Nasdaq 100 Prognose: Bärische Signale dominieren heute

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 27.751 Punkten. Der Index konnte sich am Vormittag moderat erholen, lief dann aber in einer Box seitwärts weiter. Am Nachmittag gaben die Notierungen mit Aufnahme des offiziellen Handels zunächst deutlich nach. Es ging dynamisch abwärts, wobei die Verluste bis zum Abend praktisch direkt wieder zurückgekauft worden sind. Der Index begab sich bis zum Handelsschluss in eine Seitwärtsbox.

► Nasdaq 100 WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100

📊 Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Die Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch, da der Index unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert.

Die SMA20 bei 27.763 Punkten und die SMA50 bei 27.992 Punkten sind die wichtigsten Widerstände des Tages.

Unser Setup favorisiert mit 55% Wahrscheinlichkeit eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 27.751 Punkten in den Handel. Nach einer moderaten Erholung am Vormittag bewegte sich der Index zunächst in einer engen Seitwärtsspanne. Mit Beginn des offiziellen US-Handels setzte jedoch deutlicher Verkaufsdruck ein. Die Verluste wurden bis zum Abend nahezu vollständig aufgeholt, sodass der Nasdaq 100 den Handel erneut in einer Seitwärtsphase beendete.

Die Erholung aus dem frühen Handel wurde damit vollständig abverkauft. Insgesamt bleibt das kurzfristige Momentum schwach und bestätigt die derzeit zurückhaltende Marktverfassung.

Chartanalyse Nasdaq 100 im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus technischer Sicht notierte der Nasdaq 100 gestern zunächst unter der SMA20, die aktuell bei 27.763 Punkten verläuft. Zwar gelang am Nachmittag kurzzeitig der Sprung über diesen gleitenden Durchschnitt, ein nachhaltiger Ausbruch blieb jedoch aus. Bis zum Handelsschluss konnte sich der Index nicht oberhalb der SMA20 etablieren. Im frühen Handel wurde die SMA20 bereits wieder unterschritten. Damit bleibt das kurzfristige Chartbild klar bärisch. Solange der Nasdaq 100 auf Schlusskursbasis im Stundenchart unter dieser Durchschnittslinie notiert, besteht das Risiko weiterer Abgaben.

Wichtige Kursziele auf der Unterseite bleiben das 23,6%-Retracement sowie der Unterstützungsbereich bei 26.885 bis 26.870 Punkten. Sollten Erholungen einsetzen, dürfte zunächst die SMA20 als erster Widerstand fungieren. Erst ein bestätigter Stundenschluss über der SMA50 bei aktuell 27.992 Punkten würde das kurzfristige Chartbild deutlich aufhellen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im übergeordneten Zeitfenster zeigt sich ein angeschlagenes Bild. Der Nasdaq 100 scheiterte zuletzt zweimal an der SMA200, die aktuell bei 29.441 Punkten verläuft. Zwar konnte der Index diese Linie zwischenzeitlich überschreiten, ein nachhaltiger Ausbruch gelang jedoch nicht. Im Anschluss wurden sowohl die SMA20 bei aktuell 28.060 Punkten als auch die SMA50 bei 28.518 Punkten unterschritten. Die SMA50 bot zunächst Unterstützung, bevor sich der Verkaufsdruck erneut verstärkte. Die zwischenzeitliche Erholung reichte lediglich bis an die SMA20, ehe der Index wieder nachgab.

Solange der Nasdaq 100 unter der SMA20 notiert, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Erst eine Rückkehr über die SMA50 würde das mittelfristige Chartbild wieder verbessern.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bärisch

Nasdaq 100 Prognose für den heutigen Handel

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 27.668 Punkten und damit 83 Punkte unter dem Vortagesniveau.

Long-Szenario

Kann sich der Index oberhalb von 27.668 Punkten behaupten, liegen die nächsten Anlaufziele bei:

27.680 bis 27.682 Punkte

27.703 bis 27.705 Punkte

27.724 bis 27.726 Punkte

27.751 bis 27.753 Punkte

27.772 bis 27.774 Punkte

27.796 bis 27.798 Punkte

27.818 bis 27.820 Punkte

Oberhalb von 27.820 Punkten rücken anschließend 27.843 bis 27.845 Punkte, 27.871 bis 27.873 Punkte, 27.890 bis 27.892 Punkte sowie der Bereich um 28.000 Punkte in den Fokus.

Short-Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 27.668 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

27.645 bis 27.643 Punkte (Korrektur eines offensichtlichen Tippfehlers im Original)

27.620 bis 27.618 Punkte

27.595 bis 27.593 Punkte

27.572 bis 27.570 Punkte

27.545 bis 27.543 Punkte

27.526 bis 27.524 Punkte

27.505 bis 27.503 Punkte

27.487 bis 27.485 Punkte

27.469 bis 27.467 Punkte

Unterhalb von 27.279 bis 27.277 Punkten würden die nächsten Ziele zwischen 27.260 und 27.055 Punkten aktiviert.

Wichtige Widerstände im Nasdaq 100

27.762 Punkte

27.992 Punkte

28.060 Punkte

28.279 Punkte

28.342 Punkte

28.518 bis 28.580 Punkte

28.771 Punkte

Wichtige Unterstützungen im Nasdaq 100

27.521 Punkte

27.474 bis 27.418 Punkte

27.060 Punkte

26.994 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die technische Gesamtlage bleibt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart angeschlagen. Solange der Nasdaq 100 unter der SMA20 und insbesondere unter der SMA50 notiert, dominieren die Risiken auf der Unterseite. Erholungen sind zwar jederzeit möglich, dürften derzeit aber vor allem als technische Gegenbewegungen einzustufen sein.

Für den heutigen Handel erwarten wir eine seitwärts bis abwärts gerichtete Entwicklung.

Wahrscheinlichkeiten unseres Setups:

Bullishes Szenario: 45%

Bärisches Szenario: 55%

Erwartete Tagesrange: 27.392 bis 28.024 Punkte.

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FAQ

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig bärisch. Solange der Index unter der SMA20 und der SMA50 notiert, überwiegen die Risiken weiterer Kursverluste.

Welche Marken sind heute entscheidend?

Auf der Oberseite stehen 27.763 und 27.992 Punkte im Fokus. Wichtige Unterstützungen liegen bei 27.521 sowie 27.474 Punkten.

Wie ist die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zu bewerten?

Die Nasdaq 100 Analyse zeigt sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart ein schwaches technisches Bild. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 würde die Lage deutlich verbessern.