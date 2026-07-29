SK Hynix Aktie unter Druck trotz Rekordzahlen - Börse Aktuell: Lohnt sich der Rücksetzer?

Die SK Hynix Aktie gerät im heutigen Börse Aktuell-Handel deutlich unter Druck. Nach Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal 2026 verlor der weltweit führende DRAM-Speicherhersteller und wichtigste Micron-Konkurrent zeitweise rund 9%. Dabei präsentierte das Unternehmen erneut ein außergewöhnlich starkes Gewinnwachstum. Der Kursrückgang zeigt jedoch, wie hoch die Erwartungen der Investoren inzwischen sind.

SK Hynix Quartalszahlen: Rekordwachstum, aber unter den Erwartungen

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Umsatz: ₩79,3 Milliarden nach erwarteten rund ₩84 Milliarden.

₩79,3 Milliarden nach erwarteten rund ₩84 Milliarden. Das entspricht dennoch einem Plus von 257% im Jahresvergleich .

. Operativer Gewinn: ₩60,54 Milliarden gegenüber Konsensschätzungen von rund ₩64 Milliarden.

₩60,54 Milliarden gegenüber Konsensschätzungen von rund ₩64 Milliarden. Damit stieg das operative Ergebnis um beeindruckende 557% im Jahresvergleich , lag aber rund 5% unter den Analystenerwartungen.

, lag aber rund 5% unter den Analystenerwartungen. Operative Marge: 76,3% und damit im Rahmen der Erwartungen. Gegenüber dem Vorquartal verbesserte sich die Marge um rund fünf Prozentpunkte.

Obwohl Umsatz und Gewinn die Markterwartungen leicht verfehlten, bleibt das operative Geschäft äußerst robust.

DRAM- und NAND-Geschäft entwickelt sich weiter stark

Ein genauer Blick auf die Absatzentwicklung liefert deutlich positivere Signale. Die Verkäufe von DRAM- und NAND-Speichern stiegen im Monatsvergleich jeweils im mittleren bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Gleichzeitig erhöhten sich die durchschnittlichen Verkaufspreise - je nach Produktsegment - um 30 bis 50%.

Besonders dynamisch entwickelte sich das Enterprise-Geschäft:

Enterprise-SSD-Verkäufe verdoppelten sich im Monatsvergleich .

. Die Nachfrage nach KI-Speicherlösungen bleibt unverändert hoch.

HBM4 bleibt der wichtigste Kurstreiber für die SK Hynix Aktie

Der spannendste Bereich bleibt zugleich die größte Unsicherheit. Nach Angaben des Managements befindet sich die Produktion von HBM4-Speichern in der finalen Phase vor der Massenfertigung. Verzögerungen in diesem Segment belasten derzeit sowohl die Geschäftsentwicklung als auch die Stimmung der Investoren. Gerade HBM4 gilt als Schlüsseltechnologie für KI-Beschleuniger von Nvidia und anderen Halbleiterherstellern. Eine erfolgreiche Skalierung könnte sich deshalb entscheidend auf die zukünftige Entwicklung der SK Hynix Aktie auswirken.

Anleger warten weiterhin auf Kapitalrückflüsse

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Kapitalallokation. Nicht die Höhe der Liquidität sorgt für Diskussionen, sondern die bislang fehlenden Ausschüttungen an die Aktionäre. Das Management kündigte zwar an, bis Jahresende einen Plan zur Kapitalrückführung vorzulegen, konkrete Details wurden jedoch bislang nicht veröffentlicht.

Ausblick: Solides Wachstum, aber leicht unter den Erwartungen

Für das dritte Quartal erwartet SK Hynix:

rund 10% DRAM-Absatzwachstum im Monatsvergleich

vergleichbares Wachstum im NAND-Geschäft

beschleunigte HBM4-Produktion

Investitionsausgaben (CAPEX) von maximal ₩50 Milliarden

Diese Prognosen liegen leicht unter den Markterwartungen, deuten jedoch weiterhin lediglich auf einen moderaten Preisdruck im Speichersegment hin.

Bewertung der SK Hynix Aktie bleibt attraktiv

Aus fundamentaler Sicht überzeugen die Bewertungskennzahlen weiterhin.

Aktuelles KGV: rund 13

Forward-KGV: knapp 4

PEG-Ratio: etwa 0,1

Zum Vergleich: Ein PEG unter 1 gilt allgemein als Hinweis darauf, dass eine Aktie gemessen an ihrem erwarteten Gewinnwachstum günstig bewertet ist.

Auch aus technischer Sicht erscheint die Situation interessant. Mit einem RSI von rund 35 bewegt sich die SK Hynix Aktie bereits im Bereich überverkaufter Marktphasen.

Warum reagiert die Börse dennoch negativ?

Die Ergebnisse waren objektiv betrachtet sehr stark. An der Börse reicht das derzeit jedoch häufig nicht mehr aus. Unternehmen wie SK Hynix oder Micron werden aktuell mit sehr hohen Wachstumserwartungen bewertet. Bereits kleine Abweichungen gegenüber den Analystenschätzungen können deshalb erhebliche Auswirkungen auf den sogenannten Terminal Value haben, also auf den langfristigen Unternehmenswert, den Investoren in ihren Bewertungsmodellen ansetzen. Allerdings erklärt dieses Bewertungsmodell den jüngsten Kursrückgang inzwischen nur noch teilweise. Vieles spricht dafür, dass die Verkaufswelle zunehmend von kurzfristigem Sentiment und Gewinnmitnahmen geprägt ist, weniger von einer tatsächlichen Verschlechterung der operativen Entwicklung.

Experten Fazit: Ist die SK Hynix Aktie jetzt eine Kaufchance?

Die SK Hynix Aktie hat trotz außergewöhnlich starker Fundamentaldaten deutlich korrigiert. Gleichzeitig notiert der Kurs inzwischen wieder auf dem Niveau von Ende März beziehungsweise Anfang April, obwohl Umsatz und Gewinne heute um ein Vielfaches höher liegen und das Unternehmen weiterhin von der KI-Nachfrage profitiert.

Für langfristig orientierte Anleger könnte die aktuelle Schwächephase daher eine interessante Einstiegsmöglichkeit darstellen. Entscheidend bleibt allerdings, ob SK Hynix die Serienproduktion von HBM4 planmäßig hochfahren und die hohen Erwartungen des Marktes auch in den kommenden Quartalen erfüllen kann.

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FAQ

Warum fällt die SK Hynix Aktie trotz guter Zahlen?

Die Quartalszahlen lagen leicht unter den sehr hohen Analystenerwartungen. Bei stark bewerteten Wachstumsunternehmen führen selbst kleine Enttäuschungen häufig zu deutlichen Kursreaktionen.

Wie ist die Bewertung der SK Hynix Aktie?

Das aktuelle KGV liegt bei rund 13, das Forward-KGV unter 4. Auch das PEG von etwa 0,1 spricht für eine günstige Bewertung gemessen am erwarteten Gewinnwachstum.

Welche Bedeutung hat HBM4 für SK Hynix?

HBM4 ist eine Schlüsseltechnologie für KI-Chips und gilt als wichtigster Wachstumstreiber des Unternehmens. Ein erfolgreicher Produktionsstart dürfte für die weitere Kursentwicklung entscheidend sein.