DAX Gewinner am Dienstag: Infineon Aktie 🔴 Kursentwicklung und Chartanalyse

Infineon Aktie: Sensationeller Tagessieg im DAX – Bullen untermauern die Rallye

Der deutsche Halbleiterkonzern zieht zu Beginn der neuen Handelswoche alle Blicke auf sich und sorgt für herausragende Schlagzeilen auf dem Frankfurter Parkett. In einem insgesamt freundlichen Marktumfeld, in dem gestern per Xetra-Schluss 27 Gewinneraktien lediglich 13 Verlierern gegenüberstanden, katapultierte sich ein Wert unangefochten an die Spitze des deutschen Leitindex. Wer die aktuellen Aktien News aufmerksam verfolgt, kommt an der Performance der Infineon Aktie (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004 / Kürzel: IFX) nicht vorbei. Mit einem beeindruckenden Kursplus von 6,35 % sicherte sich der Chiphersteller den Titel des stärksten Tagesgewinners im DAX 40. Aus charttechnischer Sicht liefert dieser Performance-Schub ein massives Ausrufezeichen und reaktiviert die übergeordnete Aufwärtsbewegung.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX.DE

Key Takeaways

DAX-Spitzenreiter: Die Infineon Aktie glänzt als stärkster Tagesgewinner mit einem Xetra-Plus von 6,35 %.

Widerstand attackiert: Der Kurs konnte im gestrigen Handel das markante Juni-Hoch erneut anlaufen und bestätigen.

Trendstruktur bullisch: Sowohl das Tages- als auch das 4h-Chart signalisieren eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.

Tageschart (Daily): Stabilisierung an der SMA20 ebnet den Weg zu neuen Höchstständen

Nach einer längeren Seitwärtskonsolidierung in einer engen Box bis Ende des Jahres 2025 gelang dem Papier zu Beginn des neuen Jahres der dynamische Befreiungsschlag nach Norden. Die Aktie wurde im Zuge dessen massiv von Investoren gesucht und kletterte in der Spitze bis auf 48,22 EUR, bevor gesunde Gewinnmitnahmen einsetzten. Nach einer zwischenzeitlichen Stabilisierung unter der 40-EUR-Marke startete die Aktie mit einem Gap-up erneut durch.

Wie die jüngsten Aktien News zeigen, wurde das Anfang Juni formatierte Zwischenhoch zunächst wieder abverkauft. Die Infineon Aktie setzte im Zuge dieser gesunden Korrektur bis an die SMA20 (aktuell bei 80,63 EUR) zurück, wo die Bullen den Kurs jedoch exzellent abfangen konnten. Gestern folgte der Konter: Der Kurs lief das Juni-Hoch schwungvoll an und bestätigte die Marke, wenngleich das Papier nicht ganz auf Tageshoch aus dem Handel ging. Das Tageschart ist damit weiterhin klar bullisch zu interpretieren. Wird der gestrige Schlusskurs heute bestätigt, rücken als nächste Etappenziele die psychologische 90-EUR-Marke und übergeordnet sogar die 97,50 EUR in den Fokus der Aktien News.

Infineon Aktie ist der stärkste DAX Gewinner des Tages

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vierstundenchart (4h): Starker Support-Bereich schützt vor tieferen Korrekturen 📊

Auch der Blick auf das feiner aufgelöste 4h-Chart untermauert das konstruktive Gesamtbild des Halbleiter-Titels. Nachdem die Aktie im Frühjahr noch kämpfen musste, um die charttechnischen Hürden der SMA20 und SMA50 nachhaltig zu überwinden, dominieren nun klar die Käufer. Im Rahmen der jüngsten Schwächephase wurde die kurzfristige SMA20 zwar kurzzeitig aufgegeben, doch an der stabileren SMA50 formierten die Bullen eine uneinnehmbare Bastion.

In den vergangenen Handelstagen gelang es der Infineon Aktie schließlich, sich wieder über beide gleitenden Durchschnitte zu schieben und sich dort belastbar festzusetzen. Da die Aktie aktuell deutlich über der SMA20 (81,24 EUR) und der SMA50 (81,03 EUR) notiert, ist die Struktur auch auf dieser Zeitebene neutral bis bullisch einzustufen. Sollte es im heutigen Handel zu kurzfristigen Gewinnmitnahmen kommen, liefert dieses eng beieinanderliegende Indikatoren-Band eine hervorragende Kreuzunterstützung, an der sich die Notierungen spätestens wieder nach Norden drehen sollten.

Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Expertenfazit von Jeremy Krings

Die Bullen haben das Ruder bei der Infineon Aktie wieder vollkommen übernommen. Die gestrigen Aktien News zum triumphalen DAX-Tagessieg beweisen, dass der Chiphersteller das momentumstärkste Papier im deutschen Leitindex stellt. Die offizielle Tagesprognose zeigt folglich weiter nach aufwärts. Solange der Anteilsschein die wichtige Support-Zone rund um die SMA20-Linie bei 80,63 EUR per Tagesschlusskurs verteidigt, bleibt die charttechnische Rallye-Struktur vollkommen intakt. Ein nachhaltiger Ausbruch über das Juni-Hoch dürfte eine neue Kaufwelle auslösen und den Weg für Kurse im Bereich der 90-EUR-Marke zügig freimachen.

DER DEUTSCHE INDEX