DAX Gewinner: Hochtief Aktie führt Gewinnerliste an - Chartanalyse & Prognose

Zum Xetra-Schluss am 14.07.2026 schlossen 22 DAX-Werte im Plus, während 18 Aktien Verluste verzeichneten. Unter den DAX Gewinnern setzte sich die Hochtief Aktie mit einem Tagesgewinn von 3,16% an die Spitze. Dahinter folgten Brenntag mit einem Plus von 2,78% sowie Siemens Energy, deren Aktie um 2,69% zulegen konnte.

► Hochtief WKN: 607000 | ISIN: DE0006070006 | Ticker (Xetra/Deutsche Börse): HOT

🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways

Die Hochtief Aktie war mit einem Plus von 3,16% der stärkste DAX Gewinner des Handelstags.

war mit einem Plus von 3,16% der stärkste des Handelstags. Kurzfristig entscheidet der Bereich um SMA20 und SMA50 darüber, ob sich die Erholung fortsetzen kann.

Solange die Aktie unter den wichtigen Durchschnittslinien notiert, bleibt das übergeordnete technische Bild trotz der Gegenbewegung vorsichtig.

DAX Gewinner des Tages: Hochtief Aktie mit stärkstem Kursanstieg

Die Hochtief Aktie (Ticker: HOT) war am Dienstag der stärkste DAX Gewinner. Mit einem Kursplus von 3,16% setzte sich das Papier an die Spitze der Gewinnerliste und konnte nach den jüngsten Kursverlusten eine deutliche Gegenbewegung einleiten.

Chartanalyse der Hochtief Aktie im Tageschart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Hochtief Aktie befand sich seit Mitte 2025 in einem stabilen Aufwärtstrend. Zwischenzeitliche Rücksetzer konnten sich regelmäßig an der SMA20 (aktuell 491,33 EUR) beziehungsweise spätestens an der SMA50 (393,58 EUR) stabilisieren und anschließend wieder nach oben drehen. Mitte Mai markierte die Aktie ihr bisheriges Jahreshoch. Im Anschluss folgte eine Korrektur, die zunächst im Bereich von rund 455 EUR aufgefangen werden konnte. Eine anschließende Erholung führte den Kurs zwar erneut über die Marke von 500 EUR, das Jahreshoch wurde jedoch nicht mehr erreicht. Das erhöhte Kursniveau sorgte anschließend für verstärkte Gewinnmitnahmen, wodurch die Aktie wieder in Richtung der 450 EUR-Marke zurückfiel.

Im Zuge dieser Korrektur rutschte die Hochtief Aktie unter die SMA20 und später auch unter die SMA50. Beide gleitenden Durchschnitte hatten zuvor mehrfach als wichtige Unterstützungen fungiert. Solange der Kurs per Tagesschluss unter diesen beiden Durchschnittslinien notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild angeschlagen. Zunächst könnte das noch offene Gap bei 403,60 EUR angelaufen werden. Sollte dort keine nachhaltige Stabilisierung gelingen, wäre auch ein Rückgang bis zur SMA200 bei aktuell 383,65 EUR denkbar. Bestätigt sich dagegen die Erholung vom Vortag im heutigen Handel, könnte sich die Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung der SMA20 und anschließend zur SMA50 fortsetzen. Gerade im Bereich dieser beiden gleitenden Durchschnitte dürfte sich entscheiden, ob aus der aktuellen Gegenbewegung eine nachhaltigere Erholung entstehen kann.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral

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Hochtief Aktie im 4-Stunden-Chart: Erholung trifft auf wichtige Widerstände

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart bleibt das technische Bild weiterhin bärisch. Zwar gelang der Hochtief Aktie Mitte Juni zunächst der Sprung über die SMA20, die SMA50 und die SMA200, allerdings fehlte anschließend die Dynamik für eine nachhaltige Fortsetzung des Aufwärtstrends. In den vergangenen Handelstagen wurden sowohl die SMA200 (485,38 EUR) als auch die SMA50 (488,12 EUR) wieder unterschritten. Der gestrige Kursanstieg führte die Aktie zwar näher an die SMA20 (466,31 EUR) heran, ein Ausbruch über diesen kurzfristigen Widerstand gelang bislang jedoch nicht.

Sollte die Aktie die SMA20 überwinden, wären anschließend die SMA200 und insbesondere die SMA50 die nächsten wichtigen Hürden. Da beide gleitenden Durchschnitte eng beieinander liegen und die SMA50 zuletzt mehrfach als Unterstützung fungierte, ist in diesem Bereich mit erhöhtem Verkaufsdruck zu rechnen. Anleger sollten die Kursentwicklung dort genau beobachten, da eine Erholung zunächst an diesen Marken auslaufen könnte. Bleibt die Hochtief Aktie dagegen unterhalb der SMA20, dürfte sich die Korrektur zunächst in Richtung des offenen Gaps bei 403,60 EUR fortsetzen. Dort bestehen allerdings gute Chancen auf eine technische Stabilisierung.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bärisch

Tagesprognose für die Hochtief Aktie

Nach der starken Erholung vom Dienstag verbessert sich das kurzfristige Chartbild leicht. Gelingt eine Bestätigung des Kursanstiegs, könnte die Hochtief Aktie ihre Erholung zunächst in Richtung der kurzfristigen Durchschnittslinien fortsetzen. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über SMA20 und SMA50 würde das technische Bild wieder deutlich aufhellen.

Wichtige Widerstände

455,71 EUR

461,01 EUR

466,31 EUR (SMA20)

483,59 EUR

485,38 EUR (SMA200)

488,12 EUR (SMA50)

491,15 EUR

491,33 EUR (SMA20 Tageschart)

493,58 EUR

519,50 EUR

Wichtige Unterstützungen

433,00 EUR

403,60 EUR (Gap)

383,65 EUR (SMA200 Tageschart)

365,60 EUR

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FAQ zur Hochtief Aktie

Warum war die Hochtief Aktie der größte DAX Gewinner?

Die Hochtief Aktie profitierte von einer technischen Erholung nach den jüngsten Gewinnmitnahmen und legte zum Xetra-Schluss um 3,16% zu.

Welche Kursmarken sind bei der Hochtief Aktie aktuell wichtig?

Auf der Oberseite stehen insbesondere die SMA20 bei 466,31 EUR sowie die SMA50 bei 488,12 EUR im Fokus. Auf der Unterseite bildet das offene Gap bei 403,60 EUR eine wichtige Unterstützung.

Wie lautet die aktuelle Prognose für die Hochtief Aktie?

Kurzfristig ist eine Fortsetzung der Erholung möglich. Übergeordnet bleibt die Einschätzung im Tageschart neutral, während der 4-Stunden-Chart weiterhin ein bärisches Bild zeigt.