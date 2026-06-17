DAX Gewinner: GEA Group Aktie mit Tagesplus von 3,56% - Chartanalyse und Ausblick

Zum Xetra-Schluss am 16.06.2026 konnten 24 DAX-Werte zulegen, während 16 Aktien mit Abschlägen aus dem Handel gingen. An der Spitze der DAX Gewinner stand die GEA Group Aktie mit einem Tagesgewinn von 3,56%. Dahinter folgten Qiagen mit einem Plus von 2,04% sowie Siemens Energy mit einem Kursanstieg von 1,52%.

► GEA Group WKN: 660200 | ISIN: DE0006602006 | Ticker: G1A (Xetra)

⚡ Key Takeaways

GEA Group Aktie stärkster DAX Gewinner: Mit einem Tagesplus von 3,56% war die GEA Group Aktie am 16.06.2026 der stärkste DAX Gewinner und setzte ihre Erholung der vergangenen Wochen fort.

Mit einem Tagesplus von 3,56% war die GEA Group Aktie am 16.06.2026 der stärkste DAX Gewinner und setzte ihre Erholung der vergangenen Wochen fort. Chartbild deutlich verbessert: Der Kurs konnte wichtige technische Marken wie die SMA50 zurückerobern und nähert sich nun dem nächsten relevanten Widerstand an der SMA200 bei 60,23 EUR.

Der Kurs konnte wichtige technische Marken wie die SMA50 zurückerobern und nähert sich nun dem nächsten relevanten Widerstand an der SMA200 bei 60,23 EUR. Entscheidende Phase voraus: Ein Ausbruch über die SMA200 könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis in den Bereich von 61 bis 63 EUR eröffnen. Scheitert die Aktie dort, sind zunächst Rücksetzer in Richtung der SMA50 wahrscheinlich.

GEA Group Aktie mit stärkster Tagesperformance im DAX

Die GEA Group Aktie (WKN: 660200) gewann zum Xetra-Schluss 3,56% und war damit der stärkste DAX Gewinner des Tages. Der Kurssprung erfolgte unter anderem durch einen dynamischen Anstieg über wichtige gleitende Durchschnitte und verbessert damit das kurzfristige Chartbild deutlich.

GEA Group Aktie im Tageschart: Erholung gewinnt an Dynamik

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die GEA Group Aktie erreichte Mitte August 2025 ihr Jahreshoch bei 66,80 EUR. Nach anschließenden Gewinnmitnahmen bewegte sich der Titel zunächst in einer Seitwärtsphase, bevor Anfang November ein Ausbruch nach unten erfolgte.

Die darauffolgende Schwächephase setzte sich bis Anfang Dezember fort. Anschließend konnte sich die Aktie stabilisieren und eine nachhaltige Erholung einleiten. Diese setzte sich auch zu Beginn des Jahres 2026 fort und führte die Aktie Ende Februar erneut in den Bereich des Jahreshochs bei 66,15 EUR.

Nach erneuten Gewinnmitnahmen fiel die GEA Group Aktie wieder in den Bereich von 60 EUR zurück. Ende April wurde diese Marke unterschritten, woraufhin weitere Abgaben folgten. Erst Anfang Juni konnte ein belastbarer Boden ausgebildet werden.

Im Zuge der jüngsten Erholung gelang zunächst der Anstieg über die SMA20 bei aktuell 55,01 EUR. Nach einer kurzen Konsolidierung konnte auch die SMA50 bei derzeit 57,67 EUR überwunden werden. Besonders positiv zu bewerten ist, dass die Tageskerze vom 16.06.2026 mit ihrer unteren Lunte exakt auf der SMA50 aufsetzte und von dort Kaufinteresse zeigte.

Ausblick im Tageschart

Mit dem Ausbruch über die SMA50 hat sich das technische Bild deutlich verbessert. Die nächste wichtige Zielzone liegt im Bereich der SMA200 bei aktuell 60,23 EUR.

Diese Durchschnittslinie fungierte im März und April als wichtige Unterstützung und könnte nun als Widerstand wirken. Sollte die GEA Group Aktie diesen Bereich erreichen, dürften die Kursreaktionen dort genau beobachtet werden.

Fällt die Bestätigung des gestrigen Anstiegs aus, könnte die Aktie zunächst wieder in Richtung der SMA50 zurücksetzen. Ein Bruch dieser Unterstützung würde das Schließen des offenen Gaps vom Vortag wahrscheinlicher machen. In diesem Bereich sollten jedoch erneut Käufer aktiv werden.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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GEA Group Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Jahreshoch Ende Februar setzte bei der GEA Group Aktie eine mehrwöchige Korrektur ein. Zwar wurde der Rücksetzer im März teilweise zurückgekauft, ein erneuter Anstieg bis in den Bereich von 65 EUR gelang jedoch nicht.

Im April dominierten erneut Gewinnmitnahmen. Die Aktie fiel unter das Märztief und konnte sich erst Anfang Mai stabilisieren. Mehrfach wurde die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals getestet, bevor eine Erholung einsetzte.

Im Zuge dieser Erholung wurden sowohl die SMA20 bei aktuell 55,59 EUR als auch die SMA50 bei 55,04 EUR überwunden. Im gestrigen Handel erreichte die Aktie schließlich die SMA200 bei 60,23 EUR.

Wichtige Hürde bei der SMA200

Die aktuelle Kursentwicklung zeigt, dass die GEA Group Aktie an der SMA200 zunächst auf Widerstand stößt. Da diese Linie zuvor als wichtige Unterstützung fungierte, könnte sie nun als technische Hürde wirken.

Gelingt ein nachhaltiger Ausbruch über die SMA200, rückt die obere Begrenzung des Trendkanals in den Fokus. Dort dürfte sich entscheiden, ob die aktuelle Aufwärtsbewegung weiteres Potenzial besitzt.

Ein kurzfristiger Rücksetzer wäre aus technischer Sicht nicht ungewöhnlich. Dabei könnte zunächst das offene Gap geschlossen werden. Zusätzliche Unterstützung bietet anschließend die SMA20. Solange diese verteidigt wird, bleibt die aktuelle Erholungsbewegung intakt.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

Tagesprognose für die GEA Group Aktie

Die kurzfristige Einschätzung für den heutigen Handelstag lautet trotz des starken Vortages zunächst abwärts, da die Aktie unmittelbar vor dem Widerstand an der SMA200 notiert.

Wichtige Widerstände

59,60 EUR

60,23 EUR (SMA200)

61,00 EUR (Gap)

61,60 EUR

62,85 EUR

63,55 EUR

64,55 EUR

65,60 EUR (Gap)

Wichtige Unterstützungen

58,64 EUR

57,67 EUR (SMA50)

57,01 EUR

56,18 EUR (Gap)

55,75 EUR

55,59 EUR (SMA20)

55,15 EUR (Gap)

55,04 EUR

55,02 EUR

55,01 EUR

50,15 EUR (Gap)

Alle Kursveränderungen beziehen sich auf den Xetra-Schluss vom 16.06.2026.

DER DEUTSCHE INDEX