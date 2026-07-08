DAX Gewinner: Beiersdorf Aktie mit stärkstem Tagesplus - Chartanalyse & Prognose

Der deutsche Leitindex zeigte sich am Dienstag freundlich. Per Xetra-Schluss (07.07.2026) beendeten 22 DAX-Werte den Handel im Plus, während 18 Aktien Verluste verbuchten. An der Spitze der Gewinnerliste stand die Beiersdorf Aktie, die um 3,62% zulegte. Dahinter folgten Fresenius Medical Care mit 2,95% sowie SAP mit 2,46%.

Die Beiersdorf Aktie rückt damit als DAX Gewinner des Tages in den Fokus der Anleger. Aus charttechnischer Sicht verbessert sich das kurzfristige Bild weiter, nachdem sich die Aktie zuletzt deutlich von ihren Jahrestiefs lösen konnte.

► Beiersdorf ISIN: DE0005200000 | WKN: 520000 | Ticker: BEI

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Beiersdorf Aktie war mit einem Plus von 3,62% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit einem Plus von der stärkste des Handelstags. Die Rückeroberung der SMA20 und SMA50 verbessert das kurzfristige Chartbild deutlich.

Die SMA200 bei 85,79 EUR bleibt der entscheidende Widerstand für eine Fortsetzung der Erholung.

DAX Gewinner: Beiersdorf Aktie überzeugt mit technischer Erholung

Die Beiersdorf Aktie war mit einem Tagesplus von 3,62% der stärkste Wert im DAX.

Chartcheck - Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nachdem die Aktie im Jahr 2025 ihr Hoch bei 137,70 EUR markiert hatte, setzte eine anhaltende Abwärtsbewegung ein. Zwischenzeitliche Erholungen wurden regelmäßig für Gewinnmitnahmen genutzt, sodass sich kein nachhaltiger Aufwärtstrend etablieren konnte. Ende September 2025 bildete sich schließlich ein Boden, bevor die Aktie bis Dezember seitwärts konsolidierte. Mit zunehmendem Kaufinteresse Mitte Dezember folgte eine kräftige Erholung. Diese wurde jedoch durch ein Gap nach unten im März abrupt beendet. In der Folge wurden große Teile der zuvor erzielten Kursgewinne wieder abgegeben. Auch die Erholung im April blieb nur von kurzer Dauer. Anfang Juni markierte die Beiersdorf Aktie schließlich den tiefsten Stand seit 2015. Seit einigen Wochen hat sich das Chartbild jedoch deutlich verbessert. Die Aktie konnte sowohl die SMA20 (aktuell 73,44 EUR) als auch die SMA50 (71,77 EUR) zurückerobern und sich inzwischen oberhalb dieser Durchschnittslinien etablieren. Nach drei schwächeren Handelstagen sorgte die gestrige grüne Tageskerze für ein positives Signal.

Kann der Schlusskurs im heutigen Handel bestätigt werden, steigen die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung der SMA200 (85,79 EUR). Dort dürfte sich entscheiden, ob sich der mittelfristige Aufwärtstrend weiter festigen kann. Ein dynamischer Ausbruch über diese Marke würde das Chartbild deutlich aufhellen. Läuft die Aktie die SMA200 dagegen ohne ausreichendes Momentum an, wäre zunächst ein Rücksetzer denkbar - ähnlich wie beim gescheiterten Anlauf im Februar. Sollte sich dagegen heute eine rote Tageskerze bilden, könnte sich die Konsolidierung zunächst bis zur SMA20 oder sogar zur SMA50 ausdehnen. Solange die Aktie jedoch oberhalb der SMA20 stabil bleibt, wäre die laufende Erholung aus technischer Sicht nicht gefährdet.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Betrachtung im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 08.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im 4-Stunden-Chart hatte die Beiersdorf Aktie Anfang März sämtliche wichtigen Durchschnittslinien unterschritten. Im Mai gelang anschließend die Rückkehr über die SMA20 (76,35 EUR) sowie die SMA50 (73,93 EUR), ehe sich die Aktie mehrere Wochen seitwärts bewegte. Im Rahmen der jüngsten Erholung gelang schließlich auch der Ausbruch über die SMA200 (72,70 EUR). Nach einem kurzen Rücksetzer konnte sich die Aktie nachhaltig darüber etablieren und sich anschließend weiter nach oben lösen. Der jüngste Rücksetzer wurde erfolgreich an der SMA20 aufgefangen. Kann sich die Beiersdorf Aktie nun oberhalb dieser Linie behaupten und weiter nach oben absetzen, rückt der Bereich um 85 EUR als nächstes technisches Ziel in den Fokus. Fällt die Aktie dagegen wieder unter die SMA20 zurück, könnten zunächst die SMA50 und anschließend die SMA200 wichtige Unterstützungen darstellen. Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA200 würde das kurzfristig positive Chartbild jedoch wieder eintrüben.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch

Tagesprognose für die Beiersdorf Aktie

Unsere Einschätzung für den heutigen Handel: Aufwärts

Wichtige Widerstände

84,98 EUR

85,79 EUR (SMA200)

87,07 EUR

93,78 EUR

103,06 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

77,18 EUR

76,58 EUR

76,35 EUR (SMA20 4h)

73,93 EUR (SMA50 4h)

73,44 EUR (SMA20 Daily)

72,92 EUR

72,70 EUR (SMA200 4h)

71,44 EUR

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FAQ zur Beiersdorf Aktie

Warum war die Beiersdorf Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Beiersdorf Aktie legte im Xetra-Handel um 3,62% zu und war damit der stärkste Wert im DAX. Technisch profitierte die Aktie von einer fortgesetzten Erholung oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte.

Welche Kursmarken sind bei der Beiersdorf Aktie jetzt wichtig?

Auf der Oberseite steht die SMA200 bei 85,79 EUR im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich der SMA20 bei 73,44 EUR sowie der SMA50 bei 71,77 EUR.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Beiersdorf Aktie?

Kurzfristig bleibt die Einschätzung bullisch. Solange sich die Aktie oberhalb der SMA20 behauptet, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung der 85-EUR-Marke.