. Ende Oktober gelang es trotz mehrerer Versuche nicht, die SMA20 zu überschreiten – die Kurse bröckelten ab. Erst gestern folgte ein deutlicher Anstieg mit einer grünen Tageskerze, die über die SMA50 führte.
Bestätigt sich der gestrige Tagesschluss, könnte sich die Bayer Aktie weiter über die SMA50 schieben und das Chartbild bullisch aufhellen. Ein bestätigter Schlusskurs über dieser Linie würde die Chance auf eine Fortsetzung der Erholung Richtung Jahreshoch erhöhen.
Bleibt die Bestätigung jedoch aus, droht ein Rückfall unter die SMA20, was eine neue Abwärtsbewegung einleiten könnte.
Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: neutral
4-Stunden-Chart: Technische Bayer Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie ebenfalls an der SMA20 (26,45 EUR) und SMA50 (27,01 EUR) seitwärts lief. Nach einem kurzen Ausbruch Anfang Oktober kam es zu Gewinnmitnahmen. Erst am gestrigen Handelstag gelang der Sprung über beide Linien, was den kurzfristigen Trend bullisch erscheinen lässt.
Hält der aktuelle Schwung an, könnte der Kurs auch die SMA200 (27,57 EUR) überwinden. Diese Zone gilt als starker Widerstand. Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch und ein Schlusskurs oberhalb der SMA200, würde sich das Chartbild weiter aufhellen – mit Potenzial Richtung Jahreshoch.
Sollte die Bewegung jedoch abbrechen, bieten SMA50 und SMA20 erste Unterstützungen. Unterhalb der SMA20 würde sich das Bild wieder eintrüben und Gewinnmitnahmen könnten folgen.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: neutral
Bayer Prognose: Technische Tagesbewertung
-
Tagesprognose: aufwärts
-
Widerstände: 27,57 / 27,59 / 27,76 / 27,83 / 27,95 / 28,99 / 29,87
-
Unterstützungen: 27,07 / 27,04 / 27,01 / 26,53 / 26,45 / 26,41 / 25,39 / 24,26 / 22,08 / 20,87 (GAP) / 18,05
Fazit: Bayer bleibt der DAX Gewinner mit Chancen auf Fortsetzung
Die Bayer Aktie ist derzeit klarer DAX Gewinner und zeigt Anzeichen einer technischen Erholung. Kurzfristig bleibt die Bayer Prognose positiv, sofern die Marke von 27,50 EUR verteidigt und bestätigt wird. Anleger sollten die Bewegungen um SMA50 und SMA200 im Auge behalten – ein nachhaltiger Ausbruch könnte weiteres Kurspotenzial freisetzen.
