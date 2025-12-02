Mercedes Benz Group Prognose: DAX Gewinner vom 01.12.2025 – Chartanalyse & Ausblick

- Mercedes Benz Group war der klare DAX Gewinner
- Mercedes Benz Group war der klare DAX Gewinner
- Charttechnisch bleibt die Mercedes Benz Group Prognose bullisch
- Rücksetzer bleiben unkritisch
► Mercedes Benz Group WKN: 710000 | ISIN: DE0007100000 | Ticker: MBG
✅ Drei Key Takeaways
-
Mercedes Benz Group war der klare DAX Gewinner vom 01.12.2025 mit einem Kursplus von 2,02 % und zeigt damit starke relative Performance im Automobilsektor.
-
Charttechnisch bleibt die Mercedes Benz Group Prognose bullisch, solange die Aktie über SMA20 (Daily) und SMA50/SMA20 (4h) notiert – nächste Ziele liegen bei 61,13 EUR und 65 EUR.
-
Rücksetzer bleiben unkritisch, solange sie oberhalb von SMA50 (55,66 EUR) bzw. dem Unterstützungscluster um 58 EUR stabilisieren – erst unterhalb dieser Zonen würde sich das Chartbild eintrüben.
Am 01.12.2025 schlossen im Xetra-Handel 14 der 40 DAX-Aktien im Plus, während 26 Werte Verluste verzeichneten. Top-Performer und klarer DAX Gewinner war die Mercedes Benz Group, deren Aktienkurs um 2,02 % zulegte. Dahinter folgten Volkswagen VZ (+1,57 %) und BMW (+1,45 %).
Die starke Performance der Mercedes-Aktie sorgt erneut für Interesse an einer aktuellen Mercedes Benz Group Prognose. Im Folgenden eine umfassende Chartanalyse im Tageschart und 4-Stunden-Chart.
DAX Gewinner: Mercedes Benz Group im Fokus
Die Mercedes Benz Group (MBG) stieg am Montag per Xetra-Schluss um 2,02 % und konnte damit den größten Tagesgewinn aller DAX-Werte verbuchen. Die Kursentwicklung unterstreicht die zunehmende relative Stärke des Automobilsektors – ein wichtiges Signal für Anleger, die nach potenziellen DAX Gewinnern suchen.
Mercedes Benz Group Prognose – Chartcheck Tageschart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Aktie markierte im März ihr Jahreshoch bei 61,13 EUR, gefolgt von einer dynamischen Korrektur, die das Papier bis auf das Jahrestief bei 45,98 EUR im April führte. Zwar wurden die Abgaben zügig zurückgekauft, jedoch blieb die Erholung begrenzt.
Nach erneuter Schwäche Ende April fiel der Kurs wieder unter die 50-Euro-Marke. Anschließend entwickelte sich eine Seitwärtsrange von rund 5 EUR, die erst Ende Oktober mit einem Ausbruch nach oben (GAP-up) verlassen wurde. Seitdem nähert sich der Kurs erneut der 60-EUR-Zone, einem wichtigen psychologischen Widerstand.
Technische Indikatoren – Daily
-
SMA200: 53,81 EUR – ehemals starker Widerstand, nun tragfähige Unterstützung
-
SMA20: 58,10 EUR – zuletzt stabiler Support und Katalysator für die Aufwärtsbewegung
-
Bias: bullisch – solange der Kurs über der SMA20 notiert
Kursziele im Aufwärtsszenario
-
61,13 EUR – Jahreshoch
-
65,00 EUR – nächster relevanter Widerstand
Ein Tagesschluss über der SMA20 festigt das bullische Setup und unterstützt die aktuelle Mercedes Benz Group Prognose.
Risiken / Eintrübung des Chartbildes
-
Aufgabe der SMA20 könnte eine Korrektur Richtung SMA50 (55,66 EUR) auslösen
-
Erst ein Fall unter die SMA50 würde die Aufwärtsstruktur ernsthaft gefährden
Mercedes Benz Group Prognose – Chartanalyse 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart war die Aktie zunächst in der Zone der gleitenden Durchschnitte gefangen. Erst das GAP-up ermöglichte eine klare Bewegung über die SMA200 (54,73 EUR). Anschließend lief das Papier entlang der SMA20 (57,95 EUR) nach oben.
Nach kurzen Rücksetzern gab die SMA50 (58,11 EUR) Halt – und erst zu Wochenbeginn gelang der nachhaltige Sprung darüber. Mit dem gestrigen Handelstag setzt sich die bullische Struktur weiter fort.
Technische Indikatoren – 4h
-
SMA20 und SMA50 dienen als zentrale Unterstützungen
-
Solange der Kurs über diesen Linien bleibt, überwiegt das bullische Momentum
Mögliche Rücksetzer
Stabilisierungen wären erwartbar bei:
-
58,10–57,89 EUR (Cluster SMA20/SMA50)
-
Unterhalb dieser Zone erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Rücklaufs zur SMA200
Übergeordnete Einschätzung & Tagesprognose
-
Daily-Prognose: bullisch
-
4h-Prognose: bullisch
-
Tagesausblick: aufwärts
Die jüngste Performance als DAX Gewinner stützt die positive Mercedes Benz Group Prognose, insbesondere solange die gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.
Wichtige Marken – Unterstützungen & Widerstände
Widerstände
-
59,65
-
61,51
-
63,13
-
65,13 (GAP)
-
67,10
-
70,12
Unterstützungen
-
58,48
-
58,11
-
58,10
-
58,03
-
57,95
-
57,89
-
55,66
-
54,91
-
54,73
-
53,81
-
49,77
-
45,98
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.