Daimler Truck Holding Prognose: Stärkster DAX Gewinner am Dienstag

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) hat gestern per Xetra Schluss 6,15 Prozent* gewonnen und war damit die Aktie, mit dem größten Tagesgewinn.

► Daimler Truck Holding WKN: DTG0CK | ISIN: DE000DTG0CK8 | Ticker: DTG

🔑 Drei Key Takeaways zur Henkel Aktie

Daimler Truck Holding ist klarer DAX Gewinner:

Mit einem Kursplus von +6,15 % war die Aktie der Daimler Truck Holding der stärkste DAX Gewinner des Tages und bestätigte damit die aktuell hohe Nachfrage nach dem Titel. Daimler Truck Holding Prognose bleibt bullisch:

Sowohl im Tageschart als auch im 4h-Chart zeigt sich ein stabiler Aufwärtstrend. Rücksetzer wurden konsequent gekauft, das Chartbild bleibt technisch bullisch . Weitere Kursziele möglich bei Bestätigung des Tagesschlusses:

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, hat die Aktie die Chance, die 45-EUR-Marke anzulaufen und darüber hinaus den Bereich um 48,50 EUR zu erreichen. Unterstützungen liegen im Bereich um 41,60 EUR (GAP) sowie an der SMA20 .



DAX Gewinner am Dienstag: Daimler Truck Holding mit starkem Kursplus

Zum Xetra-Schluss am Dienstag (03.02.2026) konnten 22 DAX-Aktien im Plus schließen, während 18 Werte Verluste verzeichneten.

An der Spitze der DAX Gewinner stand die Daimler Truck Holding, deren Aktie sich um 6,15 Prozent verteuerte. Ebenfalls stark präsentierten sich Siemens Energy mit einem Plus von 4,56 Prozent sowie Brenntag mit +2,17 Prozent.

Daimler Truck Holding Prognose – Tagesgewinner im DAX 40

Die Aktie der Daimler Truck Holding (DTG) war damit der stärkste Tagesgewinner im DAX 40. Der deutliche Kursanstieg bestätigt die zuletzt positive technische Entwicklung und rückt das Papier erneut in den Fokus der Anleger.

Chartanalyse Daimler Truck Holding – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach Ausbildung des Jahreshochs bei 45,14 EUR Ende Juli 2025 kam es zu ausgeprägten Gewinnmitnahmen. Die Aktie setzte zunächst bis zur SMA20 (40,91 EUR) und SMA50 (38,59 EUR) zurück, konnte sich dort jedoch nur kurzfristig stabilisieren.

In der Folge fiel der Kurs weiter unter die SMA200 (38,20 EUR), die keinen nachhaltigen Support bot. Erst im November stabilisierte sich der Kurs, es folgte eine längere Konsolidierungsphase.

Ende November kehrten Käufer in den Markt zurück. Die Aktie erholte sich moderat und lief erneut an die SMA200 heran. Erst nach einem weiteren Rücksetzer gelang der dynamische Ausbruch mit einem GAP up über diese wichtige Durchschnittslinie.

In den vergangenen Handelswochen wurde die Aufwärtsbewegung konsequent fortgesetzt. Rücksetzer wurden zügig gekauft. Die jüngsten Gewinnmitnahmen wurden im gestrigen Handel mit einem weiteren GAP up und einer langen grünen Tageskerze vollständig kompensiert.

Tageschart – Einschätzung

Das Tageschart bleibt bullisch.

Wird der gestrige Tagesschluss bestätigt, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial:

Zielzone: 45,00 EUR

Darüber: 48,50 EUR

Wird der Tagesschluss hingegen nicht bestätigt, könnte das GAP bei 41,60 EUR geschlossen werden. In diesem Fall wären die SMA20, darunter die SMA200 und SMA50, relevante Unterstützungsbereiche.

Für den Erhalt der bullischen Struktur sollte die Aktie spätestens im Bereich der SMA20 nach oben drehen.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: bullisch

YouTube Trading Videos

Daimler Truck Holding Prognose – 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 04.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart ist erkennbar, dass sich die Aktie im Oktober im Bereich der SMA20 (41,36 EUR) und SMA50 (41,00 EUR) stabilisieren konnte. Nach einem erneuten Rücksetzer unter die SMA200 (37,66 EUR) gelang schließlich die nachhaltige Etablierung über dieser Linie.

Mit dem jüngsten GAP up konnte sich die Aktie deutlich von SMA20 und SMA50 lösen. Rücksetzer fanden zuletzt zuverlässig Unterstützung an diesen gleitenden Durchschnitten. Im gestrigen Handel löste sich der Kurs erneut dynamisch von der SMA20 nach oben.

4h-Chart – Einschätzung

Das Chartbild hat sich klar bullisch aufgehellt.

Solange sich die Aktie über der SMA20 halten kann, ist eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung wahrscheinlich. Rücksetzer sollten sich zunächst an der SMA20, spätestens an der SMA50, stabilisieren.

Ein Bruch der SMA50 würde das positive Szenario infrage stellen.

Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: bullisch

Tagesprognose Daimler Truck Holding

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung: aufwärts

Widerstände

45,14

45,96

46,29

43,08

Unterstützungen

42,00

41,60 (GAP)

41,46

41,36

41,00

40,90

40,57

38,59

38,47 (GAP)

38,20

37,83 (GAP)

37,66

34,72 (GAP)

* per Handelsschluss

AKTIEN GRATIS HANDELN!*