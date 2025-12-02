Mercedes Benz Group Prognose: DAX Gewinner vom 01.12.2025 – Chartanalyse & Ausblick

► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG

✅ Drei Key Takeaways

Mercedes Benz Group war der klare DAX Gewinner vom 01.12.2025 mit einem Kursplus von 2,02 % und zeigt damit starke relative Performance im Automobilsektor.

Charttechnisch bleibt die Mercedes Benz Group Prognose bullisch , solange die Aktie über SMA20 (Daily) und SMA50/SMA20 (4h) notiert – nächste Ziele liegen bei 61,13 EUR und 65 EUR.

Rücksetzer bleiben unkritisch, solange sie oberhalb von SMA50 (55,66 EUR) bzw. dem Unterstützungscluster um 58 EUR stabilisieren – erst unterhalb dieser Zonen würde sich das Chartbild eintrüben.

Die Aktie hat im März das Jahreshoch bei 61,13 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten können, setzte nachfolgend dynamisch und mit Momentum zurück. Das Jahrestief (45,98 EUR) im April wurde zwar zeitnah zurückgekauft, die Verluste aber konnten aber nur zum Teil kompensiert werden. Bereits Ende April machte sich erneute Schwäche breit, die die Aktie wieder unter die 50 EUR-Marke geführt haben. Das Wertpapier konnte sich nachfolgend zwar moderat erholen, schwenkte nachfolgend aber in eine Seitwärtsbox ein. In den letzten Handelsmonaten ging es in einer Range von 5 EUR seitwärts weiter. Ende Oktober konnte die Aktie aus der Box nach Norden ausbrechen. Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass es mit einem GAP up aufwärts in Richtung der 60 EUR-Marke ging. Nach einem weiteren, kleineren Rücksetzer ist die Aktie gestern wieder in den Dunstkreis dieser Marke gelaufen.

Am 01.12.2025 schlossen im Xetra-Handel 14 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte Verluste verzeichneten. Top-Performer und klarer DAX Gewinner war die Mercedes Benz Group, deren Aktienkurs um 2,02 % zulegte. Dahinter folgten Volkswagen VZ (+1,57 %) und BMW (+1,45 %).

Die starke Performance der Mercedes-Aktie sorgt erneut für Interesse an einer aktuellen Mercedes Benz Group Prognose. Im Folgenden eine umfassende Chartanalyse im Tageschart und 4-Stunden-Chart.

DAX Gewinner: Mercedes Benz Group im Fokus

Die Mercedes Benz Group (MBG) stieg am Montag per Xetra-Schluss um 2,02 % und konnte damit den größten Tagesgewinn aller DAX-Werte verbuchen. Die Kursentwicklung unterstreicht die zunehmende relative Stärke des Automobilsektors – ein wichtiges Signal für Anleger, die nach potenziellen DAX Gewinnern suchen.

Mercedes Benz Group Prognose – Chartcheck Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Aktie markierte im März ihr Jahreshoch bei 61,13 EUR, gefolgt von einer dynamischen Korrektur, die das Papier bis auf das Jahrestief bei 45,98 EUR im April führte. Zwar wurden die Abgaben zügig zurückgekauft, jedoch blieb die Erholung begrenzt.

Nach erneuter Schwäche Ende April fiel der Kurs wieder unter die 50-Euro-Marke. Anschließend entwickelte sich eine Seitwärtsrange von rund 5 EUR, die erst Ende Oktober mit einem Ausbruch nach oben (GAP-up) verlassen wurde. Seitdem nähert sich der Kurs erneut der 60-EUR-Zone, einem wichtigen psychologischen Widerstand.

Technische Indikatoren – Daily

SMA200: 53,81 EUR – ehemals starker Widerstand, nun tragfähige Unterstützung

SMA20: 58,10 EUR – zuletzt stabiler Support und Katalysator für die Aufwärtsbewegung

Bias: bullisch – solange der Kurs über der SMA20 notiert

Kursziele im Aufwärtsszenario

61,13 EUR – Jahreshoch 65,00 EUR – nächster relevanter Widerstand

Ein Tagesschluss über der SMA20 festigt das bullische Setup und unterstützt die aktuelle Mercedes Benz Group Prognose.

Risiken / Eintrübung des Chartbildes

Aufgabe der SMA20 könnte eine Korrektur Richtung SMA50 (55,66 EUR) auslösen

Erst ein Fall unter die SMA50 würde die Aufwärtsstruktur ernsthaft gefährden

Mercedes Benz Group Prognose – Chartanalyse 4-Stunden-Chart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h-Chart war die Aktie zunächst in der Zone der gleitenden Durchschnitte gefangen. Erst das GAP-up ermöglichte eine klare Bewegung über die SMA200 (54,73 EUR). Anschließend lief das Papier entlang der SMA20 (57,95 EUR) nach oben.

Nach kurzen Rücksetzern gab die SMA50 (58,11 EUR) Halt – und erst zu Wochenbeginn gelang der nachhaltige Sprung darüber. Mit dem gestrigen Handelstag setzt sich die bullische Struktur weiter fort.

Technische Indikatoren – 4h

SMA20 und SMA50 dienen als zentrale Unterstützungen

Solange der Kurs über diesen Linien bleibt, überwiegt das bullische Momentum

Mögliche Rücksetzer

Stabilisierungen wären erwartbar bei:

58,10–57,89 EUR (Cluster SMA20/SMA50)

Unterhalb dieser Zone erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zur SMA200

Übergeordnete Einschätzung & Tagesprognose

Daily-Prognose: bullisch

4h-Prognose: bullisch

Tagesausblick: aufwärts

Die jüngste Performance als DAX Gewinner stützt die positive Mercedes Benz Group Prognose, insbesondere solange die gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.

Wichtige Marken – Unterstützungen & Widerstände

Widerstände

59,65

61,51

63,13

65,13 (GAP)

67,10

70,12

Unterstützungen

58,48

58,11

58,10

58,03

57,95

57,89

55,66

54,91

54,73

53,81

49,77

45,98

AKTIEN GRATIS HANDELN!*