Deutsche Börse Prognose: DB1 führt DAX Gewinner am 20.01.2026 an

🚀 Key Takeaways

Deutsche Börse ist der stärkste DAX Gewinner: DB1 führte am 20.01.2026 die DAX Gewinner mit +2,65% an und setzte damit ein kurzfristig positives Signal. Deutsche Börse Prognose (Daily) bleibt bärisch unter SMA20/SMA50: Solange der Kurs per Tagesschluss unter SMA50 (216,68 EUR) und SMA20 (217,01 EUR) liegt, bleibt das Chartbild angeschlagen – erst oberhalb und mit GAP-Schluss bei 238,10 EUR hellt es sich auf. Kurzfristig (4h) neutral mit Chancen auf Anlauf der Widerstände: Über SMA20 (211,48 EUR) stabilisiert, mögliche Ziele sind SMA50 (215,93 EUR) und SMA200 (218,30 EUR); ein Rückfall unter SMA20 würde das Risiko erneuter Schwäche erhöhen.

Per Xetra-Schluss notierten gestern (20.01.2026) im DAX 40 insgesamt 9 Aktien im Plus, während 31 Werte mit Abschlägen gehandelt wurden. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Deutsche Börse Aktie (DB1): Der Titel legte um 2,65 Prozent zu und erzielte damit den größten Tagesgewinn. MTU gewann 1,22 Prozent, BMW stieg um 0,76 Prozent.

DAX Gewinner am Dienstag: Deutsche Börse Aktie (DB1) mit +2,65%

Die Deutsche Börse Aktie (DB1) war am Dienstag nach Xetra-Schluss mit +2,65 Prozent der stärkste DAX Gewinner. Damit rückt der Wert erneut in den Fokus vieler Anleger – insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Deutsche Börse Prognose auf Basis der charttechnischen Lage.

Deutsche Börse Prognose: Chartcheck im Tageschart (Daily)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026.

Im Tageschart ist erkennbar, dass sich das Papier zu Jahresbeginn 2025 deutlich erholen konnte. Die Tagesgewinne fielen dabei moderat, aber kontinuierlich aus. Nach dem deutlichen Rücksetzer Anfang April lief die Aktie erneut an das Jahreshoch bei 294,00 EUR, das im Anschluss jedoch abverkauft wurde.

Bis Ende Mai konnte sich die Deutsche Börse Aktie nochmals an und über die 290-EUR-Marke schieben, sich dort jedoch nicht festsetzen. Danach setzten Gewinnmitnahmen ein, die über Wochen anhielten. Die zwischenzeitlichen Erholungen blieben bis Mitte November ohne nachhaltige Substanz. Erst zum Jahresende zeigte sich etwas größeres Kaufinteresse, wodurch der Kurs wieder über 230 EUR ansteigen konnte. Auch diese Bewegung wurde anschließend erneut verkauft.

In den letzten Handelstagen stabilisierte sich die Aktie, bevor sie sich gestern im Handel deutlicher erholen konnte. Sollte der Tagesschluss von gestern heute bestätigt werden, könnte sich das Bild kurzfristig wieder aufhellen.

Relevante gleitende Durchschnitte (Daily)

Im Rahmen der Erholungsbewegung im November ging es zunächst über die SMA20 (aktuell 217,01 EUR) und anschließend per GAP up auch über die SMA50 (aktuell 216,68 EUR). Der Kurs konnte sich zunächst im Umfeld dieser beiden Linien halten, gab sie jedoch vor einigen Handelstagen wieder ab und etablierte sich erneut darunter.

Damit hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Für eine positive Deutsche Börse Prognose wäre entscheidend, dass die Aktie zurück über SMA50 und SMA20 läuft. Da beide Linien aktuell nahezu zusammenliegen, ist dafür entweder spürbare Dynamik und Momentum oder ein GAP up erforderlich.

Bullisches Szenario: GAP bei 238,10 EUR als Schlüsselmarke

Gelingt der Ausbruch über SMA20/SMA50, muss sich die Aktie zügig nach Norden lösen, um einen Fehlausbruch zu vermeiden. Erst wenn das Wertpapier das GAP bei 238,10 EUR geschlossen und sich darüber festgesetzt hat, würde sich das Tageschart klarer aufhellen.

Bärisches Szenario: Schwäche unter SMA50 bleibt Risiko

Solange die Deutsche Börse Aktie per Tagesschluss unter der SMA50 notiert, könnte sich die Schwäche fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite wären zunächst das November-Tief und anschließend der Bereich um 176 EUR.

Übergeordnete Einschätzung Daily – Deutsche Börse Prognose: bärisch

Chartcheck im 4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026.

Im 4h Chart zeigt sich, dass die Aktie im November im Rahmen der Entlastungsbewegung wieder an die SMA200 (aktuell 218,30 EUR) heranlaufen konnte. Eine nachhaltige Lösung nach oben gelang jedoch nicht. Aufwärtsbewegungen wurden wiederholt ausgebremst.

In den letzten Handelstagen gab das Papier erneut Substanz ab und fiel unter die SMA20 (aktuell 211,48 EUR), konnte sich gestern jedoch wieder über diese Linie schieben.

Kurzfristige Ziele (4h)

Kann die Aktie die Pace beibehalten, könnten kurzfristig die SMA50 (aktuell 215,93 EUR) sowie erneut die SMA200 angesteuert werden. Im Bereich dieser gleitenden Durchschnitte sollten die Kursmuster engmaschig beobachtet werden. Selbst wenn sich Kerzenkörper über der SMA200 etablieren, wäre das noch kein eindeutiger Beleg für eine nachhaltige Trendwende.

Risiko bei Rücksetzer unter SMA20

Sollte die Aktie wieder unter die SMA20 zurücksetzen, wäre entscheidend, den Kontakt zu dieser Linie nicht zu verlieren. Bricht der Kurs deutlicher darunter, würde der Fokus wieder auf die Unterseite rücken – mit der Gefahr weiterer Schwäche, wie bereits in der Tagesbetrachtung beschrieben.

Übergeordnete Einschätzung 4h Chart – Deutsche Börse Prognose: neutral

Tagesprognose

Tagesprognose gemäß unserer Einschätzung heute: aufwärts

Widerstände (Deutsche Börse Aktie DB1)

215,93

216,19

216,68

217,01

218,30

227,20

230,80 (GAP)

233,70

238,10 (GAP)

Unterstützungen (Deutsche Börse Aktie DB1)

211,48

211,14

211,12

209,20 (GAP)

203,90

201,70

* per Xetra-Schluss

