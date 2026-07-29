DAX Verlierer: Siemens Energy Aktie mit größtem Tagesverlust - Chartanalyse & Prognose

- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 7,66% der größte DAX Verlierer.
- Der Bruch der 200-Tage-Linie verschlechtert das Chartbild deutlich.
- Wichtige Unterstützungen liegen bei 132,75 EUR und 120,30 EUR.
- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 7,66% der größte DAX Verlierer.
- Der Bruch der 200-Tage-Linie verschlechtert das Chartbild deutlich.
- Wichtige Unterstützungen liegen bei 132,75 EUR und 120,30 EUR.
Am gestrigen Handelstag (28.07.2026) schlossen im DAX 29 Aktien im Plus, während elf Werte Verluste verbuchten. Zu den größten DAX Verlierern zählten die Siemens Energy Aktie, Infineon und RWE. Siemens Energy verlor 7,66%, Infineon gab 7,07% nach und RWE büßte 2,91% ein.
► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX
📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways
- Die Siemens Energy Aktie war mit einem Minus von 7,66% der größte DAX Verlierer.
- Der Bruch der 200-Tage-Linie verschlechtert das Chartbild deutlich.
- Wichtige Unterstützungen liegen bei 132,75 EUR und 120,30 EUR.
Siemens Energy Aktie größter DAX Verlierer
Die Siemens Energy Aktie war der größte DAX Verlierer des Tages. Zum Xetra-Schluss verlor das Papier 7,66% und geriet damit deutlich unter Druck. Aus charttechnischer Sicht hat sich das technische Bild dadurch weiter verschlechtert.
Siemens Energy Aktie im Tageschart: Chartbild trübt sich deutlich ein
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach dem Jahreshoch 2025 bei 124,80 EUR setzte zunächst eine moderate Konsolidierung ein. Zu Jahresbeginn konnte die Siemens Energy Aktie ihre Aufwärtsbewegung jedoch fortsetzen. Rücksetzer wurden regelmäßig gekauft, ehe Anleger das Hoch bei 171,55 EUR für Gewinnmitnahmen nutzten. In der Folge fiel die Aktie unter die Marke von 140 EUR.
Nach einer längeren Konsolidierungsphase gelang eine erneute Aufwärtsbewegung bis auf ein neues Jahreshoch bei 192,00 EUR. Auch dieses Hoch wurde anschließend verkauft. Während die ersten Rückgänge noch moderat ausfielen, nahm der Verkaufsdruck im weiteren Verlauf deutlich zu. Besonders negativ ist aus charttechnischer Sicht, dass die Aktie zunächst unter die SMA20 (154,39 EUR), anschließend unter die SMA50 (159,32 EUR) und zuletzt auch unter die SMA200 (144,16 EUR) gefallen ist. Der gestrige Tagesschluss unter der 200-Tage-Linie stellt ein wichtiges Verkaufssignal dar.
Damit hat sich das Chartbild der Siemens Energy Aktie weiter eingetrübt. Sollte der Bruch der SMA200 heute bestätigt werden, dürfte sich der Abwärtsdruck fortsetzen. Mögliche Kursziele liegen zunächst bei den offenen Kurslücken bei 132,75 EUR und anschließend bei 120,30 EUR. Kann sich die Aktie dagegen stabilisieren, wäre zunächst eine Erholung zurück an die SMA200 denkbar. Erst ein bestätigter Tagesschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie würde das Tageschart wieder nachhaltig aufhellen.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral bis bärisch.
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Siemens Energy Aktie im 4-Stunden-Chart: Bären behalten die Kontrolle
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart wurde die Siemens Energy Aktie im März zunächst erfolgreich von der SMA200 (163,90 EUR) gestützt. Auch die SMA20 (151,17 EUR) und die SMA50 (152,55 EUR) begleiteten die anschließende Aufwärtsbewegung über längere Zeit als verlässliche Unterstützungen. Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen über die SMA200 geriet die Aktie jedoch erneut unter Druck. Sie fiel unter SMA20 und SMA50 zurück und konnte sich trotz mehrerer Erholungsversuche nicht nachhaltig über diesen Durchschnittslinien etablieren.
In der vergangenen Handelswoche gelang zwar nochmals ein Anstieg bis an die SMA50, dort fehlte jedoch die Anschlussdynamik. Die anschließende Schwäche führte schließlich auch zum Bruch der SMA20, womit sich das kurzfristige Chartbild weiter verschlechterte. Aus Sicht des 4-Stunden-Charts bleibt die Siemens Energy Aktie damit bärisch. Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, rücken die bereits im Tageschart genannten Unterstützungen bei 132,75 EUR und 120,30 EUR in den Fokus. Erholungen könnten zunächst bis an die SMA20 und SMA50 führen. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Käufer wieder Kontrolle gewinnen oder die Durchschnittslinien erneut als Widerstand wirken.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: bärisch.
Tagesprognose Siemens Energy Aktie
Nach dem deutlichen Rückschlag bleibt die kurzfristige Prognose für die Siemens Energy Aktie abwärtsgerichtet. Solange die Aktie unter der SMA200 notiert, sprechen die charttechnischen Signale für anhaltenden Verkaufsdruck.
Wichtige Widerstände
- 144,16 EUR (SMA200)
- 147,57 EUR
- 150,70 EUR
- 151,17 EUR (SMA20, 4h)
- 152,55 EUR (SMA50, 4h)
- 154,39 EUR (SMA20, Tageschart)
- 155,22 EUR
- 159,32 EUR (SMA50, Tageschart)
- 163,90 EUR (SMA200, 4h)
- 168,04 EUR (Gap)
Wichtige Unterstützungen
- 134,00 EUR
- 132,75 EUR (Gap)
- 126,40 EUR
- 120,30 EUR (Gap)
- 119,15 EUR
- 115,35 EUR
Experten Fazit
Die Siemens Energy Aktie war am Dienstag der größte DAX Verlierer und hat mit dem Bruch der 200-Tage-Linie ein wichtiges charttechnisches Verkaufssignal generiert. Solange keine Rückeroberung der SMA200 gelingt, bleibt das Risiko weiterer Kursverluste erhöht. Anleger sollten insbesondere die Unterstützungen bei 132,75 EUR und 120,30 EUR sowie die Entwicklung an der SMA200 aufmerksam beobachten.
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FAQ
Warum ist die Siemens Energy Aktie aktuell ein DAX Verlierer?
Die Aktie verlor 7,66% und fiel dabei unter die wichtige 200-Tage-Linie, was das Chartbild deutlich verschlechterte.
Welche Unterstützungen sind bei der Siemens Energy Aktie jetzt wichtig?
Charttechnisch stehen vor allem 132,75 EUR und 120,30 EUR im Fokus.
Wann würde sich das Chartbild der Siemens Energy Aktie verbessern?
Erst ein bestätigter Tagesschluss oberhalb der SMA200 würde das technische Bild wieder aufhellen.
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