DAX Gewinner: SAP Aktie mit 5,26% Tagesplus an der Spitze

- Die SAP Aktie war mit +5,26% erneut der stärkste DAX Gewinner.
- Im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild durch den Ausbruch über die SMA200 deutlich verbessert.
- Oberhalb von 151,00 EUR bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 161,52 EUR und später 174,79 EUR bestehen.
- Die SAP Aktie war mit +5,26% erneut der stärkste DAX Gewinner.
- Im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild durch den Ausbruch über die SMA200 deutlich verbessert.
- Oberhalb von 151,00 EUR bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 161,52 EUR und später 174,79 EUR bestehen.
Per Xetra-Schluss vom 28.07.2026 schlossen 29 DAX-Werte im Plus, während elf Aktien Verluste verzeichneten. Die Liste der DAX Gewinner wurde erneut von der SAP Aktie angeführt. Das Papier gewann 5,26%, gefolgt von Scout24 (+4,40%) und Volkswagen VZ (+4,00%).
► SAP WKN: 716460 | ISIN: DE0007164600 | Kürzel: SAP
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die SAP Aktie war mit +5,26% erneut der stärkste DAX Gewinner.
- Im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild durch den Ausbruch über die SMA200 deutlich verbessert.
- Oberhalb von 151,00 EUR bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung in Richtung 161,52 EUR und später 174,79 EUR bestehen.
DAX Gewinner: SAP Aktie mit größtem Tagesgewinn
Die SAP Aktie (SAP) war mit einem Tagesplus von 5,26% der stärkste Wert unter den DAX Gewinnern. Bereits am Freitag der Vorwoche hatte das Papier den ersten Platz der Tagesgewinner eingenommen und setzte seine Erholung damit eindrucksvoll fort.
SAP Aktie im Tageschart: Erholung gewinnt an Dynamik
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Bodenbildung der SAP Aktie begann Ende November. Nach einer längeren Konsolidierung und mehreren gescheiterten Erholungsversuchen über die SMA20 und SMA50 kam es zunächst zu neuen Jahrestiefs. Erst die Stabilisierung im Bereich von 135,50 EUR leitete eine nachhaltigere Gegenbewegung ein. In der vergangenen Handelswoche markierte die SAP Aktie zwar noch ein neues Jahrestief, konnte sich anschließend jedoch deutlich erholen. Mehrere Aufwärts-Gaps sorgten für eine spürbare Verbesserung des Chartbildes.
Bestätigt der Markt den gestrigen Tagesschluss, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der SMA200 (aktuell 174,79 EUR) fortsetzen. Diese Durchschnittslinie stellte zuletzt im August 2025 einen markanten Widerstand dar und dürfte erneut ein wichtiger Prüfstein werden. Bleibt die Bestätigung dagegen aus, dürfte zunächst das offene Gap bei 151,00 EUR geschlossen werden. Unterhalb dieses Bereichs könnte die SMA50 als nächste relevante Unterstützung dienen. Spätestens dort sollte sich die SAP Aktie stabilisieren, damit das positive Chartbild erhalten bleibt.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Neutral.
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SAP Aktie im 4-Stunden-Chart: Bullisches Signal bestätigt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart hat sich das technische Bild der SAP Aktie deutlich verbessert. Nachdem die Aktie zunächst über SMA20 und SMA50 gestiegen war, gelang schließlich auch der nachhaltige Ausbruch über die SMA200. Frühere Ausbruchsversuche scheiterten noch und führten zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Nach dem jüngsten Jahrestief konnte sich die SAP Aktie jedoch mit zwei Aufwärts-Gaps wieder oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte etablieren.
Solange die Aktie oberhalb der SMA200 notiert, bleibt das kurzfristige Chartbild bullisch. In diesem Fall rückt das offene Gap bei 161,52 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Sollten Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte zunächst das Gap bei 151,00 EUR geschlossen werden. Darunter dürfte die SMA200 als wichtige Unterstützung fungieren. Solange dieser Bereich verteidigt wird, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung bestehen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch.
Tagesprognose für die SAP Aktie
Aus charttechnischer Sicht bleibt die kurzfristige Tendenz der SAP Aktie aufwärtsgerichtet.
Widerstände
- 161,52 EUR (Gap)
- 168,72 EUR
- 174,79 EUR
- 175,19 EUR
Unterstützungen
- 151,00 EUR (Gap)
- 150,51 EUR
- 144,66 EUR
- 143,98 EUR
- 140,47 EUR
- 140,38 EUR (Gap)
- 140,08 EUR
- 139,47 EUR
- 139,04 EUR
- 138,64 EUR
- 133,36 EUR
- 130,08 EUR (Gap)
- 127,52 EUR
- 118,52 EUR
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FAQ
Warum gehört die SAP Aktie aktuell zu den DAX Gewinnern?
Die SAP Aktie legte zum Xetra-Schluss um 5,26% zu und war damit der stärkste Wert im DAX.
Wie ist die charttechnische Lage der SAP Aktie?
Im Tageschart ist das Bild neutral, während der 4-Stunden-Chart nach dem Ausbruch über die SMA200 bullisch einzustufen ist.
Welche Kursmarken sind jetzt wichtig?
Auf der Oberseite stehen 161,52 EUR und anschließend die SMA200 bei 174,79 EUR im Fokus. Auf der Unterseite bleibt das Gap bei 151,00 EUR die wichtigste kurzfristige Unterstützung.
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